

يونسكو‮ ‬يدعم نساء عربيات قدَّمن أطروحات علمية متميّزة‮ ‬

باحثة عراقية تبتكر حلولاً‮ ‬لمعالجة التلوّث النفطي

دبي‮- ‬الزمان‮ ‬

كرَّمت منظمة‮ ‬يونسكو للأمم المتحدة،‮ ‬ومؤسسة لوريال،‮ ‬الباحثة العراقية سما حسان علي،‮ ‬ضمن ست باحثات عربيات خلال برنامج الصاعدات من أجل المرأة في‮ ‬العلم،‮ ‬بمعرض إكسبو في‮ ‬دبي،‮ ‬ولاقى بحثها بشأن مكافحة التلوث الناجم عن التغاير الجيني‮ ‬للنباتات المرتبطة بالترب الملوثة بالهيدروكروبات النفطية،‮ ‬اهتماماً،‮ ‬حيث تم اختيارها ضمن افضل ست باحثات على مستوى الشرق الاوسط لفئة ماقبل الدكتوراه‮.‬

‮ ‬وقالت في‮ ‬تصريح تابعته‮ (‬الزمان‮) ‬امس ان‮ (‬تكريمها جاء ضمن برنامج العلم والثقافة لدعم مسيرتهن المهنية بأسهامات بارزة كفيلة بالتغلب على التحديات التي‮ ‬تواجه العالم الان‮)‬،‮ ‬مبينة ان‮ (‬بحثها‮ ‬يمثل جزءاً‮ ‬من اطروحة الدكتوراه لمعالجة المحتوى العالي‮ ‬من المعادن الثقيلة المتراكمة في‮ ‬النباتات والتربة بواسطة مخلفات النفط الخام‮)‬،‮ ‬واشارت نتائج الدراسة الى‮ (‬المعالجات البيولوجية للمياه الملوثة بالمخلفات النفطية بأستخدام قشور نبات الياس والقوقع ذات الفعالية العالية لتقليل التلوث،‮ ‬واثبت الاختبار وجود قدرة كبيرة على إزالة المعادن،‮ ‬حيث اكد تحليل اف تي‮ ‬اي‮ ‬ار،‮ ‬ان المجموعات الوظيفية مثل ان اج،‮ ‬وسي‮ ‬او،‮ ‬وسي‮ ‬اج،‮ ‬هي‮ ‬اكثر فعالية‮). ‬

كفاءة عالية

موضحة ان‮ (‬نظام انسيليكو‮ ‬يعتمد على انشاء مركب فعّال للكشف عن قوة الارتباط الجزيئي‮ ‬بين المادة الملوثة والمادة المعالجة‮)‬،‮ ‬واثبتت الباحثة وفق التجارب التي‮ ‬اجرتها‮ (‬الكفاءة العالية على امتصاص الكربون الناتج من المخلفات النفطية في‮ ‬منطقة شركة نفط الوسط‮ ‬،‮ ‬والتي‮ ‬تعتبر ملوثًا بيئياً‮ ‬خطيراً‮). ‬واضافت ان‮ (‬اعلى معدل امتزاز لعنصر الكربون‮ ‬98‮ ‬بالمئة بعد المعالجة برماد اوراق الياس‮)‬،‮ ‬لافتة الى‮ (‬الاهتمام المستحدث بمعالجة المواقع الملوثة للمجتمع بسبب زيادة معايير جودة الحياة،‮ ‬وتطور التكنولوجيا والوعي‮ ‬بالقضايا البيئية،‮ ‬حيث تم اختيار طرق بيولوجية لمعالجة هذه الملوثات بسبب التكلفة العالية للإستراتيجيات الفيزيائية والكيميائية‮).‬

وذكرت الباحثة انها‮ (‬جمعت العينات من موقعي‮ ‬شركة النفط المركزية في‮ ‬بغداد وهو موقع ملوث بالهيدروكربونات البترولية،‮ ‬والآخر الراشدية‮ ‬غير ملوث في‮ ‬منطقة زراعية‮). ‬مؤكدة انه‮ (‬تم فحص تقنية دي‮ ‬أن أي‮ ‬متعدد الأشكال المضخم عشوائياً‮ ‬وفق تقنية تفاعل البوليميراز المتسلسل بي‮ ‬سي‮ ‬ار قبل العلاج،‮ ‬وحساب مؤشر المخاطر البيئية المحتملة للمعادن في‮ ‬منطقة ملوثة لإختبار ار إل أي‮ ‬النباتات أكثر تحملاً‮ ‬لملوثات النفط الخام للكشف عن المركبات النشطة من القصب‮).‬

واكدت ان‮ (‬فكرة البحث هو تخليق مادة سريعة الاستجابة وقليلة التكلفة تتكون من من مواد طبيعية،‮ ‬تشكل الطاقة المتجددة للبيئة المستدامة‮)‬،‮ ‬واعربت عن‮ (‬تقديرها للجامعة المستنصرية التي‮ ‬تخرجت منها حاصلة على شهادة الدكتوراه خلال العام الماضي،‮ ‬ومنظمة لوريال اليونسكو لدعم النساء بالوطن العربي‮ ‬في‮ ‬مجال العلوم،‮ ‬وتشجيعها للباحثات ومنحهن فرصة مميزة‮)‬،‮ ‬منوهة الى‮ (‬اختيارها من قِبل لجنة مختصة في‮ ‬دبي،‮ ‬وتكريمها في‮ ‬معرض اكسبو على‮ ‬يد وزيرة التكنولوجيا،‮ ‬سارة‮ ‬يوسف الأميري،‮ ‬وتكريماً‮ ‬اخر من قِبل الامانة العامة لمجلس الوزراء‮). ‬