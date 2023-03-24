باحثون يقدمون تفسيراً علمياً لمرور جسم فضائي غامض

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أثار‭ ‬مرور‭ ‬جسم‭ ‬فضائي‭ ‬غامض‭ ‬في‭ ‬مجموعتنا‭ ‬الشمسية‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬قلق‭ ‬علماء‭ ‬الفيزياء‭ ‬الفلكية،‭ ‬وقد‭ ‬ذهب‭ ‬أحدهم‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬نسبه‭ ‬إلى‭ ‬كائنات‭ ‬فضائية،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬دراسة‭ ‬حديثة‭ ‬قدمت‭ ‬تفسيراً‭ ‬يدحض‭ ‬هذه‭ ‬النظرية‭ ‬عن‭ ‬الزائر‭ ‬الغريب‭.‬

وكان‭ ‬النيزك‭ ‬الذي‭ ‬رُصد‭ ‬بواسطة‭ ‬تلسكوب‭ ‬في‭ ‬هاواي،‭ ‬واسمه‭ “‬أومواموا‭” (“‬الكشاف‭” ‬بلغة‭ ‬هاواي‭)‬،‭ ‬يتحرك‭ ‬بسرعة‭ ‬عالية‭ ‬لدرجة‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يأتي‭ ‬إلا‭ ‬من‭ ‬نظام‭ ‬نجمي‭ ‬آخر،‭ ‬في‭ ‬سابقة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭. ‬وأثار‭ ‬هذا‭ ‬الاكتشاف‭ ‬اضطرابات‭ ‬في‭ ‬أوساط‭ ‬علماء‭ ‬الفلك‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬يبحثون‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬عن‭ ‬أجسام‭ ‬شبيهة‭ ‬بالمذنبات‭ ‬تدخل‭ ‬نظامنا‭ ‬الشمسي‭ ‬من‭ ‬الفضاء‭ ‬الشاسع‭.‬

غير‭ ‬أن‭ “‬أومواموا‭” ‬لا‭ ‬يشبه‭ ‬المذنّبات‭ ‬المعتادة،‭ ‬إذ‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬لديه‭ ‬ذلك‭ ‬الغلاف‭ ‬المميز‭ ‬المتكون‭ ‬عادة‭ ‬من‭ ‬هالة‭ ‬هائلة‭ ‬من‭ ‬الغاز‭ ‬والغبار‭ ‬عند‭ ‬الاقتراب‭ ‬من‭ ‬الشمس‭.‬

كما‭ ‬اتسم‭ ‬الزائر‭ ‬الفضائي‭ ‬الذي‭ ‬قارب‭ ‬عرضه‭ ‬100‭ ‬متر،‭ ‬بلمعانه‭ ‬والتغيّر‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬السطوع،‭ ‬ما‭ ‬يعطي‭ ‬انطباعاً‭ ‬بأنّه‭ ‬جسم‭ ‬معدني‭ ‬ينقلب‭ ‬على‭ ‬نفسه‭.‬

لكن‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬الاستغراب‭ ‬أكثر‭ ‬هو‭ ‬أنه‭ ‬بعدما‭ ‬دار‭ ‬حول‭ ‬الشمس،‭ ‬تسارعت‭ ‬حركة‭ “‬أومواموا‭” ‬وانحرف‭ ‬عن‭ ‬مساره،‭ ‬مدفوعاً‭ ‬بقوة‭ ‬غامضة‭ ‬طردته‭ ‬من‭ ‬النظام‭ ‬الشمسي‭. ‬وقد‭ ‬أصيب‭ ‬العلماء‭ ‬بالذهول،‭ ‬إذ‭ ‬وجدوا‭ ‬أنفسهم‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أربعة‭ ‬أشهر‭ ‬أمام‭ ‬بيانات‭ ‬غير‭ ‬مكتملة‭ ‬ومتضاربة‭ ‬بظاهرها‭ ‬حاولوا‭ ‬تحليلها،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬طرح‭ ‬سلسلة‭ ‬كاملة‭ ‬من‭ ‬النظريات‭.‬

وقالت‭ ‬جينيفر‭ ‬بيرغنر،‭ ‬وهي‭ ‬عالمة‭ ‬كيمياء‭ ‬فلكية‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬في‭ ‬بيركلي،‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭ ‬التي‭ ‬نُشرت‭ ‬نتائجها‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ ‬‭”‬نيتشر‭”‬،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬بعض‭ ‬الفرضيات‭ ‬التي‭ ‬طُرحت‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ “‬تجاوز‭ ‬الخيال‭”. ‬بحسب‭ ‬بيرغنر،‭ ‬مهما‭ ‬كان‭ ‬أصل‭ “‬أومواموا‭”‬،‭ ‬فهو‭ ‬جسم‭ ‬غني‭ ‬بالمياه‭ ‬يشبه‭ ‬المذنّب‭. ‬وخلال‭ ‬رحلته‭ ‬عبر‭ ‬الفضاء‭ ‬بين‭ ‬النجوم،‭ ‬تعرض‭ ‬هذا‭ ‬الجسم‭ ‬الفضائي‭ ‬للأشعة‭ ‬الكونية‭ ‬التي‭ ‬قذفت‭ ‬الماء‭ ‬مع‭ ‬إطلاق‭ ‬الهيدروجين‭ ‬الذي‭ ‬أصبح‭ ‬بدوره‭ ‬محاصراً‭ ‬في‭ ‬صلب‭ ‬هذا‭ ‬الجسم‭. ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬الجسم‭ ‬الفضائي‭ ‬من‭ ‬الشمس،‭ ‬أطلقت‭ ‬الحرارة‭ ‬بدورها‭ ‬الهيدروجين‭ ‬المحاصر،‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬بمثابة‭ “‬دافع‭” ‬أرسل‭ ‬الجسم‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬غير‭ ‬متوقع‭.‬

وقال‭ ‬داريل‭ ‬سيليغمان‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬كورنيل،‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬الدراسة،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ “‬الهيدروجين‭ ‬المحاصر‭ ‬هو‭ ‬ببساطة‭ ‬التفسير‭ ‬الأكثر‭ ‬عمومية‭”. ‬وعلق‭ ‬عالم‭ ‬الفلك‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الأوروبية‭ ‬ماركو‭ ‬ميشيلي‭ ‬قائلا‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ “‬يقدم‭ ‬بلا‭ ‬شك‭ ‬التفسير‭ ‬الأول،‭ ‬البسيط‭ ‬والواقعي،‭ ‬لخصوصيات‭ ‬هذا‭ ‬الجسم‭”. ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬الاستنتاجات‭ ‬لم‭ ‬تحظ‭ ‬بتأييد‭ ‬من‭ ‬الجميع،‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬آفي‭ ‬لوب،‭ ‬المدير‭ ‬السابق‭ ‬لقسم‭ ‬علم‭ ‬الفلك‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬هارفارد‭. ‬فقد‭ ‬قال‭ ‬هذا‭ ‬العالم‭ ‬البارز‭ ‬إن‭ ‬السيناريو‭ ‬الأكثر‭ ‬مصداقية‭ ‬هو‭ ‬أن‭ “‬أومواموا‭” ‬كانت‭ ‬مركبة‭ ‬خارج‭ ‬كوكب‭ ‬الأرض‭. ‬هذه‭ ‬الفرضية‭ ‬المثيرة‭ ‬للجدل‭ ‬دافع‭ ‬عنها‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬في‭ ‬كتاب‭ ‬بعنوان‭ “‬العلامة‭ ‬الأولى‭ ‬للحياة‭ ‬الذكية‭ ‬خارج‭ ‬كوكب‭ ‬الأرض‭”. ‬وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬عن‭ ‬الدراسة‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ “‬نيتشر‭”‬،‭ ‬أوضح‭ ‬عالم‭ ‬الفيزياء‭ ‬الفلكية‭ ‬أن‭ ‬القول‭ ‬بأن‭ ‬المذنّب‭ ‬ليس‭ ‬له‭ ‬ذيل‭ “‬يشبه‭ ‬القول‭ ‬بأن‭ ‬الفيل‭ ‬حمار‭ ‬وحشي‭ ‬بلا‭ ‬خطوط‭”. ‬وذكّر‭ ‬بأن‭ ‬المذنّب‭ “‬تو‭ ‬آي‭/ ‬بوريسوف‭”‬،‭ ‬الزائر‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬النظام‭ ‬الشمسي‭ ‬الذي‭ ‬رُصد‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬كان‭ ‬لديه‭ ‬ما‭ ‬يشبه‭ ‬كتل‭ ‬شعر‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬الغبار‭.‬

وتعليقاً‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬قالت‭ ‬جينيفر‭ ‬بيرغنر‭ ‬إنه‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬أومواموا‭ ‬عديم‭ ‬الذيل،‭ ‬فمردّ‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬إلى‭ ‬كونه‭ ‬أصغر‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬المذنّبات‭ ‬التي‭ ‬لوحظت‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬‮ ‬ذلك‭ “‬تو‭ ‬اي‭/‬بوريسوف‭”.‬

وقد‭ ‬يتغير‭ ‬الوضع‭ ‬قريباً‭. ‬فمن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تكتشف‭ ‬الملاحظات‭ ‬من‭ ‬تلسكوب‭ “‬فيرا‭-‬سي‭. – ‬روبن‭” ‬في‭ ‬تشيلي،‭ ‬والتي‭ ‬ستبدأ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المذنّبات‭ ‬الجديدة‭ ‬داخل‭ ‬النظام‭ ‬الشمسي‭ ‬وخارجه‭. ‬وأضافت‭ ‬عالمة‭ ‬الكيمياء‭ ‬الفلكية‭ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬أظهرت‭ ‬المذنّبات‭ ‬الأصغر‭ ‬علامات‭ ‬إطلاق‭ ‬الهيدروجين‭ ‬المحاصر،‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬لديها‭ ‬ذيل،‭ ‬مثل‭ “‬أومواموا‭”‬،‭ ‬فإن‭ ‬ذلك‭ ‬سيؤكد‭ ‬النظرية‭.‬

أما‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بإمكانية‭ ‬وجود‭ ‬حياة‭ ‬ذكية‭ ‬خارج‭ ‬كوكب‭ ‬الأرض،‭ ‬فإن‭ “‬كل‭ ‬شيء‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الإثبات‭ ‬المطلوب‭” ‬لتأكيدها،‭ ‬وفق‭ ‬الباحثة‭.‬

وختمت‭ ‬بيرغنر‭ ‬قائلة‭ “‬لن‭ ‬نعرف‭ ‬أبداً‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬أومواموا‭ – ‬فقد‭ ‬ضيّعنا‭ ‬فرصتنا‭. ‬لكن‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي،‭ ‬أعتقد‭ ‬أننا‭ ‬نقدّم‭ ‬تفسيراً‭ ‬مقنعاً‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬يرتبط‭ ‬بوجود‭ ‬أجسام‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬الكوكب‭”.‬