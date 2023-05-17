يونسكو يدعم نساء عربيات قدَّمن أطروحات علمية متميّزة
باحثة عراقية تبتكر حلولاً لمعالجة التلوّث النفطي
دبي- الزمان
كرَّمت منظمة يونسكو للأمم المتحدة، ومؤسسة لوريال، الباحثة العراقية سما حسان علي، ضمن ست باحثات عربيات خلال برنامج الصاعدات من أجل المرأة في العلم، بمعرض إكسبو في دبي، ولاقى بحثها بشأن مكافحة التلوث الناجم عن التغاير الجيني للنباتات المرتبطة بالترب الملوثة بالهيدروكروبات النفطية، اهتماماً، حيث تم اختيارها ضمن افضل ست باحثات على مستوى الشرق الاوسط لفئة ماقبل الدكتوراه.
وقالت في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (تكريمها جاء ضمن برنامج العلم والثقافة لدعم مسيرتهن المهنية بأسهامات بارزة كفيلة بالتغلب على التحديات التي تواجه العالم الان)، مبينة ان (بحثها يمثل جزءاً من اطروحة الدكتوراه لمعالجة المحتوى العالي من المعادن الثقيلة المتراكمة في النباتات والتربة بواسطة مخلفات النفط الخام)، واشارت نتائج الدراسة الى (المعالجات البيولوجية للمياه الملوثة بالمخلفات النفطية بأستخدام قشور نبات الياس والقوقع ذات الفعالية العالية لتقليل التلوث، واثبت الاختبار وجود قدرة كبيرة على إزالة المعادن، حيث اكد تحليل اف تي اي ار، ان المجموعات الوظيفية مثل ان اج، وسي او، وسي اج، هي اكثر فعالية).
كفاءة عالية
موضحة ان (نظام انسيليكو يعتمد على انشاء مركب فعّال للكشف عن قوة الارتباط الجزيئي بين المادة الملوثة والمادة المعالجة)، واثبتت الباحثة وفق التجارب التي اجرتها (الكفاءة العالية على امتصاص الكربون الناتج من المخلفات النفطية في منطقة شركة نفط الوسط ، والتي تعتبر ملوثًا بيئياً خطيراً). واضافت ان (اعلى معدل امتزاز لعنصر الكربون 98 بالمئة بعد المعالجة برماد اوراق الياس)، لافتة الى (الاهتمام المستحدث بمعالجة المواقع الملوثة للمجتمع بسبب زيادة معايير جودة الحياة، وتطور التكنولوجيا والوعي بالقضايا البيئية، حيث تم اختيار طرق بيولوجية لمعالجة هذه الملوثات بسبب التكلفة العالية للإستراتيجيات الفيزيائية والكيميائية).
وذكرت الباحثة انها (جمعت العينات من موقعي شركة النفط المركزية في بغداد وهو موقع ملوث بالهيدروكربونات البترولية، والآخر الراشدية غير ملوث في منطقة زراعية). مؤكدة انه (تم فحص تقنية دي أن أي متعدد الأشكال المضخم عشوائياً وفق تقنية تفاعل البوليميراز المتسلسل بي سي ار قبل العلاج، وحساب مؤشر المخاطر البيئية المحتملة للمعادن في منطقة ملوثة لإختبار ار إل أي النباتات أكثر تحملاً لملوثات النفط الخام للكشف عن المركبات النشطة من القصب).
واكدت ان (فكرة البحث هو تخليق مادة سريعة الاستجابة وقليلة التكلفة تتكون من من مواد طبيعية، تشكل الطاقة المتجددة للبيئة المستدامة)، واعربت عن (تقديرها للجامعة المستنصرية التي تخرجت منها حاصلة على شهادة الدكتوراه خلال العام الماضي، ومنظمة لوريال اليونسكو لدعم النساء بالوطن العربي في مجال العلوم، وتشجيعها للباحثات ومنحهن فرصة مميزة)، منوهة الى (اختيارها من قِبل لجنة مختصة في دبي، وتكريمها في معرض اكسبو على يد وزيرة التكنولوجيا، سارة يوسف الأميري، وتكريماً اخر من قِبل الامانة العامة لمجلس الوزراء).