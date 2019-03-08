بارزاني‭ ‬يعلن‭ ‬إلغاء‭ ‬نظام‭ ‬إدخار‭ ‬الموظفين‭ ‬ ويشكر‭ ‬بغداد‭ ‬لوفائها‭ ‬بالالتزامات‭ ‬إزاء‭ ‬الاقليم‭ ‬الكردي

الموصل – اربيل – الزمان
أعلن رئيس حكومة اقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، الجمعة، الغاء نظام ادخار رواتب موظفي الاقليم، فيما قدم شكره لرئيس الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي ووزير المالية فؤاد حسين لـ»وفائهما» بالالتزامات تجاه الاقليم.
وقال بارزاني في مؤتمر صحافي مشترك مع نائبه قوباد طالباني ووزير مالية الاقليم ريباز حملان، في أربيل إن «نظام ادخار الرواتب لموظفي اقليم كردستان ملغي منذ اليوم»، معربا عن «شكره للموظفين على تحملهم ذلك طيلة السنوات الماضية، اضافة الى قوات البيشمركة والاسايش».
وقدم رئيس حكومة اقليم كردستان المنتهية ولايته «الشكر لرئيس الحكومة الاتحادية عادل عبد المهدي ووزير المالية فؤاد حسين لوفائهما بالالتزامات المالية تجاه الاقليم».
وكانت حكومة إقليم كردستان قد بدأت، في وقت سابق من اليوم الجمعة جلسة هامة لاتخاذ قرار بشأن الادخار الاجباري لرواتب الموظفين في الإقليم.
اعلنت دائرة صحة محافظة نينوى، الجمعة، عن استشهاد فتاة واصابة ستة أشخاص حصيلة انفجار السيارة المفخخة في الجانب الايسر من مدينة الموصل.
وقال مدير الصحة، في بيان مقتضب، ان الانفجار اسفر عن استشهاد فتاة تبلغ من العمر 13 عاماً وإصابة 6 اشخاص بجروح متفاوتة
وكانت خلية الاعلام الأمني قد اعلنت مساء الجمعة عن انفجار سيارة مفخخة في حي المثنى بالساحل الأيسر لمدينة الموصل مركز محافظة نينوى.
فيماقالت وزارة الدفاع البريطانية، الجمعة، إن مدنيا واحدا فقط قتل جراء غاراتها الجوية بسوريا والعراق خلال 4 أعوام ونصف العام، وهو ما شكك فيه حقوقيون ونواب بريطانيون.
جاء ذلك في إحصاء للوزارة تلبية لطلب من منظمة «مكافحة العنف المسلح» (AOAV)، بحسب صحيفة «الإندبندنت» البريطانية.
وذكر الإحصاء أن «غارات سلاح الجو البريطاني استهدفت خلال الفترة بين 2014 ويناير (كانون ثاني) العام الجاري 4 آلاف و315 مسلحًا من تنظيم داعش، وقتلت 4 آلاف و13 منهم وأصابت آخرين».
وتابعت الوزارة أنها حددت حالة واحدة فقط لقتل مدني جراء غاراتها، «على الرغم من أن 70% منها نفذت بقنابل يتجاوز وزنها 200 كيلوغرام».
وأوضحت الوزارة أن «هذه الإحصائية تأتي استنادا إلى صور ومقاطع مصورة سجلت من الجو».