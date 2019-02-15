باكستان‭ ‬تطلق‭ ‬في‭ ‬استقبال‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬3500‭ ‬حمامة‭: ‬استثمارات‭ ‬بالمليارات

اسلام‭ ‬اباد‭ – ‬الرياض‭ – ‬الزمان‭ ‬

أعادت‭ ‬باكستان‭ ‬برمجة‭ ‬الرحلات‭ ‬الجوية‭ ‬وألغت‭ ‬حجوزات‭ ‬فندقين‭ ‬فخمين‭ ‬استعدادا‭ ‬لاستقبال‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أفاد‭ ‬تقرير‭ ‬الجمعة‭ ‬بأن‭ ‬إسلام‭ ‬أباد‭ ‬ستحتفي‭ ‬بوصول‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬السبت‭ ‬بإطلاق‭ ‬3500‭ ‬حمامة‭ ‬وبالونات‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الألوان‭.‬

وتأمل‭ ‬باكستان‭ ‬توقيع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الاتفاقات‭ ‬الاستثمارية‭ ‬وغيرها‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬التي‭ ‬تبدأ‭ ‬السبت‭ ‬وتستمر‭ ‬يومين‭ ‬سيجري‭ ‬خلالها‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬عمران‭ ‬خان‭ ‬وقائد‭ ‬الجيش‭ ‬الجنرال‭ ‬قمر‭ ‬جاويد‭ ‬باجوا‭.‬

والجمعة‭ ‬ملأت‭ ‬اللافتات‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬صور‭ ‬الأمير‭ ‬السعودي‭ ‬شوارع‭ ‬العاصمة‭ ‬الباكستانية،‭ ‬وأفادت‭ ‬صحيفة‭ ‬«إكسبرس‭ ‬تريبيون»‭ ‬بأن‭ ‬السلطات‭ ‬تريد‭ ‬جمع‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬طيور‭ ‬الحمام‭ ‬لإطلاقها‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬الاستقبال‭ ‬وأنها‭ ‬اضطرّت‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬لطلب‭ ‬مساعدة‭ ‬مدن‭ ‬أخرى‭.‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬شرطة‭ ‬إسلام‭ ‬أباد‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬الشرطة‭ ‬والقوات‭ ‬المسلّحة‭ ‬ستتولى‭ ‬الحماية‭ ‬الأمنية‭ ‬بمشاركة‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي‭ ‬السعودي‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬إغلاق‭ ‬«المنطقة‭ ‬الحمراء»‭ ‬حيث‭ ‬يقع‭ ‬مقرا‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬والرئاسة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الباكستانية،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬أعطيت‭ ‬توجيهات‭ ‬لسلطات‭ ‬الملاحة‭ ‬الجوية‭ ‬بإعادة‭ ‬برمجة‭ ‬الرحلات‭ ‬التي‭ ‬تتزامن‭ ‬مع‭ ‬وصول‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬ومغادرته‭. ‬وقالت‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬إسلام‭ ‬أباد‭ ‬إنها‭ ‬أمرت‭ ‬فندقين‭ ‬فخمين‭ ‬بإلغاء‭ ‬الحجوزات‭ ‬المسبقة‭ ‬وتخصيص‭ ‬الغرف‭ ‬لحاشية‭ ‬الأمير‭. ‬وكانت‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬أفادت‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬بأن‭ ‬أغراض‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬الشخصية،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬سياراته‭ ‬الفخمة‭ ‬وناديه‭ ‬الرياضي،‭ ‬قد‭ ‬نقلت‭ ‬جوا‭ ‬إلى‭ ‬باكستان‭ ‬بوسطة‭ ‬طائرتين‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬«سي130»‭.‬

وتأتي‭ ‬الزيارة‭ ‬في‭ ‬توقيت‭ ‬يشهد‭ ‬توترا‭ ‬متصاعدا‭ ‬بين‭ ‬باكستان‭ ‬والهند‭ ‬التي‭ ‬اتّهمت‭ ‬إسلام‭ ‬أباد‭ ‬بإيواء‭ ‬مسلّحين‭ ‬تتّهمهم‭ ‬بشن‭ ‬اعتداء‭ ‬دام‭ ‬في‭ ‬الشطر‭ ‬الهندي‭ ‬من‭ ‬كشمير‭.‬

فقد‭ ‬أدى‭ ‬هجوم‭ ‬انتحاري‭ ‬استهدف‭ ‬الخميس‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬الهندية‭ ‬في‭ ‬كشمير‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬41‭ ‬جنديا‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬وقد‭ ‬أفادت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محلية‭ ‬بتبنّي‭ ‬«جيش‭ ‬محمد»‭ ‬في‭ ‬باكستان‭ ‬الاعتداء‭.‬

وبعد‭ ‬باكستان‭ ‬يزور‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬الهند‭.‬

ولا‭ ‬تزال‭ ‬قضية‭ ‬قتل‭ ‬الصحافي‭ ‬السعودي‭ ‬جمال‭ ‬خاشقجي‭ ‬داخل‭ ‬قنصلية‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‭ ‬تلقي‭ ‬بشبهات‭ ‬حول‭ ‬تورّط‭ ‬ولي‭ ‬العاهل‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬الجريمة‭.‬

وتشير‭ ‬تقارير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬السعودية‭ ‬ستوقّع‭ ‬حزمة‭ ‬قياسية‭ ‬من‭ ‬الاستثمارات‭ ‬في‭ ‬باكستان‭ ‬تتضمن‭ ‬مصفاة‭ ‬ومنشأة‭ ‬نفطية‭ ‬بقيمة‭ ‬10‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬ميناء‭ ‬جوادر‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬على‭ ‬بحر‭ ‬العرب‭.‬

وقال‭ ‬المتحدّث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الباكستانية‭ ‬إن‭ ‬إسلام‭ ‬أباد‭ ‬تسعى‭ ‬لتوقيع‭ ‬اتفاقات‭ ‬أخرى،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬«مكافحة‭ ‬الجريمة‭ ‬المنظّمة»‭.‬

ومنذ‭ ‬أشهر‭ ‬يسعى‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الباكستاني‭ ‬لخطب‭ ‬ود‭ ‬حلفاء‭ ‬بلاده‭ ‬الخليجيين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التصدي‭ ‬لأزمة‭ ‬في‭ ‬ميزان‭ ‬المدفوعات‭ ‬وتقليص‭ ‬حجم‭ ‬أي‭ ‬خطة‭ ‬إنقاذ‭ ‬قد‭ ‬تحصل‭ ‬عليها‭ ‬بلاده‭ ‬من‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭.‬

وأوردت‭ ‬صحيفة‭ ‬«وول‭ ‬ستريت‭ ‬جورنال»‭ ‬أن‭ ‬السعودية‭ ‬والإمارات‭ ‬عرضتا‭ ‬تقديم‭ ‬استثمارات‭ ‬وقروض‭ ‬بقيمة‭ ‬30‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭.‬

وتشارك‭ ‬السعودية‭ ‬وباكستان‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬محادثات‭ ‬تقودها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مع‭ ‬طالبان‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬دفعها‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬مفاوضات‭ ‬سلام‭ ‬مع‭ ‬كابول‭ ‬لإنهاء‭ ‬نزاع‭ ‬مستمر‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬17‭ ‬عاما‭.‬

وقالت‭ ‬الحركة‭ ‬إن‭ ‬ممثليها‭ ‬سيزورون‭ ‬إسلام‭ ‬أباد‭ ‬الإثنين‭ ‬بعد‭ ‬مغادرة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭.‬