باكستان‭ ‬تحتفي‭ ‬بزيارة‭ ‬ولي‭ ‬عهد‭ ‬أبو‭ ‬ظبي‭: ‬تعميق‭ ‬الشراكة

اسلام‭ ‬اباد‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

وصل‭ ‬ولي‭ ‬عهد‭ ‬أبو‭ ‬ظبي‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬إلى‭ ‬باكستان‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬إلى‭ ‬إسلام‭ ‬آباد‭ ‬بعد‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬3‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬لدعم‭ ‬اقتصاد‭ ‬باكستان‭ ‬المتعثّر‭.‬

وفي‭ ‬خطوة‭ ‬نادرة،‭ ‬استقبل‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬عمران‭ ‬خان‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬القوات‭ ‬الجوية‭ ‬الباكستانية‭ ‬حيث‭ ‬حلقت‭ ‬طائرات‭ ‬تابعة‭ ‬لسلاح‭ ‬الجوّ‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الباكستاني‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬قبل‭ ‬الزيارة‭ ‬إن‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬هي‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬باكستان‭ ‬أكبر‭ ‬شريك‭ ‬تجاري‭ ‬ومصدر‭ ‬استثمارات‭ ‬كبير‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1,5‭ ‬مليون‭ ‬باكستاني‭ ‬يعيشون‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬الخليجية‭ ‬ويرسلون‭ ‬ملايين‭ ‬الدولارات‭ ‬عبر‭ ‬تحويلات‭ ‬مالية‭ ‬إلى‭ ‬وطنهم‭.‬

وتعود‭ ‬آخر‭ ‬زيارة‭ ‬لولي‭ ‬العهد‭ ‬إلى‭ ‬باكستان‭ ‬إلى‭ ‬كانون‭ ‬الثاني/يناير‭ ‬2007‭. ‬وتابع‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬وهو‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الاماراتية،‭ ‬“سيعقد‭ ‬لقاء‭ ‬ثنائياً”‭ ‬مع‭ ‬خان‭.‬

وأعلنت‭ ‬الإمارات‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الأول/ديسمبر‭ ‬أنها‭ ‬ستقوم‭ ‬بإيداع‭ ‬3‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬الباكستاني‭ ‬لتعزيز‭ ‬“السيولة‭ ‬والاحتياطات‭ ‬النقدية‭ ‬من‭ ‬العملات‭ ‬الأجنبية‭ ‬لدى‭ ‬البنك”‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تواجه‭ ‬البلاد‭ ‬اتساع‭ ‬أزمة‭ ‬ميزان‭ ‬المدفوعات‭.‬

وانخفضت‭ ‬قيمة‭ ‬الروبية‭ ‬الباكستانية‭ ‬حوالى‭ ‬5%‭ ‬لتسجّل‭ ‬أدنى‭ ‬مستوياتها‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني/نوفمبر،‭ ‬بعد‭ ‬ما‭ ‬بدا‭ ‬أنه‭ ‬التخفيض‭ ‬السادس‭ ‬لقيمة‭ ‬العملة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

كما‭ ‬حصلت‭ ‬باكستان‭ ‬على‭ ‬تمويل‭ ‬بقيمة‭ ‬3‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬السعودية‭ ‬وتم‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬تأجيل‭ ‬لمدة‭ ‬عام‭ ‬لدفع‭ ‬واردات‭ ‬النفط‭ ‬بقيمة‭ ‬3‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬خان‭ ‬للمملكة‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الأول/أكتوبر‭.‬

وتلقت‭ ‬إسلام‭ ‬آباد‭ ‬قروضاً‭ ‬صينية‭ ‬بلغت‭ ‬قيمتها‭ ‬مليارات‭ ‬الدولار‭ ‬لتمويل‭ ‬مشاريع‭ ‬بنى‭ ‬تحتية‭ ‬ضخمة‭.‬

وزار‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬باكستان‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني/نوفمبر‭ ‬لإجراء‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬مسؤولين‭ ‬بشأن‭ ‬حزمة‭ ‬تمويل‭ ‬محتملة‭ ‬من‭ ‬الصندوق‭. ‬لكن‭ ‬المناقشات‭ ‬انتهت‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭.‬