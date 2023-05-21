باحثات عراقيات وأمريكيات يناقشن في بغداد جدوى المعرفة المنتجة

بغداد‭ – ‬هدير‭ ‬الجبوري

دعت‭ ‬أكاديميات‭ ‬وباحثات‭ ‬عراقيات‭ ‬وامريكيات‭ ‬بمشاركة‭ ‬باحثين‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الذي‭ ‬نظمته‭ ‬جامعة‭ ‬روتجرز‭ ‬RUTGERS‭ ‬الأميركية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬الأمل‭ ‬العراقية،‭ ‬في‭ ‬بغداد،‭ ‬امس،‭ ‬حول‭ ‬المعرفة‭ ‬النقدية‭ ‬والدراسات‭ ‬النسوية‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬دور‭ ‬المعرفة‭ ‬المنتجة‭ ‬عن‭ ‬العراق‭ ‬والاستناد‭ ‬إلى‭ ‬نظرية‭ ‬وطنية،‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الاستناد‭ ‬فقط‭ ‬إلى‭ ‬بحوث‭ ‬انتجتها‭ ‬مؤسسات‭ ‬البحث‭ ‬والتفكير‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬

وتحدثت‭ ‬المشاركات‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الذي‭ ‬حضرته‭ ‬نخب‭ ‬أكاديمية‭ ‬وبحثية‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬المحافظات‭ ‬العراقية‭ ‬من‭ ‬المهتمين‭ ‬بالبحوث‭ ‬والدراسات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمعرفة‭ ‬النقدية‭ ‬والدراسات‭ ‬النسوية،‭ ‬عن‭ ‬المشكلات‭ ‬التي‭ ‬يعاني‭ ‬منها‭ ‬ميدان‭ ‬البحث‭ ‬الأكاديمي‭ ‬والإنتاج‭ ‬المعرفي‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬الذي‭ ‬عانى‭ ‬من‭ ‬وطأة‭ ‬الحروب‭ ‬والعقوبات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬تأثير‭ ‬عميق‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬أنظمة‭ ‬التعليم‭. ‬

واعتبرت‭ ‬باحثات‭ ‬إن‭ ‬الكم‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬حول‭ ‬العراق‭ ‬ومنذ‭ ‬العام‭ ‬٢٠٠٣،‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬ينتج‭ ‬من‭ ‬منظور‭ ‬العلوم‭ ‬السياسية‭ ‬ولدوافع‭ ‬تتعلق‭ ‬بصناعة‭ ‬السياسات،‭ ‬وقد‭ ‬أثر‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬المعرفة‭ ‬المنتجة‭ ‬عن‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬تقييد‭ ‬نطاقها‭ ‬وعمقها،‭ ‬وبرز‭ ‬العراق‭ ‬كميدان‭ ‬يتم‭ ‬فيه‭ ‬تطبيق‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬صياغته‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬نظريات،‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يشكل‭ ‬نطاقا‭ ‬لبناء‭ ‬نظرية‭ ‬معرفية‭ ‬جديدة‭. ‬

‭ ‬ورأت‭ ‬ناشطات‭ ‬في‭ ‬الوسط‭ ‬الأكاديمي‭ ‬والمجتمع‭ ‬المدني‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬المؤتمر،‭ ‬بان‭ ‬هناك‭ ‬حاجة‭ ‬ملحة‭ ‬لمعرفة‭ ‬نقدية‭ ‬معاصرة‭ ‬تفيد‭ ‬المجتمع‭ ‬وتتفهم‭ ‬حياة‭ ‬الناس‭ ‬اليومية‭. ‬

ويهدف‭ ‬المؤتمر‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬أجندة‭ ‬بحثية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العلوم‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والدراسات‭ ‬النسوية‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬والتأمل‭ ‬في‭ ‬آفاق‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬دراستها‭ ‬بشكل‭ ‬كاف،‭ ‬مثل‭ ‬دراسات‭ ‬البيئة‭ ‬ودراسات‭ ‬المدينة‭ ‬وغيرها‭. ‬

وناقش‭ ‬المؤتمر،‭ ‬سبل‭ ‬إرساء‭ ‬أجندة‭ ‬بحثية‭ ‬عراقية‭ ‬في‭ ‬مجالي‭ ‬العلوم‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والدراسات‭ ‬النسوية،‭ ‬وتطوير‭ ‬المخيلة‭ ‬النظرية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إعادة‭ ‬التفكير‭ ‬في‭ ‬العلوم‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والتحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬عمليات‭ ‬إنتاج‭ ‬المعرفة‭ ‬ومؤسساتها‭ ‬في‭ ‬العراق‭. ‬

وقالت‭ ‬الدكتورة‭ ‬أسماء‭ ‬جميل‭ ‬رشيد‭ ‬ان‭ ‬بحثها‭ ‬الذي‭ ‬تقدمت‭ ‬به‭ ‬للمؤتمر‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬قضية‭ ‬الانتاج‭ ‬المعرفي‭ ‬السوسيولوجي‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬أزمة‭ ‬ونقص‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالبحث‭ ‬النسوي،‭ ‬وان‭ ‬هذا‭ ‬النقص‭ ‬لا‭ ‬يقتصر‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬ونسبة‭ ‬الدراسات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمرأة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لعدد‭ ‬الدراسات‭ ‬التي‭ ‬انجزت‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬علم‭ ‬الاجتماع‭ ‬وانما‭ ‬يشمل‭ ‬ايضاً‭ ‬العجز‭ ‬عن‭ ‬تقديم‭ ‬المعرفة‭ ‬البديلة‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬احدى‭ ‬المبادئ‭ ‬الراسخة‭ ‬في‭ ‬الفكر‭ ‬والبحث‭ ‬النسوي‭ ‬والتي‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬مراجعة‭ ‬المعرفة‭ ‬السائدة‭ ‬او‭ ‬المهيمنة‭ ‬ومحاولة‭ ‬دمج‭ ‬معارف‭ ‬النساء‭ ‬كباحثات‭ ‬ومبحوثات‭ ‬في‭ ‬بنية‭ ‬المعرفة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ابستمولوجيا‭ ‬نسوية‭ ‬تقدم‭ ‬رؤية‭ ‬وفهم‭ ‬للمجتمع‭ ‬عبر‭ ‬عيون‭ ‬النساء‭ ‬وأصواتهن‭ ‬واستخدام‭ ‬تجاربهن‭ ‬كعدسة‭ ‬لفهم‭ ‬المجتمع‭. ‬

وتحدثت‭ ‬الدكتورة‭ ‬إلهام‭ ‬مكي‭ ‬الباحثة‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬النوع‭ ‬المجتمعي‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬الانثروبولوجيا‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬القديس‭ ‬يوسف‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬عن‭ ‬تجربتها‭ ‬الشخصية‭ ‬كباحثة‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬المرأة‭ ‬والجندر‭ (‬النوع‭ ‬الاجتماعي‭). ‬

وأوضحت‭ ‬الدكتورة‭ ‬إرادة‭ ‬زيدان‭ ‬الجبوري‭ ‬الكاتبة‭ ‬والاكاديمية‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬الاعلام‭ ‬جامعة‭ ‬بغداد،‭ ‬ان‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬الدراسات‭ ‬النسوية‭ ‬في‭ ‬الاعلام‭ ‬هي‭ ‬تحديات‭ ‬بنيوية‭ ‬لها‭ ‬علاقة‭ ‬بالفكر‭ ‬الذكوري‭ ‬الذي‭ ‬يصعب‭ ‬عليه‭ ‬قبول‭ ‬هذه‭ ‬البحوث،‭ ‬وايضا‭ ‬النظرية‭ ‬الدونية‭ ‬للعلوم‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والدراسات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمرأة‭. ‬

وقالت‭ ‬الدكتورة‭ ‬نهلة‭ ‬النداوي،‭ ‬المتخصصة‭ ‬بالشأن‭ ‬النسوي‭ ‬واللغة‭ ‬الجنوسية‭ ‬في‭ ‬الدستور،‭ ‬ان‭ ‬بحثها‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬كان‭ ‬عن‭ ‬تاريخ‭ ‬النساء‭ ‬العراقيات‭ ‬وينطلق‭ ‬من‭ ‬فرضية‭ ‬إن‭ ‬تاريخ‭ ‬النساء‭ ‬العراقيات‭ ‬لم‭ ‬يكتب‭ ‬بعد‭. ‬

وقدم‭ ‬البحث‭ ‬مجموعة‭ ‬أسئلة‭ ‬عن‭ ‬وضع‭ ‬دراسات‭ ‬المرأة‭ ‬والتاريخ‭ ‬بالعراق‭. ‬

وتحدث‭ ‬د‭. ‬علي‭ ‬طاهر‭ ‬الحمود‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمركز‭ ‬البيان‭ ‬للدراسات‭ ‬والتخطيط‭ ‬عن‭ ‬تاريخ‭ ‬نشوء‭ ‬علم‭ ‬الاجتماع‭ ‬وعلاقته‭ ‬بالسلطة‭ ‬السياسية‭ ‬والتحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬مثل‭ ‬تحديات‭ ‬العمل‭ ‬الجمعي‭ ‬والارتباط‭ ‬المؤسسي‭ ‬وأوامرية‭ ‬السلطة‭ ‬تجاهه‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬والثقافة‭ ‬السائدة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬توافق‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬الطروحات،‭ ‬واللا‭ ‬موضوعية‭ ‬في‭ ‬تناولها‭ ‬وأدوار‭ ‬اليسار‭ ‬تأريخياً‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬موضوعات‭ ‬تخص‭ ‬الدين‭ ‬والسياسة‭ ‬والعشيرة‭.. ‬

وقال‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لجمعية‭ ‬الأمل‭ ‬العراقية،‭ ‬جمال‭ ‬الجواهر‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬يعقد‭ ‬بعد‭ ‬مرحلة‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬المكثف‭ ‬للجمعية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬إنتاج‭ ‬المعرفة‭ ‬والدراسات‭ ‬النسوية‭ ‬وأيضا‭ ‬دراسات‭ ‬السلام‭. ‬