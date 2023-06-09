تسجيل حالات وفاة بالحمّى النزفية وتحذيرات جديدة من تناول اللحوم

باحث لـ (الزمان): مكافحة الجزر العشوائي كفيلة بمنع إنتشار الوباء

بغداد – ابتهال العربي

حذّر مختصون في مجال الصحة والبيئة، من ظاهرة الذبح العشوائي وشراء اللحوم، خشية من الإصابة بمرض الحمى النزفيه بالتزامن مع عودة انتشارها في محافظات ذي قار وميسان والبصرة والانبار.

جزر عشوائي

وذكر مدير مركز الهوية للدراسات والابحاث زيد الدرمك، لـ (الزمان) امس ان (فيروس الحمى النزفية يحدث بسبب الجزر العشوائي لكونه ينتقل من الحيوانات المصابة الى البشر عبر الدماء الملوثة اواللحوم، وعدم التحصين من قِبل الاشخاص اوالالتزام بالتعليمات واللقاحات لتجنب الإصابة بالمرض)، مبيناً ان (الحد من انتشار المرض يتطلب عملاً مشتركاً من الجهات الرقابية في متابعة اصحاب المحال التي تمارس الذبح العشوائي، الى جانب نشر ثقافة الوقاية من المرض لاسيما الذين يتعاملون مع الدماء والمواشي)، واشار الى (ضرورة رش الحقول والحضائر والمساحات الزراعية بالمبيدات، فضلاً عن تلقيح الحيوانات)، مؤكداً (اهمية عامل التثقيف في الوقاية من المرض والالتزام بإجراءات الوقاية، لاسيما عند حلول الاعياد الاسلامية التي يرافقها ذبح الاضحية)، وحذر الدرمك من (مخالطة الحيوانات والعائلات الحشرية وتعزيز النظافة لتجنب الإصابة بالعدوى)، موضحاً ان (الأعراض تبدأ عند المصاب بالتعب والتغثيان والاسهال وغيرها)، وشدد على (معالجة ظاهرة الجزر العشوائي بدعم الجهات الرقابية والتزام اصحاب محال الذبح، الى جانب اهمية طهي الطعام في المنازل بحرارة تفوق 60 درجة مئوية). من جانبها اتخذت محافظة البصرة إجراءات صارمة للحد من انتقال وذبح الماشية فيها، لمنع انتشار مرض الحمى النزفية لاسيما بعد تسجيل 23 إصابة بينها ثلاث وفيات، وحالتي وفاة في كركوك ودهوك. وذكرت مصادر مختصة ان (مرض الحمى النزفية خطير، لكونه ينتقل عبر دم الحيوانات المصابة إلى القصابين أو ربات البيوت رغم غلي اللحوم بالماء)، من جانبه قال المحافظ اسعد العيداني، في تصريح اطلعت عليه (الزمان) انه (عقب اجتماعه بممثلي منظمتي الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، وممثلين عن صحة البصرة، انه (يتطلب تنفيذ إجراءات احترازية لا تقل عن مدى الوقاية من جائحة كوفيد 19).

مفارز إضافية

ونشرت قيادة شرطة البصرة من مفارزاً إضافية من شرطة النجدة بتقاطعات وشوارع ومداخل المحافظة، لتنفيذ قرار منع دخول ونقل الماشية من المحافظات، والشديد على الإلتزام به للحد من ظاهرة الذبح العشوائي ومنع انتشار الفيروس. على صعيد متصل، اكد المسؤول في مديرية زراعة الأنبار عصام حميد، ان إنتاجية الماشية في المحافظة، شهدت تراجعاً ملحوظاً في السنوات القليلة الماضية لأسباب تتعلق بقلة الدعم الحكومي المُقدم لمربي الماشية المتمثل بتوفير الأعلاف والمستلزمات البيطرية، وانعدام برامج الاستدامة، وتراجع نشاطات المحطات البحثية الخاصة بالتحسين الوراثي وتوفير المواليد الجديدة، فضلاً عن عزوف العديد من مربي الماشية عن مزاولة أنشطتهم في مجال الرعي وتربية.

وذكر في تصريح ان (عمليات التهريب والجزر العشوائي انعكست بصورة سلبية على الأسعار على الثروة السمكية بسبب انخفاض مناسيب المياه في نهر الفرات وفي المسطحات المائية وزيادة مستويات التلوث والتجاوز على البيئة المائية)، مشيراً الى (سعي المديرية لنفيذ الخطط والمشاريع المتعلقة بإرتفاع اسعار المنتجات الحيوانية والسمكية، واحصاء الماشية ورسم خطط للتحسين الوراثي بالتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية، لتشغيل المشاريع الصغيرة لمربي الماشية، منها اعمال مشاريع المرأة الريفية).