بارزاني يفتح الباب لكتابة دستور كردستان العراق

أربيل‭ -‬الزمان

أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬مسعود‭ ‬بارزاني،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬عن‭ ‬دعمه‭ ‬لأي‭ ‬جهد‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬كتابة‭ ‬دستور‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭. ‬ويرتبط‭ ‬الإقليم‭ ‬بدستور‭ ‬العراق‭ ‬،‭ ‬ويتخوف‭ ‬قانونيون‭ ‬من‭ ‬حصول‭ ‬تعارض‭ ‬بين‭ ‬الدستوريين‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬وجودهما‭ . ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬لقائه‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬منتجع‭ ‬صلاح‭ ‬الدين‭ ‬رئيس‭ ‬برلمان‭ ‬كردستان،‭ ‬وفقا‭ ‬لبيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬مقر‭ ‬البارزاني‭.‬

وذكر‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬الجانبين‭ ‬بحثا‭ ‬كتابة‭ ‬دستور‭ ‬الإقليم،‭ ‬‮«‬وضرورة‭ ‬توفير‭ ‬وإيجاد‭ ‬تنسيق‭ ‬ووحدة‭ ‬بين‭ ‬الأطراف‭ ‬السياسية‭ ‬والمكونات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كوردستان‭ ‬لكتابة‭ ‬الدستور‮»‬‭.‬

واعرب‭ ‬بارزاني‭ ‬عن‭ ‬‮«‬دعمه‭ ‬لبرلمان‭ ‬كوردستان‭ ‬وأي‭ ‬محاولة‭ ‬لتمهيد‭ ‬الطريق‭ ‬لكتابة‭ ‬دستور‭ ‬إقليم‭ ‬كوردستان‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المؤسسات‭ ‬العليا‭ ‬والأطراف‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان،‭ ‬كما‭ ‬فعلت‭ ‬في‭ ‬الماضي‮»‬‭.‬