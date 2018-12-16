باحث‭ ‬أثري‭ ‬يكشف‭ ‬عن‭ ‬تصوير‭ ‬أربعة‭ ‬أفلام‭ ‬اباحية‭ ‬فوق‭ ‬سفح‭ ‬الهرم‭ ‬

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة

على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬مرور‭ ‬عدة‭ ‬ايام‭ ‬على‭ ‬حادثة‭ ‬تصوير‭ ‬فيلم‭ ‬اباحى‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬شاب‭ ‬دنماركى‭ ‬وصديقته‭ ‬فوق‭ ‬قمة‭ ‬الهرم‭ ‬الاكبر‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬الحادث‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يثير‭ ‬ردود‭ ‬فعل‭ ‬غاضبة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الراي‭ ‬العام‭ ‬والذى‭ ‬طالب‭ ‬باتخاذ‭ ‬اجراءات‭ ‬صارمة‭ ‬لمحاسبة‭ ‬المتورطين‭ ‬وعدم‭ ‬تكرار‭ ‬الحادث‭ ‬وفى‭ ‬هذا‭ ‬الاطار‭ ‬تقدم‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬المسعود‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بطلب‭ ‬احاطة‭ ‬عاجل‭ ‬الى‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬والاثار‭ ‬مطالبا‭ ‬بمواجهة‭ ‬هذة‭ ‬الجرائم‭ ‬بيد‭ ‬من‭ ‬حديد‭ ‬حتى‭ ‬يكون‭ ‬مرتكبوها‭ ‬عبرة‭ ‬ومثالا‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬يحاول‭ ‬القيام‭ ‬بذلك‭ ‬مرة‭ ‬اخرى،‭ ‬واوضح‭ ‬ان‭ ‬تكرار‭ ‬هذه‭ ‬الحوادث‭ ‬فى‭ ‬السنوات‭ ‬الماضيه‭ ‬يجعل‭ ‬تركيب‭ ‬كاميرات‭ ‬مراقبة‭ ‬فى‭ ‬المناطق‭ ‬الاثرية‭ ‬امرا‭ ‬ضروريا‭. ‬فيما‭ ‬سيطرت‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الغضب‭ ‬على‭ ‬مقدمى‭ ‬برامج‭ ‬التوك‭ ‬شو‭ ‬حيث‭ ‬طالب‭ ‬الاعلامى‭ ‬عمرو‭ ‬اديب‭ ‬المسئولين‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬بفتح‭ ‬تحقيق‭ ‬عن‭ ‬المتسبب‭ ‬فى‭ ‬تلك‭ ‬المهزلة‭ ‬مطالبا‭ ‬باسناد‭ ‬عملية‭ ‬تامين‭ ‬منطقة‭ ‬الهرم‭ ‬الى‭ ‬شركات‭ ‬اجنبية‭. ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬كشف‭ ‬الاثرى‭ ‬احمد‭ ‬صالح‭ ‬الباحث‭ ‬فى‭ ‬علم‭ ‬المصريات‭ ‬ان‭ ‬تصوير‭ ‬مشهد‭ ‬الفيلم‭ ‬الاباحي‭ ‬فى‭ ‬منطقة‭ ‬الاهرامات‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬الواقعة‭ ‬ليست‭ ‬الاولى‭ ‬بل‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬اربعة‭ ‬افلام‭ ‬اباحية‭ ‬تم‭ ‬تصويرها‭ ‬فى‭ ‬تلك‭ ‬المنطقة،‭ ‬وان‭ ‬وزارة‭ ‬الاثار‭ ‬بررت‭ ‬ذلك‭ ‬بان‭ ‬تلك‭ ‬الوقائع‭ ‬تمت‭ ‬بدون‭ ‬علمها‭ ‬من‭ ‬زوار‭ ‬تسللوا‭ ‬خلسه،‭ ‬فيما‭ ‬راى‭ ‬الاثري‭ ‬اسامة‭ ‬كرار‭ ‬ان‭ ‬تكرار‭ ‬تلك‭ ‬الوقائع‭ ‬فى‭ ‬منطقة‭ ‬الاهرامات‭ ‬يرجع‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الاجانب‭ ‬يعتقدون‭ ‬ان‭ ‬التصوير‭ ‬فى‭ ‬المناطق‭ ‬الاثرية‭ ‬يمدهم‭ ‬بالقوة‭ ‬والطاقه‭ ‬الجنسيه‭ ‬فى‭ ‬حضرة‭ ‬الفراعنه‭ ‬فيما‭ ‬كشف‭ ‬د‭/ ‬زاهى‭ ‬حواس‭ ‬وزير‭ ‬الاثار‭ ‬الاسبق‭ ‬ان‭ ‬بعض‭ ‬الاجانب‭ ‬يمارس‭ ‬طقوسا‭ ‬غريبة‭ ‬فى‭ ‬منطقة‭ ‬الاهرامات‭ ‬يرجع‭ ‬الى‭ ‬اعتقاد‭ ‬هؤلاء‭ ‬ان‭ ‬الاله‭ ‬الاعظم‭ ‬الذى‭ ‬يتحكم‭ ‬فى‭ ‬مركز‭ ‬الارض‭ ‬موجود‭ ‬فى‭ ‬منطقة‭ ‬الاهرامات‭ ‬ويتخيلون‭ ‬ان‭ ‬ذلك‭ ‬سيعطيهم‭ ‬قدرات‭ ‬خارجة‭ ‬وقوة‭ ‬جنسية‭. ‬وعن‭ ‬الجانب‭ ‬القانونى‭ ‬فى‭ ‬تلك‭ ‬القضية‭ ‬قال‭ ‬المحامى‭ ‬ايمن‭ ‬محفوظ‭ ‬ان‭ ‬تصوير‭ ‬فيلم‭ ‬اباحى‭ ‬فى‭ ‬منطقة‭ ‬اثرية‭ ‬مصريه‭ ‬يعد‭ ‬جريمة‭ ‬فى‭ ‬حق‭ ‬الانسانيه‭ ‬وتدليس‭ ‬لاهم‭ ‬اثر‭ ‬تاريخى‭ ‬فى‭ ‬العالم‭ ‬وتزداد‭ ‬الجريمه‭ ‬وقاحه‭ ‬باعلانها‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعى‭ ‬ونشرها‭ ‬على‭ ‬العامه‭ ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬جميع‭ ‬المتهمين‭ ‬فى‭ ‬الجريمة‭ ‬سواء‭ ‬اكان‭ ‬ذلك‭ ‬الجمال‭ ‬الذى‭ ‬سهل‭ ‬ارتكاب‭ ‬الجريمة‭ ‬وكذلك‭ ‬الشاب‭ ‬الدنماركى‭ ‬وصديقته‭ ‬يعاقبون‭ ‬طبقا‭ ‬لنصوص‭ ‬المواد‭ ‬14‭ ‬،‭ ‬15‭ ‬،‭ ‬17‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬10‭ ‬لسنة‭ ‬61‭ ‬بشان‭ ‬مكافحة‭ ‬الدعارة‭ ‬بالسجن‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬ومراقبة‭ ‬الشرطه‭ ‬للمتهمين‭ ‬لمده‭ ‬مماثلة‭ ‬للحكم‭ ‬وذلك‭ ‬مع‭ ‬عدم‭ ‬الاخلال‭ ‬باى‭ ‬عقوبة‭ ‬اشد‭ ‬فى‭ ‬القوانين‭ ‬الاخرى

فتحت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬المصرية‭ ‬تحقيقا‭ ‬في‭ ‬قيام‭ ‬مصور‭ ‬دنماركي‭ ‬بنشر‭ ‬شريط‭ ‬فيديو‭ ‬يظهره‭ ‬مع‭ ‬صديقته‭ ‬وهما‭ ‬يتسلقان‭ ‬الهرم‭ ‬الأكبر‭ ‬بالجيزة‭ ‬ليلا‭ ‬ويلتقطان‭ ‬صورا‭ ‬وهما‭ ‬عاريان‭ ‬على‭ ‬قمته،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬أكد‭ ‬مسؤول‭ ‬بوزارة‭ ‬الآثار‭. ‬فيما‭ ‬لم‭ ‬تظهر‭ ‬النتائج‭ ‬النهائية‭ ‬بعد‭ . ‬وقال‭ ‬مصطفى‭ ‬وزيري‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للآثار‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬تحقق‭ ‬في‭ ‬واقعة‭ ‬المصور‭ ‬الدنماركي‭ ‬وصحة‭ ‬ما‭ ‬نشره‭ ‬من‭ ‬صور‭ ‬وفيديو‭ ‬حول‭ ‬تسلقه‭ ‬الهرم‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬ننتظر‭ ‬النتائج‭ ‬من‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬وإذا‭ ‬ثبتت‭ ‬إدانته،‭ ‬سيلاحق‭ ‬قضائيا‭ ‬فقد‭ ‬ارتكب‭ ‬جُرم‭ ‬عظيم‭ … ‬إنه‭ ‬الهرم‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬نشر‭ ‬مصور‭ ‬دنماركي‭ ‬يدعى‭ ‬اندرياس‭ ‬هيفيد‭ ‬شريط‭ ‬فيديو‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬يوتيوب‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬تسلق‭ ‬الهرم‭ ‬الأكبر‭ ‬بالجيزة‮»‬‭ ‬حصد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬اثنين‭ ‬ونصف‭ ‬مليون‭ ‬مشاهدة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الآثار‭ ‬المصري‭ ‬خالد‭ ‬عناني‭ ‬أمام‭ ‬البرلمان‭ ‬الأحد،‭ ‬حسب‭ ‬موقع‭ ‬صحيفة‭ ‬الأهرام‭ ‬الحكومية،‭ ‬‮«‬الفيلم‭ ‬الذي‭ ‬شاهده‭ ‬المصريون‭ ‬تضمن‭ ‬واقعتين،‭ ‬الأولى‭ ‬تسلق‭ ‬الهرم،‭ ‬و‭(‬الثانية‭) ‬صورة‭ ‬مخلة‭ ‬للآداب،‭ ‬وأنا‭ ‬لست‭ ‬متخصص‭ ‬حتى‭ ‬أقول‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬الصورة‭ ‬الإباحية‭ ‬صحيحة‭ ‬ام‭ ‬لا،‭ ‬هذا‭ ‬عمل‭ ‬جهات‭ ‬التحقيق‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬أيضا‭ ‬ستقول‭ ‬كيف‭ ‬تسلق‭ ‬هؤلاء‭ ‬وستقرر‭ ‬أقصى‭ ‬عقاب‭ ‬ضد‭ ‬أي‭ ‬مقصر‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬عناني‭ ‬‮«‬ما‭ ‬حدث‭ ‬أحزننا‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الآثار‭ ‬وأحزن‭ ‬كل‭ ‬المواطنين‮»‬‭.‬

وعلى‭ ‬الموقع‭ ‬الالكتروني‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬إسمه،‭ ‬يعرض‭ ‬المصور‭ ‬الدنماركي‭ ‬أعماله‭ ‬التي‭ ‬يقول‭ ‬انها‭ ‬تنتمي‭ ‬الى‭ ‬‮«‬فن‭ ‬العري‮»‬‭.‬

وكتب‭ ‬هيفيد‭ ‬في‭ ‬وصفه‭ ‬للفيديو‭ ‬‮«‬في‭ ‬أواخر‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬تسلقنا‭ ‬أنا‭ ‬وصديقتي‭ ‬الهرم‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬الجيزة‭ (‬خوفو‭)‬،‭ ‬وخشية‭ ‬ضبطنا‭ ‬من‭ ‬الحراس‭ ‬لم‭ ‬أقم‭ ‬بتصوير‭ ‬ساعات‭ ‬عديدة‭ ‬من‭ ‬التسلل‭ ‬حول‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬قادتنا‭ ‬إلى‭ ‬التسلق‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬الصحيفة‭ ‬الدنماركية‭ ‬‮«‬اكسترا‭ ‬بلاديت‮»‬‭ ‬المنشور‭ ‬الجمعة‭ ‬قال‭ ‬المصور‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬23‭ ‬عاما‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬حلم‭ ‬بتسلق‭ ‬الهرم‭ ‬الأكبر‭ ‬طوال‭ ‬سنوات‭ ‬عدة‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬استغرق‭ ‬نحو‭ ‬25‭ ‬دقيقة‭ ‬لوصوله‭ ‬إلى‭ ‬القمة‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬فكرة‭ ‬إلتقاط‭ ‬صورا‭ ‬عارية‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬موجودة‭ ‬منذ‭ ‬وقت‭ ‬طويل‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬هيفيد‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬ليست‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬حاول‭ ‬فيها‭ ‬تسلق‭ ‬الهرم‭ ‬وأنه‭ ‬حاول‭ ‬ذلك‭ ‬سابقا‭ ‬مع‭ ‬صديق‭ ‬نروجي‭ ‬وتم‭ ‬اصطحابهما‭ ‬إلى‭ ‬قسم‭ ‬الشرطة‭ ‬المجاور‭ ‬إلا‭ ‬انه‭ ‬تم‭ ‬اطلاق‭ ‬سراحهما‭.‬

وأثار‭ ‬شريط‭ ‬الفيديو‭ ‬غضب‭ ‬المصريين‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وكتب‭ ‬مستخدم‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬تويتر‭ ‬‮«‬حضارة‭ ‬سبعة‭ ‬الآف‭ ‬سنة‭ ‬تحولت‭ ‬إلى‭ ‬غطاء‭ ‬سرير‮»‬‭.‬

وكتب‭ ‬مستخدم‭ ‬آخر،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬وضع‭ ‬صورة‭ ‬قديمة‭ ‬لأحد‭ ‬الأشخاص‭ ‬يصلي‭ ‬على‭ ‬قمة‭ ‬الهرم‭ ‬الأكبر‭ ‬‮«‬حين‭ ‬كنّا‭ ‬على‭ ‬القمة‮»‬‭ ‬وفي‭ ‬المقابل‭ ‬وضع‭ ‬صورة‭ ‬هيفيد‭ ‬وصديقته‭ ‬عراة‭ ‬وعلّق‭ ‬‮«‬وسقطنا‭ ‬جميعا‭ ‬في‭ ‬الهاوية‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬مستخدم‭ ‬ثالث‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬‮«‬يريدون‭ ‬تحطيم‭ ‬عزة‭ ‬المصريين‭ ‬واعتزازهم‭ ‬بأنفسهم‭ ‬لأن‭ ‬الهرم‭ ‬يعكس‭ ‬شموخ‭ ‬وعظمة‭ ‬الشعب‭ ‬المصري‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬هيفيد‭ ‬قد‭ ‬أبدى‭ ‬حزنه،‭ ‬خلال‭ ‬المقابلة،‭ ‬من‭ ‬غضب‭ ‬الناس‭ ‬بشأن‭ ‬الفيديو،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬قال‭ ‬‮«‬لكنني‭ ‬استقبلت‭ ‬أيضا‭ ‬تعليقات‭ ‬ايجابية‭ ‬من‭ ‬مصريين‭ ‬عديدين‭ ‬وهذا‭ ‬جدير‭ ‬بالذكر‮»‬‭.‬

ونفى‭ ‬المصور‭ ‬الشاب‭ ‬ممارسته‭ ‬الجنس‭ ‬مع‭ ‬الفتاة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬بصحبته‭ ‬فوق‭ ‬قمة‭ ‬الهرم‭ ‬وقال‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬كان‭ ‬‮«‬وضعية‭ ‬تصوير‮»‬‭.‬

وبسؤاله‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬ينوي‭ ‬السفر‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬مجددا‭ ‬قال‭ ‬هيفيد‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أعتقد‭ ‬أنني‭ ‬سأعود‭ ‬لأنه‭ ‬من‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬أحاكم‭ ‬اذا‭ ‬عدت‭ ‬الى‭ ‬هناك‮»‬‭.‬

وتمنع‭ ‬السلطات‭ ‬المصرية‭ ‬تسلق‭ ‬الأهرامات‭. ‬وفي‭ ‬العام‭ ‬2016‭ ‬قررت‭ ‬منع‭ ‬سائح‭ ‬ألماني‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬البلاد‭ ‬مدى‭ ‬الحياة‭ ‬بعدما‭ ‬تسلق‭ ‬الهرم‭ ‬الأكبر،‭ ‬والتقط‭ ‬صوراً‭ ‬وفيديوهات‭ ‬من‭ ‬أعلى‭ ‬قمته،‭ ‬رغم‭ ‬علمه‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬ممنوع‭ ‬وفق‭ ‬القانون‭ ‬المصري‭.‬