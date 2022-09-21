بارزاني يفتح الباب لكتابة دستور كردستان العراق

أربيل -الزمان
أعرب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، الأربعاء، عن دعمه لأي جهد يصب في مجال كتابة دستور إقليم كردستان العراق. ويرتبط الإقليم بدستور العراق ، ويتخوف قانونيون من حصول تعارض بين الدستوريين في حال وجودهما . جاء ذلك خلال لقائه اليوم في منتجع صلاح الدين رئيس برلمان كردستان، وفقا لبيان صادر عن مقر البارزاني.
وذكر البيان أن الجانبين بحثا كتابة دستور الإقليم، «وضرورة توفير وإيجاد تنسيق ووحدة بين الأطراف السياسية والمكونات الاجتماعية في إقليم كوردستان لكتابة الدستور».
واعرب بارزاني عن «دعمه لبرلمان كوردستان وأي محاولة لتمهيد الطريق لكتابة دستور إقليم كوردستان من قبل المؤسسات العليا والأطراف السياسية في إقليم كردستان، كما فعلت في الماضي».