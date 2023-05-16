باريس‭:‬مذكرة‭ ‬توقيف‭ ‬بحق‭ ‬حاكم‭ ‬مصرف‭ ‬لبنان

باريس‭- ‬الزمان

أصدرت‭ ‬القاضية‭ ‬الفرنسية‭ ‬المكلفة‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬أموال‭ ‬وممتلكات‭ ‬حاكم‭ ‬مصرف‭ ‬لبنان‭ ‬المركزي‭ ‬رياض‭ ‬سلامة‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬مذكرة‭ ‬توقيف‭ ‬دولية‭ ‬بحقّه‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬حسبما‭ ‬علمت‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬من‭ ‬مصدر‭ ‬مطّلع‭ ‬على‭ ‬الملف‭.‬

وتغيّب‭ ‬سلامة‭ ‬عن‭ ‬جلسة‭ ‬استجواب‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬لمعرفة‭ ‬كيف‭ ‬راكم‭ ‬أصولا‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬محاميه‭. ‬

يشتبه‭ ‬المحققون‭ ‬الفرنسيون‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬سلامة‭ ‬راكم‭ ‬أصولا‭ ‬عقارية‭ ‬ومصرفية‭ ‬عبر‭ ‬مخطط‭ ‬مالي‭ ‬احتيالي‭ ‬معقّد‭ ‬وإساءة‭ ‬استخدامه‭ ‬أموالا‭ ‬عامة‭ ‬لبنانية‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬خلال‭ ‬توليه‭ ‬إدارة‭ ‬مصرف‭ ‬لبنان‭ ‬طوال‭ ‬ثلاثة‭ ‬عقود‭.‬

وكان‭ ‬يُرجّح‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬مثوله‭ ‬أمام‭ ‬القاضية‭ ‬أود‭ ‬بوريزي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إلى‭ ‬توجيه‭ ‬اتّهامات‭ ‬إليه‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬محاميه‭ ‬بيار‭-‬أوليفييه‭ ‬سور‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬تغّيب‭ ‬موكله‭ ‬الثلاثاء‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬تبليغه‭ ‬بوجوب‭ ‬المثول‭ ‬أمام‭ ‬القضاء‭ ‬الفرنسي‭ ‬وفق‭ ‬الأصول‭.‬

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬قانوني‭ ‬لبناني‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬إن‭ ‬السلطات‭ ‬فشلت‭ ‬في‭ ‬إخطار‭ ‬سلامة‭ ‬بالاستدعاء،‭ ‬رغم‭ ‬محاولة‭ ‬الشرطة‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬تسليم‭ ‬الإخطار‭ ‬إلى‭ ‬سلامة‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭.‬

بعد‭ ‬تغيّب‭ ‬رياض‭ ‬سلامة‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬كان‭ ‬أمام‭ ‬القاضية‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬القضية‭ ‬خيار‭ ‬إصدار‭ ‬أمر‭ ‬استدعاء‭ ‬جديد،‭ ‬لكنها‭ ‬قررت‭ ‬إصدار‭ ‬مذكرة‭ ‬توقيف‭ ‬دولية‭ ‬في‭ ‬حقّه‭.‬

‭- ‬‮«‬ضروري‭ ‬ومتناسب‮»‬‭ -‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أكد‭ ‬مصدر‭ ‬قضائي‭ ‬فرنسي‭ ‬أن‭ ‬سلامة‭ ‬‮«‬أُبلغ‭ ‬شخصيا‭ ‬بهذا‭ ‬الاستدعاء،‭ ‬وكذلك‭ ‬محاميه‭ ‬منذ‭ ‬عدة‭ ‬أسابيع‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬رفضه‭ ‬المثول‭ ‬دفع‭ ‬قاضية‭ ‬التحقيق‭ ‬إلى‭ ‬إصدار‭ ‬مذكرة‭ ‬توقيف‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬إجراء‭ ‬‮«‬ضروري‭ ‬ومتناسب‮»‬‭.‬

ويرفض‭ ‬سلامة‭ (‬72‭ ‬عاما‭) ‬الخاضع‭ ‬للتحقيق‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬منذ‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2021‭ ‬الاتهامات‭ ‬الموجهة‭ ‬إليه‭.‬

منذ‭ ‬بداية‭ ‬العام،‭ ‬زار‭ ‬قضاة‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬أوروبية‭ ‬لبنان‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬مناسبات‭ ‬لمقابلة‭ ‬حاكم‭ ‬المصرف‭ ‬المركزي‭ ‬وأشخاص‭ ‬مقربين‭ ‬منه‭. ‬

وتم‭ ‬توجيه‭ ‬تهم‭ ‬إلى‭ ‬شخصين‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالقضية‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭.‬