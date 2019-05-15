باحث نجفي يستخدم تقنيات جديدة لعلاج مرضى السرطان

النجف – سعدون الجابري

كشف باحث نجفي عن تقنية جديدة تسهم بمعالجة مرضى السرطان خلال اسبوع واحد دون اجراء تداخل جراحي . وقال المرجع الديني عدي الاعسم لـ(الزمان) امس (ناقشنا مع مدير مركز الفرات الأوسط للاورام في المحافظة عماد السعبري الإفادة مستقبلا من تقنية الاستنساخ الضوئي لمعالجة مرضى السرطان وفق تقنيات منها 3 دي مع برمجة الاستنساخ الضوئي)، مشيرا الى ان (هذا الجهاز يعتمد الترددات في معالجة المرض من خلال توجيهه على الورم لمدة ثلاث ساعات مما سيقل حجم الورم ويتماثل المريض للشفاء في اسبوع بعيدا عن التداخل الجراحي)، واضاف (كما يمكن ايجاد علاج للأورام البعيدة عن الجلد في التجاويف باستخدام زراعة الخلايا السليمة من المستنبت في الخلايا الجذعية من أجل استعادة حجمه الطبيعي بعد أن يتعافى بالمرحلة الأولى)، مؤكدآ (افتتاح مختبر في بغداد لتطبيق الاستنساخ الضوئي وستكون النجف أول محافظة يطبق فيها لمعالجة المرضى). من جانبه دعا السعبري الى (أهمية التعاون والتواصل للمشاركة في إيجاد حلول عبر العلاج بالتقنيات الحديثة ومنها الاستنساخ الضوئي للقضاء على هذه الأمراض). في غضون ذلك اتخذت دائرة صحة المحافظة اجراءات عدة بشأن متابعة برنامج رعاية الام والطفل بهدف للحد من وفيات الامهات. وقال مدير عام الدائرة رضوان الكندي لـ (الزمان) امس انه (في الوقت الذي نشيد فيه على المتابعة الدقيقة لمسؤولة برنامج رعاية الام والطفل في الدائرة رفاه ياسين للحالات التي تحدث في المؤسسات الصحية ، ندعو وبروح المسؤولية منع حدوث الاسباب المعروفة لوفيات الامهات)، مشيرا الى ان (الاجتمع اوصى بتشكيل فريق مشترك من اطباء الباطنية والنسائية لدراسة الحالات المرضية والتأكيد على التوثيق الطبي وتثبيت التاريخ المرضي والاطلاع على جميع التحاليل وفحوصات الاشعة والسونار وآراء الاطباء الذين قاموا بمعاينة المريضة).