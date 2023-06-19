باريس:المقاوم الأرمني مانوشيان سيدخل مقبرة العظماء

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلنت‭ ‬الرئاسة‭ ‬الفرنسية‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬المقاوم‭ ‬الشيوعي‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬أرمني‭ ‬ميساك‭ ‬مانوشيان،‭ ‬أحد‭ ‬الأسماء‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬الكفاح‭ ‬ضد‭ ‬الاحتلال‭ ‬النازي‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬خلال‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية،‭ ‬سيدخل‭ ‬البانتيون‭ ‬في‭ ‬باريس،‭ ‬وهو‭ ‬معلم‭ ‬تكرّم‭ ‬فيه‭ ‬البلاد‭ ‬عظماءها‭.‬

وذكرت‭ ‬الرئاسة‭ ‬الفرنسية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ “‬ميساك‭ ‬مانوشيان‭ ‬يحمل‭ ‬جانباً‭ ‬من‭ ‬عظمتنا‭”‬،‭ ‬مشيدة‭ ‬بـ‭”‬شجاعته‭” ‬و‭”‬بطولته‭ ‬الهادئة‭”. ‬ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ “‬يجسد‭ ‬القيم‭ ‬العالمية‭” ‬للحرية‭ ‬والمساواة‭ ‬والأخوّة‭ ‬التي‭ “‬دافع‭ ‬باسمها‭ ‬عن‭ ‬الجمهورية‭”.‬

وقال‭ ‬الإليزيه‭ ‬إن‭ ‬مانوشيان‭ ‬سيدخل‭ ‬البانتيون،‭ “‬مقبرة‭ ‬العظماء‭” ‬في‭ ‬فرنسا،‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2024،‭ ‬بعد‭ ‬80‭ ‬عاماً‭ ‬من‭ ‬وفاته‭.‬

وأشار‭ ‬القصر‭ ‬الرئاسي‭ ‬الفرنسي‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يكرّم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬جميع‭ ‬رفاق‭ ‬مانوشيان‭ ‬الأجانب‭ ‬في‭ ‬السلاح،‭ ‬من‭ ‬الإسبان‭ ‬والإيطاليين‭ ‬واليهود‭ ‬المتحدرين‭ ‬من‭ ‬أوروبا‭ ‬الوسطى،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ “‬الدم‭ ‬الذي‭ ‬سُكب‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬فرنسا‭ ‬له‭ ‬اللون‭ ‬نفسه‭ ‬للجميع‭”.‬

وأوضحت‭ ‬الرئاسة‭ ‬الفرنسية‭ ‬أن‭ ‬ميساك‭ ‬مانوشيان‭ ‬سيدخل‭ ‬البانتيون‭ “‬برفقة‭ ‬ميليني‭”‬،‭ ‬زوجته‭ ‬المتحدرة‭ ‬أيضاً‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬أرمني،‭ ‬والمقاومة‭ ‬مثله‭ ‬التي‭ ‬عاشت‭ ‬بعده‭ ‬45‭ ‬عاماً‭. ‬وبذلك‭ ‬يبقى‭ ‬الزوجان‭ ‬متحدين‭ ‬في‭ ‬الموت،‭ ‬لكن‭ ‬ميليني‭ ‬نفسها‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الشخصيات‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ “‬العظماء‭” ‬في‭ ‬البانتيون‭.‬

ويتزامن‭ ‬هذا‭ ‬الإعلان‭ ‬مع‭ ‬الذكرى‭ ‬الثالثة‭ ‬والثمانين‭ ‬لنداء‭ ‬18‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬الذي‭ ‬أطلقه‭ ‬الجنرال‭ ‬شارل‭ ‬ديغول‭ ‬من‭ ‬لندن‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1940‭. ‬في‭ ‬جو‭ ‬مشحون‭ ‬بالعواطف،‭ ‬وقف‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬في‭ ‬لحظة‭ ‬تأمل‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬كليريير‭ ‬دي‭ ‬فوزيّ،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬إعدام‭ ‬ميساك‭ ‬مانوشيان‭ ‬و21‭ ‬من‭ ‬رفاقه‭ ‬في‭ ‬السلاح‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬1944‭.‬

قضى‭ ‬هناك‭ ‬ألف‭ ‬من‭ ‬المقاومين‭ ‬والرهائن،‭ ‬بعدما‭ ‬مروا‭ ‬ضمن‭ ‬مجموعات‭ ‬يتألف‭ ‬كل‭ ‬منها‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬أشخاص‭ ‬أمام‭ ‬فرقة‭ ‬إعدام‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬جندياً‭ ‬ألمانياً،‭ ‬بين‭ ‬العامين‭ ‬1941‭ ‬و1944‭. ‬وهم‭ ‬كانوا‭ ‬شيوعيين‭ (‬65‭%)‬،‭ ‬أو‭ ‬أجانب‭ (‬20‭%)‬‭ ‬أو‭ ‬يهودًا‭ (‬17‭%)‬،‭ ‬وكلها‭ ‬فئات‭ ‬استهدفها‭ ‬النازيون‭.‬

وبذلك،‭ ‬سيكون‭ ‬ميساك‭ ‬مانوشيان‭ ‬تاسع‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬المقاومة‭ ‬الفرنسية‭ ‬يدخل‭ ‬البانتيون‭ ‬منذ‭ ‬نقل‭ ‬رماد‭ ‬جان‭ ‬مولان‭ ‬إلى‭ “‬مقبرة‭ ‬العظماء‭” ‬هذه‭ ‬عام‭ ‬1964‭. ‬وهو‭ ‬أيضاً‭ ‬أول‭ ‬مقاوم‭ ‬أجنبي‭ ‬وشيوعي‭ ‬يتم‭ ‬تكريمه‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬فولتير‭ ‬وفيكتور‭ ‬هوغو‭ ‬أو‭ ‬ماري‭ ‬كوري‭.‬

وميساك‭ ‬مانوشيان‭ ‬هو‭ ‬أيضاً‭ ‬بطل‭ ‬قومي‭ ‬في‭ ‬أرمينيا،‭ ‬شأنه‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬شأن‭ ‬المغني‭ ‬الفرنسي‭ ‬شارل‭ ‬أزنافور‭ ‬الذي‭ ‬عرفه‭ ‬مانوشيان‭ ‬في‭ ‬طفولته‭ ‬لأنه‭ ‬حلّ‭ ‬ضيفاً‭ ‬على‭ ‬والديه‭ ‬في‭ ‬باريس‭.‬

ويأتي‭ ‬التكريم‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬سلسلة‭ ‬أنشطة‭ ‬تذكارية‭ ‬طويلة‭ ‬ستتواصل‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬قبل‭ ‬الذكرى‭ ‬السنوية‭ ‬الثمانين‭ ‬لنهاية‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية‭.‬