بانتظار منتخب الشباب – هشام السلمان

الانصاف ومهنية الاعلام الصادق والصحيح تُجبر ليس الاعلام فحسب وانما جميع شرائح المجتمع للوقوف الى جانب منتخب الشباب الذي حقق مؤخرا فرصة التأهل واللعب في مونديال العالم للشباب بعد نجاحه في تحقيق نتائج مميزة في الادوار الاولية لبطولة القارة الاسيوية التي اختتمت مؤخرا بعد ان كان طرفا في المباراة النهائية وجانبه الحظ عندما اضاع فرصة ذهبية للتسجيل في الدقائق الاخيرة للقاء مع اوزبكستان الفائز بلقب بطولة شباب اسيا

المنتخب العراقي ومدربه المجتهد عماد محمد كانت لهما بصمة التواجد في كأس العالم التي غاب عنها المنتخب العراقي في السنوات العشر الاخيرة ، بعد ان كان اخر ظهور لمنتخب الشباب العراقي في عام 2013 في تركيا بقيادة المدرب حكيم شاكر

اليوم علينا ان ندعم منتخب الشباب وهو يستعد للمشاركة في المونديال المقبل وعلى الاتحاد العراقي لكرة القدم ان يجلس مع مدرب منتخب الشباب عماد محمد ومناقشته حول اللاعبين الذين سيمثلون العراق في كأس العالم وتوفير الاجواء المثالية للاستعداد ودخول معسكرات تدريبيةوايضا على الاتحاد وبالتعاون مع مدرب المنتخب ضرورة زرع الثقة لدى اللاعبين واهمية تحقيق مشاركة عراقية تعكس التطور الذي يجب عليه مستقبل الكرة العراقية وليس مجرد مشاركة هامشية دون هدف مرسوم ومخطط لأجل ان يسجل حضورا مشرفا للكرة العراقية

وترسم للجميع الصورة الزاهية للعراق لاسيما ان منتخب الشباب يضم بين صفوفه اسماء من اللاعبين ذات اهمية كبيرة لها مستقبلها الواعد ويتوقع لها التأثير الكبير في اللعب مستقبلا للمنتخب الوطني العراقي الذي هو الان بحاجة ماسة لوجوه شابة تأخذ طريقها للمحافظة على سمعة الكرة العراقية التي كانت عليها في السنوات السابقة

لاسيما اننا استبشرنا خيرا عندما علمنا ان اعلى المستويات في الحكومة العراقية هي داعمة لمنتخب الشباب ممثلة برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الذي يرى نجاح المنتخبات العراقية والرياضة العراقية هي نجاح الدولة العراقية فلابد ان ندعم الرياضة ونقف. الى جانبها ..

الستم معي ..؟