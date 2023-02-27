باستيل يزين معرض الغبشة

الموصل – هدير الجبوري

اقام الفنان الموصلي سبهان الغبشة معرضه الشخصي الرابع عشر(باستيل) على قاعة معهد الفنون الجميلة الخميس الماضي وحضر المعرض عدد كبير من فناني الموصل والمهتمين بالشأن الفني من المثقفين وجمع من الطلبة والأساتذة في معهد الفنون الجميلة. والمعرض أحتوى على عدد كبير من أعمال الفنان والتي استغرق سنتين في اعدادها. و الغبشة له انشطة عديدة من خلال مشاركاته بالمعارض على المستوى العراقي والاقليمي وهو الفائز في مسابقة ملتقى الفنانين العرب حيث حصل على المركز الاول في مصر عام 2019 وكما فاز بالاولوية بمسابقة مهرجان الأشقاء (الهوايات و الحرف اليدوية) و قد اضاف الى قائمة الصدارة حصوله على المركز الاول في مسابقة جائزة حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم الدولية.