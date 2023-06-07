باحث كربلائي يقدّم علاجاً لتثبيط سرطان الرئة

كربلاء – أوس ستار الغانمي

حصل الطالب بهاء كريم الغانمي على تقدير امتيار للماجستير، عن بحثه الموسوم بعنوان (تأثير الكيتوسان النانوي المرتبط ببعض العقاقيرعلى بعض الخصائص الكيميائية في الخط الخلوي لسرطان الرئة)، في كلية التربية بجامعة كربلاء، موصياً بإيصال الأدوية بشكل انتقائي الى مواقع مرضية محددة، دون الوصول الى الخلايا او الاعضاء او الأنسجة غير المستهدفة، وتطوير الخصائص النانوية لبعض البوليمرات الصيدلانية وتطبيقاتها في المجال الطبي الحيوي. وقال الباحث في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (هدف الرسالة هو استخدام بعض الأدوية التي ترتبط بالكيتوسان النانوي واستعمالها في تثبيط خلايا سرطان الرئة، ومعرفة تأثير التعبير الجيني لجين بي فايف ثري، بعد تعرض الخط الخلوي لسرطان الرئة خارج جسم الكائن الحي لعقاقير الكيتوسان النانوي)، مشيراً الى ان (الرسالة تضمنت ربط العقاقير حامض الميفيناميك والسيفالكسين والباراسيتامول مع الكيتوسان النانوي، وتم تشخيصها بإستخدام تقنيتي تقنية طيف الاشعة التحت الحمراء اف تي اي، كما تضمنت قياس زمن التحرر للعقاقير المحملة على الكيتوسان النانوي في محاليل مختلفة).