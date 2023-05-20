باتلر يمنح ميامي فوزاً ثانياً في أرض بوسطن

لوس انجليس (أ ف ب) – قاد جيمي باتلر فريقه ميامي هيت بمعركة شرسة في الربع الأخير، فتقوّف على مضيفه بوسطن سلتيكس مرّة ثانية توالياً، الجمعة في نهائي المنطقة الشرقية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه).

وصدم هيت صاحب الأرض 111-105، ليتقدّمه 2-0 قبل انتقال السلسلة إلى ميامي في المباراتين الثالثة والرابعة، حيث سيكون هيت قادراً على حسمها 4-0 وبلوغ نهائي الدوري، لملاقاة الفائز بين دنفر ناغتس ولوس أنجليس ليكرز (2-0).

وتأخر ميامي بفارق 11 نقطة مطلع الربع الأخير، ثم 7 قبل تسع دقائق من النهاية.

بيد أن باتلر (27 نقطة) قاد ميامي لتسجيل 20 نقطة مقابل 9 فقط لخصمه في الدقائق الأخيرة من المباراة التي وضعت هيت على مقربة من بلوغ نهائي الدورة مرة ثانية بعد 2020 عندما خسر أمام ليكرز.