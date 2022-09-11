باحثون‭ ‬يكتشفون‭ ‬دور‭ ‬تلوث‭ ‬الهواء في‭ ‬التسبب‭ ‬بسرطانات‭ ‬الرئة‮ ‬

الجهاز‭ ‬التنفسي‭ ‬اول‭ ‬ضحايا‭ ‬تدهور‭ ‬المناخ‭ ‬العالمي

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تبدو‭ ‬بعض‭ ‬ملوثات‭ ‬الهواء‭ ‬أشبه‭ ‬بـ‭”‬قاتل‭ ‬خفيّ‭” ‬إذ‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تتسبب‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬سرطانات‭ ‬الرئة‭ ‬لدى‭ ‬أشخاص‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬المدخّنين،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬آلية‭ ‬شرحتها‭ ‬دراسة‭ ‬نُشرت‭ ‬السبت،‭ ‬يشكّل‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬فهمها‭ “‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬للعلم‭ ‬والمجتمع‭” ‬بحسب‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭.‬

وأوضح‭ ‬علماء‭ ‬من‭ ‬معهد‭ ‬فرانسيس‭ ‬كريك‭ ‬ومن‭ ‬كلية‭ ‬لندن‭ ‬الجامعية‭ ‬أن‭ ‬الجسيمات‭ ‬الدقيقة‭ (‬أقل‭ ‬من‭ ‬2‭,‬5‭ ‬ميكرون‭ ‬،‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬تقريباً‭ ‬‮ ‬قطر‭ ‬الشعرة‭) ‬التي‭ ‬تُعتبر‭ ‬من‭ ‬أسباب‭ ‬التغيّر‭ ‬المناخي،‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تغيرات‭ ‬سرطانية‭ ‬في‭ ‬خلايا‭ ‬الجهاز‭ ‬التنفسي‭.‬

ويمكن‭ ‬تشبيه‭ ‬الجسيمات‭ ‬الدقيقة‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬غازات‭ ‬العوادم‭ ‬أو‭ ‬غبار‭ ‬مكابح‭ ‬المركبات‭ ‬أو‭ ‬الأدخنة‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬‮ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‭ ‬بـ‭”‬قاتل‭ ‬خفيّ‭”‬،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮ ‬تشارلز‭ ‬سوانتون‭ ‬من‭ ‬معهد‭ ‬فرانسيس‭ ‬كريك،‭ ‬وهو‭ ‬الذي‭ ‬عرضَ‮ ‬نتائج‭ ‬هذا‭ ‬البحث‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يراجعه‭ ‬بعد‭ ‬باحثون‭ ‬آخرون،‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬السنوي‭ ‬للجمعية‭ ‬الأوروبية‭ ‬لطب‭ ‬الأورام‭ ‬المنعقد‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬إلى‭ ‬13‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭.‬

وإذ‭ ‬ذكّر‭ ‬البروفيسور‭ ‬سوانتون‭ ‬‮ ‬بأن‭ ‬ضرر‭ ‬تلوث‭ ‬الهواء‭ ‬معروف‭ ‬منذ‭ ‬مدة‭ ‬طويلة،‮ ‬‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العلماء‭ ‬لم‭ ‬يكونوا‭ “‬متأكدين‭ ‬مما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬التلوث‭ ‬يتسبب‭ ‬مباشرة‭ ‬في‭ ‬الإصابة‭ ‬بسرطان‭ ‬الرئة‭ ‬ولا‭ ‬من‭ ‬كيفية‭ ‬حصول‭ ‬ذلك‭”.‬

ودرس‭ ‬الباحثون‭ ‬بدايةً‭ ‬بيانات‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬460‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬إنكلترا‭ ‬وكوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬وتايوان،‭ ‬وبيّنوا‭ ‬استناداً‭ ‬عليها‭ ‬وجود‭ ‬ترابط‭ ‬بين‭ ‬التعرض‭ ‬لتركيزات‭ ‬متزايدة‭ ‬من‭ ‬الجسيمات‭ ‬الدقيقة‭ ‬وزيادة‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بسرطان‭ ‬الرئة‭.‬

إلا‭ ‬أن‭ ‬الاكتشاف‭ ‬الأبرز‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬فهم‭ ‬الآلية‭ ‬التي‭ ‬تتسبب‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬هذه‭ ‬الملوثات‭ ‬بسرطان‭ ‬الرئة‭ ‬لدى‭ ‬أشخاص‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬المدخنين‭.‬

وأثبت‭ ‬الباحثون‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دراسات‭ ‬مخبرية‭ ‬على‭ ‬الفئران‭ ‬أن‭ ‬الجسيمات‭ ‬أحدثت‭ ‬تغيّرات‭ ‬في‭ ‬جينين‭ ‬هما‭ ‬مُستقبِل‭ ‬عامل‭ ‬نمو‭ ‬البشرة‭ (‬EGFR‭) ‬وكيراس‭ (‬KRAS‭) ‬مرتبطين‭ ‬أصلاً‭ ‬بسرطان‭ ‬الرئة‭.‬

من‭ ‬ثم‭ ‬حلل‭ ‬الباحثون‭ ‬نحو‭ ‬250‭ ‬عينة‭ ‬من‭ ‬أنسجة‭ ‬رئوية‭ ‬بشرية‭ ‬سليمة‭ ‬لم‭ ‬تتعرض‭ ‬إطلاقاً‭ ‬لمواد‭ ‬مسرطنة‭ ‬من‭ ‬التبغ‭ ‬أو‭ ‬التلوث‭ ‬الشديد‭. ‬وظهرت‭ ‬طفرات‭ ‬في‭ ‬جين‭ ‬EGFR‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬العينات‭ ‬،‭ ‬وتغيرات‭ ‬في‭ ‬KRAS‭ ‬في‭ ‬33‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬منها‭.‬

وقال‭ ‬البروفيسور‭ ‬سوانتون‭ ‬إن‭ “‬هذه‭ ‬الطفرات‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬تكون‭ ‬بذاتها‭ ‬كافية‭ ‬لتؤدي‭ ‬إلى‭ ‬الإصابة‭ ‬بالسرطان‭. ‬ولكن‭ ‬عند‭ ‬تعريض‭ ‬الخلية‭ ‬للتلوث‭ ‬،‭ ‬يُحتمل‭ ‬أن‭ ‬يحفز‭ ‬ذلك‭ ‬نوعاً‭ ‬من‭ ‬التفاعل‭” ‬الالتهابي‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ “‬الخلية‭ ‬ستؤدي‭ ‬إلى‭ ‬نشوء‭ ‬سرطان‭” ‬في‭ ‬حال‭ “‬كانت‭ ‬تؤوي‭ ‬طفرة‭”. ‬ورأى‭ ‬سوانتون‭ ‬الذي‭ ‬يرأس‭ ‬الجهة‭ ‬الرئيسية‭ ‬الممولة‭ ‬للدراسة‭ ‬وهي‭ ‬مركز‭ “‬كانسر‭ ‬ريسيرتش‭ ‬يو‭ ‬كيه‭” ‬للأبحاث‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالسرطان‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬هي‭ ‬بمثابة‭ “‬فك‭ ‬لشيفرة‭ ‬الآلية‭ ‬البيولوجية‭ ‬لما‭ ‬كان‭ ‬لغزاً‭”. ‬فالاعتقاد‭ ‬كان‭ ‬سائداً‭ ‬بأن‭ ‬التعرض‭ ‬للعوامل‭ ‬المسببة‭ ‬للسرطان‭ ‬،‭ ‬كتلك‭ ‬الناتجة‭ ‬من‭ ‬دخان‭ ‬السجائر‭ ‬أو‭ ‬التلوث،‭ ‬يتسبب‭ ‬في‭ ‬حدوث‭ ‬طفرات‭ ‬جينية‭ ‬في‭ ‬الخلايا‭ ‬،‭ ‬مما‭ ‬يجعلها‭ ‬أوراماً‭ ‬ويؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تكاثرها‭.‬

ولاحظت‭ ‬مديرة‭ ‬برنامج‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬السرطان‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬غوستاف‭ ‬روسي‭ ‬‮ ‬سوزيت‭ ‬دولالوج‮ ‬‭ ‬أن‭ ‬خلاصات‭ ‬الدراسة‭ ‬بمثابة‭ “‬تطوّر‭ ‬ثوري‭” ‬إذ‭ “‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يتوافر‭ ‬سابقاً‭ ‬أي‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التسرطن‭ ‬البديل‭”.‬

وشددت‭ ‬هذه‮ ‬‭ ‬الاختصاصية‭ ‬في‭ ‬طب‭ ‬الأورام‭ ‬التي‭ ‬كُلِّفَت‭ ‬مناقشة‭ ‬الدراسة‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬على‭ ‬أنها‭ “‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬للعلم‭”‬،‭ ‬آملةً‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬كذلك‭ ‬‭”‬للمجتمع‭ ‬أيضاً‭”‬،‭ ‬‮ ‬واعتبرت‭ ‬أنها‭ “‬تفتح‭ ‬باباً‭ ‬واسعاً‭ ‬للمعرفة‭ ‬ولكن‭ ‬أيضاً‭ ‬للوقاية‭”.‬

وأفاد‭ ‬البروفيسور‭ ‬سوانتون‭ ‬بأن‭ ‬الخطوة‭ ‬التالية‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ “‬فهم‭ ‬سبب‭ ‬تحول‭ ‬بعض‭ ‬خلايا‭ ‬الرئة‭ ‬المتغيرة‭ ‬إلى‭ ‬خلايا‭ ‬سرطانية‭ ‬بعد‭ ‬التعرض‭ ‬للملوثات‭”.‬

وأبرزَ‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الباحثين‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬تؤكد‭ ‬أن‭ ‬الحدّ‭ ‬من‭ ‬تلوث‭ ‬الهواء‭ ‬مهم‭ ‬أيضاً‭ ‬للصحة‭.‬

وقال‭ ‬البروفيسور‭ ‬سوانتون‭ “‬لدينا‭ ‬الخيار‭ ‬بين‭ ‬أن‭ ‬ندخن‭ ‬أو‭ ‬لا‭ ‬نفعل،‭ ‬ولكن‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نختار‭ ‬الهواء‭ ‬الذي‭ ‬نتنفسه‭. ‬وهي‭ ‬بالتالي‭ ‬مشكلة‭ ‬عالمية‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الأشخاص‭ ‬المعرّضين‭ ‬لمستويات‭ ‬غير‭ ‬صحية‭ ‬من‭ ‬التلوث‭ ‬أكبر‭ ‬بخمس‭ ‬مرات‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬من‭ ‬أولئك‭ ‬المعرّضين‭ ‬لدخان‭ ‬المنتجات‭ ‬التبغية‭”.‬

ويتعرض‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬90‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬العالم‭ ‬لما‭ ‬تصفه‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬بمستويات‭ ‬مفرطة‭ ‬من‭ ‬الملوثات‭ ‬التي‭ ‬تحوي‭ ‬جسيمات‭ ‬دقيقة‭.‬

ويوفّر‭ ‬هذا‭ ‬البحث‭ ‬أيضاً‭ ‬أملاً‭ ‬بالتوصل‭ ‬إلى‭ ‬طرق‭ ‬جديدة‭ ‬للوقاية‭ ‬والعلاج‭.‬

وأشارت‭ ‬سوزيت‭ ‬دولالوج‭ ‬إلى‭ ‬إمكان‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬طرق‭ ‬عدة‭ ‬للكشف‭ ‬والوقاية‭ ‬،‭ ‬ولكن‭ ‬ليس‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬القريب،‭ ‬ومنها‭”‬التقييم‭ ‬الشخصي‭ ‬للتعرض‭ ‬للملوثات‭” ‬،‭ ‬والكشف‭ – ‬غير‭ ‬الممكن‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬–‭ ‬عن‭ ‬الطفرة‭ ‬الجينية‭ ‬EGFR‭ ‬،‭ ‬وسوى‭ ‬ذلك‭.‬

أما‭ ‬توني‭ ‬موك‮ ‬‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ‭ ‬،‭ ‬فنقل‭ ‬عنه‭ ‬بيان‭ ‬للجمعية‭ ‬الأوروبية‭ ‬لطب‭ ‬الأورام‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬البحث‭ “‬مثير‭ ‬للاهتمام‭ ‬بقدر‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬واعد‭”‬،‭ ‬ورأى‭ ‬أنه‭ ‬يتيح‭ “‬التفكير‭ ‬يوماً‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬آفات‭ ‬ممهدة‭ ‬للتسرطن‭ ‬في‭ ‬الرئتين‭ ‬باستخدام‭ ‬تقنيات‭ ‬التصوير‭ ‬الطبي،‭ ‬ثم‭ ‬محاولة‭ ‬معالجتها‭ ‬بأدوية‭ ‬مثل‭ ‬مثبطات‭ ‬الإنترلوكين‭ ‬1‭ ‬بيتا‭ “.‬

ولم‭ ‬يستبعد‭ ‬البروفيسور‭ ‬سوانتون‭ ‬التوصل‭ ‬مستقبلاً‭ ‬إلى‭ “‬وقاية‭ ‬جزيئية‭ ‬من‭ ‬السرطان‭ ‬بواسطة‭ ‬حبوب،‭ ‬ربما‭ ‬بمعدّل‭ ‬واحدة‭ ‬كل‭ ‬يوم،‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بالسرطان‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬العالية‭ ‬الخطورة‭”.‬