باريس‭: ‬التحالف‭ ‬ضد‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬ينطلق‭ ‬من‭ ‬العراق

باريس‭ – ‬الزمان‭ ‬

عبرت‭ ‬وزيرة‭ ‬الجيوش‭ ‬الفرنسية‭ ‬فلورانس‭ ‬بارلي‭ ‬الأحد‭ ‬عن‭ ‬ارتياحها‭ ‬لقرار‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الانسحاب‭ ‬“تدريجيا”‭ ‬من‭ ‬سوريا،‭ ‬وأكدت‭ ‬أن‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬بعمليات‭ ‬ضد‭ ‬الجهاديين‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬إذا‭ ‬احتاج‭ ‬الأمر‭. ‬وقالت‭ ‬بارلي‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬“مسائل‭ ‬سياسية”‭ ‬لإذاعة‭ ‬“فرانس‭ ‬انتر”‭ ‬وصحيفة‭ ‬“لوموند”‭ ‬و”فرانس‭ ‬تلفزيون”،‭ ‬“إذا‭ ‬ما‭ ‬صدقنا‭ ‬كل‭ ‬التصريحات‭ ‬الأخيرة‭ ‬الأميركية‭ ‬فإننا‭ ‬نتجه‭ ‬مجددا‭ ‬إلى‭ ‬انسحاب‭ ‬تدريجي‭ ‬ومنسق‭ ‬جدا”‭. ‬وأضافت‭ ‬“أنه‭ ‬نبأ‭ ‬سار‭ ‬جدا‭ ‬إذا‭ ‬استمرت‭ ‬الأمور‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المنحى”‭ ‬مؤكدة‭ ‬مجددا‭ ‬أن‭ ‬المعركة‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬“لم‭ ‬تنته”‭. ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الأول/ديسمبر‭ ‬2018‭ ‬فاجأ‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الحلفاء‭ ‬بإعلان‭ ‬انسحاب‭ ‬قريب‭ ‬للعسكريين‭ ‬الأميركيين‭ ‬الألفين‭ ‬المنتشرين‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬لمحاربة‭ ‬الجهاديين‭. ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬سيتم‭ ‬“بوتيرة‭ ‬متناسقة”‭.‬

وتوعد‭ ‬ترامب‭ ‬“بتدمير‭ ‬إقتصاد‭ ‬تركيا‭ ‬إذا‭ ‬هاجمت‭ ‬الأكراد”‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تهدد‭ ‬أنقرة‭ ‬منذ‭ ‬أسابيع‭ ‬بشن‭ ‬هجوم‭ ‬جديد‭ ‬على‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬التي‭ ‬تعتبرها‭ ‬أنقرة‭ ‬“إرهابية”‭ ‬لكنها‭ ‬حليفة‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬محاربة‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭.‬

وتابعت‭ ‬الوزيرة‭ ‬“الأمر‭ ‬الثاني‭ ‬الذي‭ ‬قمنا‭ ‬به‭ ‬حيال‭ ‬الشركاء‭ ‬الأميركيين‭ ‬هو‭ ‬الإصرار‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬إعطاء‭ ‬الأكراد‭ ‬ضمانات‭ ‬أمنية”‭. ‬وأضافت‭ ‬“مسألة‭ ‬ضرورة‭ ‬حماية‭ ‬الأكراد‭ ‬أخذت‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬من‭ ‬الحلفاء‭ ‬الأميركيين”‭. ‬وذكرت‭ ‬أن‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬المناهض‭ ‬لتنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬بقيادة‭ ‬أميركية‭ ‬سيتمكن‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬أيضا‭ ‬إنطلاقا‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬بعد‭ ‬إتمام‭ ‬الإنسحاب‭ ‬من‭ ‬سوريا‭. ‬وقالت‭ ‬“إننا‭ ‬شركاء‭ ‬في‭ ‬التحالف‭ ‬وسنبقى‭ ‬كذلك‭. ‬هذا‭ ‬التحالف‭ ‬لن‭ ‬ينسحب‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭ ‬وسيبقى‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬(‭…‬)‭ ‬سيواصل‭ ‬تدخله”‭.‬

وتابعت‭ ‬“قسم‭ ‬كبير‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬التحالف‭ ‬لا‭ ‬بل‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬ما‭ ‬يسمح‭ ‬بالقيام‭ ‬بعدة‭ ‬أمور‭ ‬أولا‭ ‬دعم‭ ‬تدريب‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬العراقية‭ ‬التي‭ ‬تتصدى‭ ‬بنفسها‭ ‬للإرهاب‭ ‬وإمكانيةإعادة‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬لكن‭ ‬بشروط”‭.‬

وكان‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬أكد‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬فرنسا‭ ‬ستبقى‭ ‬“مشاركة‭ ‬عسكريا‭ ‬في‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬المشرق”‭ ‬في‭ ‬2019‭.‬

وفرنسا‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬اعتداءات‭ ‬تبناها‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬تنشر‭ ‬1200‭ ‬جندي‭ ‬في‭ ‬التحالف‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬جوية‭ ‬وقوات‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬وتدريب‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭.‬