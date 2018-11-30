باعة‭ ‬قهوة‭ ‬سوريون‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬القاهرة‭ ‬ينتظرون‭ ‬الهجرة‭ ‬الى‭ ‬أوروربا

القاهرة‭ ‬‭-‬‭ ‬‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬:‭ ‬يتنقل‭ ‬السوري‭ ‬أبو‭ ‬وديع‭ ‬بشاحنة‭ ‬مشروبات‭ ‬ساخنة‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬العاصمة‭ ‬المصرية،‭ ‬أملا‭ ‬في‭ ‬إيجاد‭ ‬بقعة‭ ‬مناسبة‭ ‬لركن‭ ‬عربته‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬أعين‭ ‬السلطات‭ ‬خشية‭ ‬مصادرتها‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬امتلاكه‭ ‬ترخيصا‭ ‬للعمل‭ ‬بها،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬العربة‭ ‬هي‭ ‬‭”‬باب‭ ‬رزقه‭ ‬الوحيد‭”‬‭ ‬لتأمين‭ ‬قوت‭ ‬عائلته‭. ‬ويتلفت‭ ‬الرجل‭ ‬النحيل‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬ثلاثين‭ ‬عاما‭ ‬يمنة‭ ‬ويسرة‭ ‬قائلا‭ ‬‭”‬هناك‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشارع‭ ‬الجانبي،‭ ‬يمكنني‭ ‬التوقف‭ ‬حتى‭ ‬أستطيع‭ ‬إغلاق‭ ‬باب‭ ‬السيارة‭ ‬الخلفي‭ ‬إذا‭ ‬رأيت‭ ‬سيارات‭ ‬الجهاز‭”‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬الى‭ ‬السلطة‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬6‭ ‬اكتوبر‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭. ‬وعلى‭ ‬غرار‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬السوريين‭ ‬الذين‭ ‬لجأوا‭ ‬الى‭ ‬مصر‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬هربا‭ ‬من‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬بلادهم،‭ ‬يعمل‭ ‬أبو‭ ‬وديع‭ ‬الذي‭ ‬رفض‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬اسمه‭ ‬تجنبا‭ ‬للمشكلات،‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬تقديم‭ ‬المشروب‭ ‬والمأكل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عربة‭ ‬يطلق‭ ‬عليها‭ ‬السوريون‭ ‬اسم‭ ‬‭”‬البسطة‭”‬‭. ‬وبات‭ ‬مصدر‭ ‬الرزق‭ ‬هذا‭ ‬مهددا‭ ‬بسبب‭ ‬ما‭ ‬تفرضه‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المناطق‭ ‬من‭ ‬قيود‭ ‬وغرامات‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬السيارات‭. ‬ويقف‭ ‬الرجل‭ ‬ذو‭ ‬الشعر‭ ‬البني‭ ‬واللحية‭ ‬الشقراء‭ ‬والذي‭ ‬ارتدى‭ ‬قميصا‭ ‬وسروالا‭ ‬من‭ ‬الجينز‭ ‬قرب‭ ‬العربة،‭ ‬يشعل‭ ‬سيجارته‭ ‬ويبدأ‭ ‬بإخراج‭ ‬علب‭ ‬شاي‭ ‬وقهوة‭ ‬وأعشاب‭ ‬من‭ ‬داخلها‭ ‬لإعداد‭ ‬المشروبات‭ ‬الساخنة‭ ‬لركاب‭ ‬السيارات‭ ‬أو‭ ‬المارة‭. ‬ويقول‭ ‬‭”‬أنا‭ ‬حرفتي‭ ‬الأساسية‭ ‬خياط،‭ ‬ولكنني‭ ‬أعمل‭ ‬على‭ ‬عربة‭ ‬اسبريسو‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬ونصف،‭ ‬فهي‭ ‬شيء‭ ‬نأكل‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬عيش‭. ‬العربة‭ ‬تفتح‭ ‬بيوت‭ ‬ثلاث‭ ‬عائلات‭”‬‭.‬

لهذا‭ ‬السبب،‭ ‬لا‭ ‬خيار‭ ‬أمامه‭ ‬إلا‭ ‬المضي‭ ‬في‭ ‬عمله،‭ ‬والاختباء‭ ‬من‭ ‬السلطات،‭ ‬بحسب‭ ‬قوله‭.‬

وتفرض‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬6‭ ‬اكتوبر‭ ‬قيودا‭ ‬وغرامات‭ ‬على‭ ‬أصحاب‭ ‬هذه‭ ‬السيارات‭ ‬بمجرد‭ ‬رؤيتهم‭ ‬يقفون‭ ‬على‭ ‬جوانب‭ ‬الطرق‭. ‬ويعتمد‭ ‬أصحاب‭ ‬‭”‬البسطات‭”‬‭ ‬على‭ ‬الزبائن‭ ‬المصريين‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬وضع‭ ‬اقتصادي‭ ‬سيء‭ ‬ويبتاعون‭ ‬المشروبات‭ ‬بأسعار‭ ‬متدنية‭ ‬نسبيا‭:‬‭ ‬‭”‬القهوة‭ ‬التركية‭”‬‭ ‬بخمسة‭ ‬جنيهات‭ ‬‭(‬0,28‭ ‬دولار‭)‬‭ ‬والشاي‭ ‬بثلاثة‭ ‬‭(‬0,17‭ ‬دولار‭)‬‭. ‬ويقول‭ ‬أبو‭ ‬وديع‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬نحو‭ ‬12‭ ‬ساعة‭ ‬بشكل‭ ‬يومي‭ ‬على‭ ‬العربة‭ ‬‭”‬أحيانا‭ ‬نضطر‭ ‬إلى‭ ‬الإغلاق‭ ‬لأن‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬ممنوع‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬بأمر‭ ‬من‭ ‬الجهاز‭”‬،‭ ‬وهو‭ ‬السلطة‭ ‬المحلية‭ ‬التابعة‭ ‬لهيئة‭ ‬المجتمعات‭ ‬العمرانية‭ ‬بوزارة‭ ‬الإسكان‭. ‬ويوضح‭ ‬الرجل‭ ‬الذي‭ ‬فر‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬قبل‭ ‬سبع‭ ‬سنوات،‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬ضبطت‭ ‬سلطات‭ ‬الحي‭ ‬العربة،‭ ‬تقوم‭ ‬بتحرير‭ ‬‭”‬مخالفة‭ ‬وتحجز‭ ‬العربة‭ ‬لمدة‭ ‬شهر‭ ‬ونتكلف‭ ‬لإخراجها‭ ‬بين‭ ‬خمسة‭ ‬وستة‭ ‬آلاف‭ ‬جنيه‭ ‬‭(‬279‭ ‬و335‭ ‬دولارا‭)”‬‭.‬

المطالبة‭ ‬برسوم‭ ‬بسيطة

وصادق‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬في‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬ينظم‭ ‬سير‭ ‬عربات‭ ‬الطعام‭ ‬المتنقلة‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬أيضا‭ ‬عربات‭ ‬المشروبات‭ ‬ويفرض‭ ‬عليها‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ترخيص‭ ‬مقابل‭ ‬خمسة‭ ‬الآف‭ ‬جنيه‭ ‬سنويا‭. ‬غير‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬يستثني‭ ‬السوريين‭ ‬إذ‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‭”‬طالب‭ ‬الترخيص‭ ‬شخص‭ ‬اعتباري‭ ‬أو‭ ‬طبيعي‭ ‬مصري‭”‬‭.‬

ويوجد‭ ‬في‭ ‬6‭ ‬أكتوبر‭ ‬أكبر‭ ‬تجمع‭ ‬للسوريين‭ ‬في‭ ‬مصر‭. ‬وفتح‭ ‬عدد‭ ‬منهم‭ ‬محلات‭ ‬صغيرة‭ ‬ومطاعم‭ ‬أو‭ ‬محال‭ ‬حلويات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

ولا‭ ‬يوجد‭ ‬إحصاء‭ ‬رسمي‭ ‬بعدد‭ ‬العربات‭ ‬الجوالة‭ ‬في‭ ‬مصر،‭ ‬نظرا‭ ‬لأنها‭ ‬تدخل‭ ‬تحت‭ ‬قائمة‭ ‬مشروعات‭ ‬الاقتصاد‭ ‬غير‭ ‬الرسمي‭. ‬ويستخدمها‭ ‬المصريون‭ ‬أيضا،‭ ‬لكنهم‭ ‬يفضلون‭ ‬ان‭ ‬يبيعوا‭ ‬عليها‭ ‬الأطعمة‭ ‬السريعة‭. ‬أما‭ ‬المشروبات‭ ‬والقهوة،‭ ‬فيتجه‭ ‬اليها‭ ‬السوريون‭. ‬وبحسب‭ ‬أبو‭ ‬وديع‭ ‬والبجّاري،‭ ‬هناك‭ ‬حوالى‭ ‬15‭ ‬عربة‭ ‬مشروبات‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭. ‬وتقدّر‭ ‬تكاليف‭ ‬مشروع‭ ‬‭”‬البسطة‭”‬‭ ‬بما‭ ‬بين‭ ‬45‭ ‬و50‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬‭(‬2500‭ ‬و2790‭ ‬دولارا‭)‬‭ ‬وتشمل‭ ‬إيجار‭ ‬السيارة‭ ‬شهريا‭ ‬وشراء‭ ‬ماكينة‭ ‬إعداد‭ ‬المشروبات‭. ‬ولا‭ ‬يتجاوز‭ ‬عدد‭ ‬اللاجئين‭ ‬المسجلين‭ ‬لدى‭ ‬المفوضية‭ ‬العليا‭ ‬للاجئين‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬230‭ ‬ألفا،‭ ‬ويُشكّل‭ ‬السوريون‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬55%‭ ‬منهم‭.‬

ويقول‭ ‬السوري‭ ‬حسن‭ ‬البجّاري‭ ‬‭(‬48‭ ‬عاما‭)‬‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬‭”‬بسطة‭”‬‭ ‬أيضا،‭ ‬‭”‬أنا‭ ‬لا‭ ‬أسبب‭ ‬أذى‭ ‬للطريق‭ ‬ولدي‭ ‬سلة‭ ‬للمخلّفات‭ ‬وأنظف‭ ‬حولي‭ ‬باستمرار‭”‬‭.‬

وينفق‭ ‬البجّاري‭ ‬على‭ ‬والده‭ ‬ووالدته‭ ‬اللذين‭ ‬يعيش‭ ‬معهما‭ ‬في‭ ‬مصر،‭ ‬ويعمل‭ ‬على‭ ‬العربة‭ ‬موقتا‭ ‬ريثما‭ ‬يتمّ‭ ‬معاملات‭ ‬السفر‭ ‬المعقدة‭ ‬للانضمام‭ ‬الى‭ ‬زوجته‭ ‬وأبنائه‭ ‬الموجودين‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭.‬

ويقول‭ ‬‭”‬بدأت‭ ‬بهذا‭ ‬المشروع‭ ‬منذ‭ ‬شهر‭ ‬ويمكنني‭ ‬أن‭ ‬أعيش‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬وليس‭ ‬بالضرورة‭ ‬أن‭ ‬أدّخر‭ ‬ولكن‭ ‬أبقى‭ ‬مستورا‭ ‬أمام‭ ‬الناس‭”‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‭”‬إذا‭ ‬بعت‭ ‬مئتي‭ ‬كوب‭ ‬قهوة‭.. ‬يتبقى‭ ‬لي‭ ‬نحو‭ ‬400‭ ‬أو‭ ‬500‭ ‬جنيها‭ ‬‭(‬حوالى‭ ‬ثلاثين‭ ‬دولارا‭)‬‭ ‬بعد‭ ‬حسم‭ ‬النفقات‭”‬‭.‬

ويتابع‭ ‬الرجل‭ ‬الذي‭ ‬جلس‭ ‬على‭ ‬كرسي‭ ‬أمام‭ ‬عربته‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أعد‭ ‬بعض‭ ‬أكواب‭ ‬القهوة‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬السيارات‭ ‬‭”‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬يسمح‭ ‬لنا‭ ‬بالوقوف‭ ‬مقابل‭ ‬رسوم‭ ‬بسيطة‭ ‬ونكون‭ ‬تحت‭ ‬أعينهم‭ ‬في‭ ‬الأماكن‭ ‬المخصصة‭ ‬لنا‭”‬‭.‬

وسبق‭ ‬أن‭ ‬تعرضت‭ ‬عربة‭ ‬البجّاري‭ ‬للمصادرة‭ ‬واضطر‭ ‬لدفع‭ ‬أربعة‭ ‬آلاف‭ ‬جنيه‭ ‬‭(‬222‭ ‬دولارا‭)‬‭ ‬لاستعادتها‭.‬

ويوضح‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬المدينة‭ ‬علاء‭ ‬منيع‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬التدابير‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬تتناول‭ ‬العربات‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬‭”‬تحديد‭ ‬أماكن‭ ‬مخصصة‭ ‬لوقوفها‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬الطرق‭ ‬السريعة‭”‬‭.‬

لكنه‭ ‬يؤكد‭ ‬أن‭ ‬‭”‬القانون‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬المتقدم‭ ‬مصري‭ ‬الجنسية،‭ ‬وبالتالي‭ ‬لا‭ ‬نستطيع‭ ‬سوى‭ ‬الالتزام‭ ‬بالنص‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يضاف‭ ‬بند‭ ‬يسمح‭ ‬للسوريين‭ ‬بالتقدم‭ ‬للترخيص‭”‬‭.‬

ويقول‭ ‬أبو‭ ‬وديع‭ ‬‭”‬لو‭ ‬كان‭ ‬لدي‭ ‬ترخيص،‭ ‬يمكنني‭ ‬أن‭ ‬أشغّل‭ ‬شخصين‭ ‬وثلاثة،‭ ‬خصوصا‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬السوريين‭ ‬المحتاجين‭ ‬الى‭ ‬عمل‭”‬‭.‬