باريس:طهران تعترف علناً باعتقال فرنسيين تعسفيًّا

باريس‭- ‬الزمان‭ ‬

رأت‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ردًا‭ ‬على‭ ‬تصريحات‭ ‬لمتحدث‭ ‬إيراني،‭ ‬أن‭ ‬طهران‭ ‬تعترف‭ ‬‮«‬علنًا‮»‬‭ ‬باعتقال‭ ‬مواطنين‭ ‬فرنسيين‭ ‬تعسفيًّا‭.‬

وقالت‭ ‬المتحدثة‭ ‬الفرنسية‭ ‬آن‭-‬كلير‭ ‬لوجاندر‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬تبلّغنا‭ ‬بتصريحات‭ ‬الاثنين‮»‬‭ ‬التي‭ ‬أدلى‭ ‬بها‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬الايرانية‭ ‬ناصر‭ ‬كنعاني‭ ‬معتبرةً‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬مقلقة‭ ‬لأنها‭ ‬تشهد‭ ‬على‭ ‬الطابع‭ ‬التعسفي‮»‬‭ ‬للاعتقالات‭.‬

وكان‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬الايرانية‭ ‬ناصر‭ ‬كنعاني‭ ‬اعتبر‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬موقف‭ ‬فرنسا‭ ‬‮«‬غير‭ ‬البناء‮»‬‭ ‬حيال‭ ‬ايران‭ ‬و»دورها‭ ‬التدخلي‮»‬‭ ‬لا‭ ‬يسهلان‭ ‬المحادثات‭ ‬حول‭ ‬الافراج‭ ‬المحتمل‭ ‬عن‭ ‬فرنسيين‭ ‬معتقلين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬في‭ ‬تصريحه‭ ‬الصحافي‭ ‬الأسبوعي‭ ‬‮«‬آمل‭ ‬أن‭ ‬نشهد‭ ‬تطورا‭ ‬إيجابيا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الملف‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬يمكن‭ ‬لدول‭ ‬أن‭ ‬تلعب‭ ‬دورا‭ ‬إيجابيا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬بمواقفها‭ ‬وتصرفاتها‮»‬‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬كان‭ ‬للحكومة‭ ‬الفرنسية‭ ‬موقف‭ ‬غير‭ ‬بناء‭ ‬ودور‭ ‬تدخلي‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالتطورات‭ ‬الداخلية‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬الجمهورية‭ ‬الاسلامية‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬من‭ ‬صحافية‭ ‬فرنسية‭ ‬كانت‭ ‬حاضرة‭ ‬في‭ ‬طهران‭.‬

وخلص‭ ‬كنعاني‭ ‬الى‭ ‬القول‭ ‬‮«‬بالطبع‭ ‬ان‭ ‬مواصلة‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الاعمال‭ ‬لا‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬تسوية‭ ‬قضية‭ ‬السجناء‮»‬‭. ‬وذكّرت‭ ‬المتحدثة‭ ‬الفرنسية‭ ‬بالموقف‭ ‬الفرنسي‭ ‬فقالت‭ ‬‮«‬نطالب‭ ‬بالحرية‭ ‬فورًا‭ ‬لكل‭ ‬مواطنينا‭ ‬المعتقلين‭ ‬تعسّفيًّا‮»‬‭.‬

وفرنسا‭ ‬هي‭ ‬إحدى‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬نددت‭ ‬بأشد‭ ‬العبارات‭ ‬‮«‬بقمع‮»‬‭ ‬موجة‭ ‬التظاهرات‭ ‬التي‭ ‬هزت‭ ‬ايران‭ ‬بعد‭ ‬وفاة‭ ‬الشابة‭ ‬مهسا‭ ‬أميني‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬اعتقالها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شرطة‭ ‬الأخلاق‭ ‬لانتهاكها‭ ‬قواعد‭ ‬اللباس‭ ‬الصارمة‭ ‬للنساء‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

رسميًا‭ ‬تحتجز‭ ‬ايران‭ ‬ستة‭ ‬فرنسيين‭: ‬المعلمة‭ ‬والنقابية‭ ‬سيسيل‭ ‬كوهلر‭ ‬ورفيقها‭ ‬جاك‭ ‬باري‭ ‬والفرنسي‭ ‬الايرلندي‭ ‬برنار‭ ‬بيلان‭ ‬ولوي‭ ‬ارنو‭ ‬وبنجامين‭ ‬بريير‭ ‬وكذلك‭ ‬فرنسي‭ ‬لم‭ ‬تكشف‭ ‬هويته‭.‬

اما‭ ‬الباحثة‭ ‬الفرنسية‭-‬الايرانية‭ ‬فاريبا‭ ‬عادلخاه‭ ‬التي‭ ‬اعتقلت‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬2019‭ ‬ثم‭ ‬حكم‭ ‬عليها‭ ‬بالسجن‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬بتهمة‭ ‬المساس‭ ‬بالأمن‭ ‬القومي،‭ ‬فقد‭ ‬أُفرج‭ ‬عنها‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭.‬