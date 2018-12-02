باريس‭ ‬تستيقظ‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬صدمة‭ ‬غداة‭ ‬التظاهرات‭ ‬العنيفة‭ ‬وماكرون‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬حلول

باريس‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

إستيقظت‭ ‬باريس‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬صدمة‭ ‬غداة‭ ‬التظاهرات‭ ‬العنيفة‭ ‬التي‭ ‬ضربتها،‭ ‬فنزل‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الباريسيين‭ ‬إلى‭ ‬الشوارع‭ ‬لمعاينة‭ ‬الأضرار‭ ‬التي‭ ‬تركها‭ ‬المتظاهرون،‭ ‬وراوحت‭ ‬ردود‭ ‬فعلهم‭ ‬بين‭ ‬الغضب‭ ‬تارة،‭ ‬وبعض‭ ‬التفهم‭ ‬تارة‭ ‬أخرى‭ ‬لأسباب‭ ‬هذه‭ ‬الإحتجاجات‭.‬

وكانت‭ ‬الأضرار‭ ‬واضحة‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬جادة‭ ‬‮«‬لا‭ ‬غراند‭ ‬أرميه‮»‬‭ ‬قرب‭ ‬مستديرة‭ ‬قوس‭ ‬النصر،‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬بدأت‭ ‬المواجهات‭ ‬التي‭ ‬أوقعت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬133‭ ‬جريحا‭ ‬وأدت‭ ‬الى‭ ‬اعتقال‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬400‭ ‬شخص‭.‬ترأس‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬اجتماع‭ ‬أزمة‭ ‬الأحد‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬حلول‭ ‬لأعمال‭ ‬العنف‭ ‬غير‭ ‬المسبوقة‭ ‬والفوضى‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬باريس‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تحرك‭ ‬‮«‬السترات‭ ‬الصفراء‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬الساعة‭ ‬11,30‭ ‬ت‭ ‬غ‭ ‬اجتمع‭ ‬ماكرون‭ ‬الذي‭ ‬عاد‭ ‬للتو‭ ‬من‭ ‬قمة‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين‭ ‬في‭ ‬بوينوس‭ ‬آيرس،‭ ‬برئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬إدوار‭ ‬فيليب‭ ‬ووزير‭ ‬الداخلية‭ ‬كريستوف‭ ‬كاستانير‭ ‬و‮»‬الأجهزة‭ ‬المختصة‮»‬‭ ‬لإيجاد‭ ‬حل‭ ‬لتحرك‭ ‬يبدو‭ ‬أنه‭ ‬خرج‭ ‬عن‭ ‬السيطرة‭ ‬ولدرس‭ ‬أحداث‭ ‬الأمس‭ ‬الذي‭ ‬شهدت‭ ‬خلاله‭ ‬الأحياء‭ ‬الراقية‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬عصيانا‭ ‬وأعمال‭ ‬عنف‭. ‬وقبل‭ ‬ذلك‭ ‬اتخذ‭ ‬ماكرون‭ ‬خطوة‭ ‬رمزية‭ ‬وزار‭ ‬معلم‭ ‬قوس‭ ‬النصر‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬السبت‭ ‬لأعمال‭ ‬تخريب،‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬تحرك‭ ‬‮«‬السترات‭ ‬الصفراء‮»‬‭ ‬الذين‭ ‬ينددون‭ ‬بسياسة‭ ‬الرئيس‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭.‬

رد‭ ‬أمني‭ ‬وسياسي

شارك‭ ‬136‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬أنحاء‭ ‬فرنسا‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الثالث‭ ‬لتعبئة‭ ‬‮«‬السترات‭ ‬الصفراء‮»‬‭ ‬والذي‭ ‬أصيب‭ ‬خلاله‭ ‬263‭ ‬شخصا‭ ‬بجروح‭ ‬مقابل‭ ‬166‭ ‬ألفا‭ ‬السبت‭ ‬الماضي‭.‬

وفي‭ ‬باريس‭ ‬تم‭ ‬اعتقال‭ ‬412‭ ‬شخصا‭ ‬وتوقيف‭ ‬378‭ ‬على‭ ‬ذمة‭ ‬التحقيق‭ ‬بحسب‭ ‬حصيلة‭ ‬رسمية‭ ‬الأحد‭ ‬لمديرية‭ ‬الشرطة‭ ‬التي‭ ‬قدرت‭ ‬عدد‭ ‬الجرحى‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الفرنسية‭ ‬ب133‭.‬

وليل‭ ‬السبت‭ ‬الأحد‭ ‬قتل‭ ‬سائق‭ ‬سيارة‭ ‬في‭ ‬آرل‭ ‬‭(‬جنوب‭ ‬شرق‭)‬‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬إصطدم‭ ‬بشاحنة‭ ‬متوقفة‭ ‬بسبب‭ ‬زحمة‭ ‬سير‭ ‬نتيجة‭ ‬حاجز‭ ‬لل‮»‬سترات‭ ‬الصفراء‮»‬‭. ‬ويرفع‭ ‬الحادث‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬عدد‭ ‬القتلى‭ ‬منذ‭ ‬إطلاق‭ ‬التحرك‭ ‬قبل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭. ‬السيارات‭ ‬والدراجات‭ ‬النارية‭ ‬المتفحمة‭ ‬كانت‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬صباح‭ ‬الاحد‭ ‬في‭ ‬الشوارع،‭ ‬وحولها‭ ‬تشاهد‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬واجهات‭ ‬المحال‭ ‬المحطمة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تتوزع‭ ‬بقايا‭ ‬القنابل‭ ‬المسيلة‭ ‬للدموع‭ ‬على‭ ‬الشوارع‭ ‬والأرصفة‭.‬

وعادت‭ ‬الحركة‭ ‬مجددا‭ ‬الأحد‭ ‬الى‭ ‬محيط‭ ‬قوس‭ ‬النصر،‭ ‬وشوهد‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الحشريين‭ ‬والسياح‭ ‬وهم‭ ‬يتجولون‭ ‬في‭ ‬جادة‭ ‬الشانزيليزيه‭ ‬الشهيرة‭ ‬ويلتقطون‭ ‬الصور‭.‬

وهتف‭ ‬أحد‭ ‬السياح‭ ‬موجها‭ ‬كلامه‭ ‬الى‭ ‬عناصر‭ ‬قوت‭ ‬الأمن‭ ‬‮«‬حسنا‭ ‬فعلتم‭ ‬البارحة‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬امرأة‭ ‬فرنسية‭ ‬لمراسلة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬جئت‭ ‬الى‭ ‬هنا‭ ‬لأنسى‭ ‬الصور‭ ‬التي‭ ‬رسخت‭ ‬في‭ ‬ذهني‭ ‬من‭ ‬البارحة‭. ‬الأمر‭ ‬كان‭ ‬فظيعا،‭ ‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أرى‭ ‬الحياة‭ ‬الطبيعية‭ ‬وقد‭ ‬عادت‭ ‬الى‭ ‬الشانزيليزيه‭. ‬أنا‭ ‬بالفعل‭ ‬خائفة‭ ‬على‭ ‬بلدنا‭ ‬الجميل‮»‬‭.‬

وقبيل‭ ‬وصول‭ ‬الرئيس‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬الى‭ ‬المكان‭ ‬توزعت‭ ‬سيارات‭ ‬لقوات‭ ‬الأمن‭ ‬حول‭ ‬نصب‭ ‬قوس‭ ‬النصر،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬سيارات‭ ‬الصيانة‭ ‬والتنظيف‭ ‬الخضراء‭ ‬التابعة‭ ‬للبلدية‭.‬

وشرع‭ ‬عمال‭ ‬البلدية‭ ‬في‭ ‬غسل‭ ‬الأرض‭ ‬بخراطيم‭ ‬المياه،‭ ‬وكانت‭ ‬الشعارات‭ ‬المكتوبة‭ ‬على‭ ‬قوس‭ ‬النصر‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬واضحة،‭ ‬فقام‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المحققين‭ ‬التابعين‭ ‬للشرطة‭ ‬بأخذ‭ ‬صور‭ ‬لها‭ ‬قبل‭ ‬إزالتها‭. ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬‮«‬إنها‭ ‬نهاية‭ ‬النظام‮»‬،‭ ‬و‮»‬السترات‭ ‬الصفراء‭ ‬سينتصرون‮»‬،‭ ‬و‮»‬نعمل‭ ‬لقلب‭ ‬البورجوازية‮»‬‭.‬

‮»‬من‭ ‬سيدفع؟‭ ‬الأغنياء‮»‬

وفي‭ ‬شوارع‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬وسط‭ ‬وغرب‭ ‬العاصمة‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬مواجهات،‭ ‬كان‭ ‬الوضع‭ ‬مشابها‭ ‬وانتشر‭ ‬عمال‭ ‬البلدية‭ ‬لتصليح‭ ‬ما‭ ‬تخرب‭ ‬وتنظيف‭ ‬المكان‭.‬

وشوهدت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المحلات‭ ‬التجارية‭ ‬وقد‭ ‬أبقت‭ ‬ألواح‭ ‬الحماية‭ ‬أمام‭ ‬واجهاتها‭ ‬بعدما‭ ‬وضعتها‭ ‬لمنع‭ ‬التكسير‭ ‬والسرقات‭.‬

وفي‭ ‬جادة‭ ‬كليبير‭ ‬المجاورة‭ ‬للشانزيليزيه،‭ ‬تقدمت‭ ‬أعمال‭ ‬التنظيف‭ ‬سريعا‭ ‬فنظفت‭ ‬الأرصفة‭ ‬بشكل‭ ‬شبه‭ ‬كامل،‭ ‬وأنهت‭ ‬رافعات‭ ‬ضخمة‭ ‬إزالة‭ ‬بقايا‭ ‬السيارات‭ ‬المحترقة‭ ‬من‭ ‬وسط‭ ‬الجادة‭.‬

وقالت‭ ‬امرأة‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬الدائرة‭ ‬ال16‭ ‬الراقية‭ ‬وهي‭ ‬بلباس‭ ‬الرياضة‭ ‬‮«‬الأمر‭ ‬غير‭ ‬معقول‭!‬‭ ‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬هنا‭ ‬والسماح‭ ‬بحصول‭ ‬هذا‭ ‬القدر‭ ‬من‭ ‬العنف؟‮»‬‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تضيف‭ ‬‮«‬من‭ ‬سيدفع؟‭ ‬الأغنياء‭!‬‮»‬‭.‬

وسرعان‭ ‬ما‭ ‬دخلت‭ ‬الجادة‭ ‬سيارات‭ ‬عدة‭ ‬لقوات‭ ‬الأمن‭ ‬وتوزعت‭ ‬في‭ ‬أنحائها‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬وصول‭ ‬رئيس‭ ‬البلاد‭.‬

وفي‭ ‬حي‭ ‬الأوبرا‭ ‬شرقا‭ ‬الذي‭ ‬تضرر‭ ‬أيضا‭ ‬ولكن‭ ‬بنسبة‭ ‬أقل،‭ ‬شوهد‭ ‬عمال‭ ‬التنظيفات‭ ‬والصيانة‭ ‬وهم‭ ‬يعملون‭ ‬على‭ ‬إزالة‭ ‬الركام‭ ‬وبقايا‭ ‬السواتر‭ ‬التي‭ ‬رفعت‭ ‬وأقفلت‭ ‬مداخل‭ ‬بعض‭ ‬الشوارع‭ ‬المجاورة‭.‬

وقام‭ ‬عاملان‭ ‬بإزالة‭ ‬ألواح‭ ‬وضعت‭ ‬أمام‭ ‬محل‭ ‬لبيع‭ ‬القهوة‭ ‬لحمايته،‭ ‬ليتبين‭ ‬لهما‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يصب‭ ‬بضرر‭. ‬وكان‭ ‬الشعار‭ ‬المكتوب‭ ‬على‭ ‬الألواح‭ ‬‮«‬الرأسمالية‭ ‬ترتعش‮»‬‭.‬

أما‭ ‬المخازن‭ ‬الكبرى‭ ‬المعروفة‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬غاليري‭ ‬لافاييت‮»‬‭ ‬فتبين‭ ‬أن‭ ‬واجهاتها‭ ‬لم‭ ‬تصب‭ ‬بأذى،‭ ‬وبدت‭ ‬زينة‭ ‬الميلاد‭ ‬واضحة‭ ‬فيها‭.‬

في‭ ‬منطقة‭ ‬‮«‬التويلوري‮»‬‭ ‬كان‭ ‬السياج‭ ‬الحديدي‭ ‬للحديقة‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬على‭ ‬الأرض،‭ ‬وكان‭ ‬سقط‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬المتظاهرين‭ ‬فأصابه‭ ‬بجروح‭ ‬بالغة‭.‬

جوسلين‭ ‬أستاذة‭ ‬الأدب‭ ‬المتقاعدة‭ ‬كانت‭ ‬تتسكع‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬لتفقد‭ ‬الأضرار‭. ‬قالت‭ ‬‮«‬أشعر‭ ‬بالأسى‭ ‬لما‭ ‬حصل،‭ ‬إلا‭ ‬أنني‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬أجد‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬مطالب‭ ‬محقة،‭ ‬والتفاوت‭ ‬في‭ ‬المستويات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬كارثي،‭ ‬لم‭ ‬يتغير‭ ‬شيء‭ ‬منذ‭ ‬40‭ ‬عاما،‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬بالفعل‭ ‬من‭ ‬تغيير‭ ‬جذري‮»‬‭.‬