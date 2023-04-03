باريس تصوت للسيطرة على تأجير الدراجات الكهربائية

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬صوّت‭ ‬سكان‭ ‬باريس‭ ‬الأحد‭ ‬بأكثرية‭ ‬ساحقة‭ ‬قاربت‭ ‬90‭%‬‭ ‬ضد‭ ‬استمرار‭ ‬تأجير‭ ‬الدراجات‭ ‬الكهربائية‭ ‬البخارية‭ (‬سكوتر‭)‬،‭ ‬إثر‭ ‬استفتاء‭ ‬غير‭ ‬مسبوق،‭ ‬وفق‭ ‬أرقام‭ ‬نشرتها‭ ‬بلدية‭ ‬العاصمة‭ ‬الفرنسية‭.‬

وأفادمكتب‭ ‬رئاسة‭ ‬بلدية‭ ‬باريس‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ “‬تصويت‭ ‬المواطنية‭” ‬هذا،‭ ‬وهو‭ ‬شكل‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬التصويت‭ ‬في‭ ‬باريس،‭ ‬والذي‭ ‬أقيم‭ ‬لحسم‭ ‬جدل‭ ‬محتدم‭ ‬بشأن‭ ‬موقع‭ ‬هذه‭ ‬الدراجات‭ ‬الكهربائية‭ ‬على‭ ‬الأرصفة‭ ‬والطرق‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الفرنسية،‭ ‬اتسم‭ ‬بمشاركة‭ ‬ضعيفة‭ ‬للغاية‭ ‬إذ‭ ‬لم‭ ‬يتخط‭ ‬المقترعون‭ ‬8‭%‬‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الناخبين‭ ‬المسجلين‭.‬

وتعهدت‭ ‬رئيسة‭ ‬البلدية‭ ‬الاشتراكية‭ ‬آن‭ ‬إيدالغو‭ “‬احترام‭ ‬نتيجة‭ ‬التصويت‭ ‬بالكامل‭”‬،‭ ‬أياً‭ ‬كانت‭. ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬الحملات‭ ‬الانتخابية‭ ‬الرافضة‭ ‬لاستمرار‭ ‬تأجير‭ ‬هذه‭ ‬الدراجات،‭ ‬بحجة‭ ‬التخفيف‭ ‬من‭ ‬مصادر‭ “‬الإزعاج‭” ‬في‭ ‬العاصمة‭. ‬وبعدما‭ ‬احتضنتها‭ ‬عام‭ ‬2018،‭ ‬ستصبح‭ ‬باريس‭ ‬أول‭ ‬عاصمة‭ ‬أوروبية‭ ‬تمنع‭ ‬بالكامل‭ ‬هذه‭ ‬الدراجات‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬العقد‭ ‬الموقع‭ ‬مع‭ ‬الشركات‭ ‬المشغلة‭ ‬الخاصة‭ ‬الثلاث‭ (“‬لايم‭” ‬و‭”‬تاير‭” ‬و‭”‬دوت‭”) ‬في‭ ‬31‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬المقبل‭.‬

ويرى‭ ‬رافضو‭ ‬هذه‭ ‬الدراجات‭ ‬أنها‭ ‬تتسبب‭ ‬بإزعاج‭ ‬بسبب‭ ‬ترك‭ ‬مستخدميها‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‭ ‬في‭ ‬الفضاء‭ ‬العام،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬تتنقل‭ ‬بسرعة‭ ‬كبيرة‭ ‬بمحاذاة‭ ‬المارة‭ ‬على‭ ‬الأرصفة،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬أثرها‭ ‬البيئي‭ ‬السلبي‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬الاستغناء‭ ‬عنها‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬بضعة‭ ‬أشهر‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬الاستخدام‭. ‬وبعد‭ ‬وفاة‭ ‬إيطالية‭ ‬تبلغ‭ ‬32‭ ‬عاما‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬بسبب‭ ‬تعرضها‭ ‬للصدم‭ ‬من‭ ‬دراجة‭ ‬بخارية‭ ‬كهربائية‭ ‬كان‭ ‬عليها‭ ‬شخصان،‭ ‬أرغمت‭ ‬بلدية‭ ‬باريس‭ ‬الشركات‭ ‬المشغلة‭ ‬على‭ ‬حصر‭ ‬سرعة‭ ‬هذه‭ ‬الآليات‭ ‬بـ10‭ ‬كيلومترات‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬في‭ ‬700‭ ‬منطقة‭ ‬ذات‭ ‬كثافة‭ ‬سكانية‭ ‬عالية‭.‬

ويعتبر‭ ‬مؤيدو‭ ‬وسيلة‭ ‬التنقل‭ ‬هذه‭ ‬أنها‭ ‬توفر‭ ‬قدرة‭ “‬سلسة‭” ‬على‭ ‬التحرك،‭ ‬شأنها‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬شأن‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬المطروحة‭ ‬للتأجير‭ ‬الحر،‭ ‬مع‭ ‬منفعة‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬الإضرابات‭ ‬المتكررة‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬النقل‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التحركات‭ ‬المناهضة‭ ‬لمشروع‭ ‬إصلاح‭ ‬نظام‭ ‬التقاعد‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭.‬

وقد‭ ‬حظرت‭ ‬مدينتا‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسبانية‭ ‬ومونتريال‭ ‬الكندية‭ ‬بالكامل‭ ‬التأجير‭ ‬الحر‭ ‬للدراجات‭ ‬الكهربائية‭ ‬البخارية،‭ ‬فيما‭ ‬تعتزم‭ ‬العاصمة‭ ‬البرتغالية‭ ‬لشبونة‭ ‬خفض‭ ‬عددها‭ ‬إلى‭ ‬النصف‭.‬