بارزاني‭ ‬يعلن‭ ‬إلغاء‭ ‬نظام‭ ‬إدخار‭ ‬الموظفين‭ ‬ ويشكر‭ ‬بغداد‭ ‬لوفائها‭ ‬بالالتزامات‭ ‬إزاء‭ ‬الاقليم‭ ‬الكردي

الموصل‭ – ‬اربيل‭ – ‬الزمان‭ ‬

أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬نيجرفان‭ ‬بارزاني،‭ ‬الجمعة،‭ ‬الغاء‭ ‬نظام‭ ‬ادخار‭ ‬رواتب‭ ‬موظفي‭ ‬الاقليم،‭ ‬فيما‭ ‬قدم‭ ‬شكره‭ ‬لرئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬عادل‭ ‬عبدالمهدي‭ ‬ووزير‭ ‬المالية‭ ‬فؤاد‭ ‬حسين‭ ‬لـ»وفائهما»‭ ‬بالالتزامات‭ ‬تجاه‭ ‬الاقليم‭.‬

وقال‭ ‬بارزاني‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬نائبه‭ ‬قوباد‭ ‬طالباني‭ ‬ووزير‭ ‬مالية‭ ‬الاقليم‭ ‬ريباز‭ ‬حملان،‭ ‬في‭ ‬أربيل‭ ‬إن‭ ‬«نظام‭ ‬ادخار‭ ‬الرواتب‭ ‬لموظفي‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬ملغي‭ ‬منذ‭ ‬اليوم»،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬«شكره‭ ‬للموظفين‭ ‬على‭ ‬تحملهم‭ ‬ذلك‭ ‬طيلة‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية،‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬قوات‭ ‬البيشمركة‭ ‬والاسايش»‭.‬

وقدم‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬المنتهية‭ ‬ولايته‭ ‬«الشكر‭ ‬لرئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬الاتحادية‭ ‬عادل‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬ووزير‭ ‬المالية‭ ‬فؤاد‭ ‬حسين‭ ‬لوفائهما‭ ‬بالالتزامات‭ ‬المالية‭ ‬تجاه‭ ‬الاقليم»‭.‬

وكانت‭ ‬حكومة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬قد‭ ‬بدأت،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬جلسة‭ ‬هامة‭ ‬لاتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬بشأن‭ ‬الادخار‭ ‬الاجباري‭ ‬لرواتب‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭.‬

اعلنت‭ ‬دائرة‭ ‬صحة‭ ‬محافظة‭ ‬نينوى،‭ ‬الجمعة،‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬فتاة‭ ‬واصابة‭ ‬ستة‭ ‬أشخاص‭ ‬حصيلة‭ ‬انفجار‭ ‬السيارة‭ ‬المفخخة‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الايسر‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭.‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬الصحة،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مقتضب،‭ ‬ان‭ ‬الانفجار‭ ‬اسفر‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬فتاة‭ ‬تبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬13‭ ‬عاماً‭ ‬وإصابة‭ ‬6‭ ‬اشخاص‭ ‬بجروح‭ ‬متفاوتة

وكانت‭ ‬خلية‭ ‬الاعلام‭ ‬الأمني‭ ‬قد‭ ‬اعلنت‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭ ‬عن‭ ‬انفجار‭ ‬سيارة‭ ‬مفخخة‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬المثنى‭ ‬بالساحل‭ ‬الأيسر‭ ‬لمدينة‭ ‬الموصل‭ ‬مركز‭ ‬محافظة‭ ‬نينوى‭.‬

فيماقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬البريطانية،‭ ‬الجمعة،‭ ‬إن‭ ‬مدنيا‭ ‬واحدا‭ ‬فقط‭ ‬قتل‭ ‬جراء‭ ‬غاراتها‭ ‬الجوية‭ ‬بسوريا‭ ‬والعراق‭ ‬خلال‭ ‬4‭ ‬أعوام‭ ‬ونصف‭ ‬العام،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬شكك‭ ‬فيه‭ ‬حقوقيون‭ ‬ونواب‭ ‬بريطانيون‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬إحصاء‭ ‬للوزارة‭ ‬تلبية‭ ‬لطلب‭ ‬من‭ ‬منظمة‭ ‬«مكافحة‭ ‬العنف‭ ‬المسلح»‭ ‬(AOAV)،‭ ‬بحسب‭ ‬صحيفة‭ ‬«الإندبندنت»‭ ‬البريطانية‭.‬

وذكر‭ ‬الإحصاء‭ ‬أن‭ ‬«غارات‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬البريطاني‭ ‬استهدفت‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬بين‭ ‬2014‭ ‬ويناير‭ ‬(كانون‭ ‬ثاني)‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬4‭ ‬آلاف‭ ‬و315‭ ‬مسلحًا‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش،‭ ‬وقتلت‭ ‬4‭ ‬آلاف‭ ‬و13‭ ‬منهم‭ ‬وأصابت‭ ‬آخرين»‭.‬

وتابعت‭ ‬الوزارة‭ ‬أنها‭ ‬حددت‭ ‬حالة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬لقتل‭ ‬مدني‭ ‬جراء‭ ‬غاراتها،‭ ‬«على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬70%‭ ‬منها‭ ‬نفذت‭ ‬بقنابل‭ ‬يتجاوز‭ ‬وزنها‭ ‬200‭ ‬كيلوغرام»‭.‬

وأوضحت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬«هذه‭ ‬الإحصائية‭ ‬تأتي‭ ‬استنادا‭ ‬إلى‭ ‬صور‭ ‬ومقاطع‭ ‬مصورة‭ ‬سجلت‭ ‬من‭ ‬الجو»‭.‬