كلام أبيض

باب للإصلاح السياسي – جليل وادي

أظن وربما يشاركني كثيرون في هذا الظن ، ان الاصلاح الذي يتطلع له العراقيون والمتمثل بحياة هانئة وكريمة وآمنة لن يتحقق ، والسبب هو خلل جوهري في بنية النظام السياسي وما أنتجه من عملية سياسية عرجاء ، ومتى ما اصلح هذا الخلل سيستقيم الحال وتمضي الامور باتجاهاتها الصحيحة نحو البناء والاعمار والخدمات ، ولبلد له وزنه الاقليمي والدولي ، وليس على هامش الدول ، يسّيره هذا الطرف الأجنبي أو ذاك، ويتلاعب بمقدراته الذين يريدون له ان يكون ساحة لمعاركهم المصيرية وشعبه وقودا لها . مضى من مسيرة التجربة الديمقراطية التي رعتها الولايات المتحدة خمسة عشر عاما ، وحصادنا منها خراب ومآس ، ويدرك الرعاة والساسة العراقيون بأحزابهم وتياراتهم المختلفة هذا الخراب، وليس ذلك بمجهول على دول جوارنا ، الشقيق منها والصديق ، ويعرفون تمام المعرفة من أين يجب ان يُمسك الخيط لكي تُحل عقده المتشابكة ، لكن مصالح الجميع تكمن في بقاء حال العراق كما هو عليه باستثناءات محدودة جدا ترتبط بقوى محلية ، لكن الاصلاح مرهون بالعراقيين وليس بغيرهم ،وكل من قال بغير ذلك فقد توهم ، فلا أحلى للرعاة ولحلفائهم من ان يظل العراق مريضا يتقاذفه الجهل والتخلف ، بينما حلفاؤهم يمضون قدما في مسيرة العلم والمعرفة والبناء، بالشكل الذي لم يعد فيه العراق منافسا او مهددا او متحكما بما يجري في المنطقة من تغيرات ، ولا أجمل لدول الجوار من ان يبقى العراق سوقا للفائض من منتجاتها ، وحلا لمشكلاتها السياسية ، والمتقدم في سوحها القتالية ، ومكانا قريبا لإزاحة المتمردين على أنظمتها السياسية . واذا كان كل ذلك معروفا للممسكين بمقود العملية السياسية ، فلِمَ يغدو الاصلاح عصيا ، ولا نريد بالإصلاح تلك الدعوات التي تطالب بمعالجة مظاهر التدهور كانعدام الخدمات وتراجع الاعمار وانهيار التعليم وغيرها فحسب، فهي حصيلة طبيعية لنظام هش، وانما في الآليات السياسية التي صاغتها أيد خبيثة واخرى عجولة وثالثة جاهلة . وبما ان الخلل في هذه العقدة تحديدا، فلنا أن نتساءل من هي الجهة التي يكون من مسؤولياتها طرح البدائل التي ترى ان الحل يكمن فيها ؟، والجواب ليست هناك جهة محددة وواضحة، وكل الأطراف ترى انها غير معنية بالأمر، وتلقي باللائمة على غيرها ، مع ان الجميع يتحمل المسؤولية ، لكن الكارثة الكبرى ان هذه القوى والتيارات ارتبط وجودها ومصالحها الضيقة بالعملية السياسية بالرغم مما فيها من علل مزمنة ، وان أي تغيير في آلياتها يعني فقدانها لذلك الوجود وما يرتبط به من مصالح ، ولذلك سيظل الاصلاح مستحيلا ، ومظاهر الخلل في تعاظم . فمن يملك الجرأة والصلاحية والقوة ليقول ان الاصلاح الحقيقي يتحقق عندما تُنتخب الرئاسات الثلاث مباشرة من الشعب دون وسطاء كما يجري حاليا ؟ عند ذاك سيعمل الرؤساء الطامحون لولاية ثانية ما بوسعهم لخدمة الشعب ليحظون بتصويته في الدورات اللاحقة ، وليس بمداراة الجهات المهيمنة على العملية السياسية ، واستمالتها في سبيل ضمان البقاء في الرئاسة والسلامة عند الخروج منها، بل واعطائها من المكاسب ما يتعارض مع مصالح الشعب ، او البقاء أذلاء لأطراف أجنبية لدعمهم وتعبيد السبل أمامهم لاعتلاء مناصب الرئاسة . دعو الشعب يتحكم مباشرة بمصائر الذين يعتلون الرئاسات وأولها رئاسة الوزراء ، ومنح رئيس الوزراء حرية كاملة لاختيار فريقه ، وبذلك سنحرر رقبته من سطوة مجلس النواب وضغوط كتله للحصول على المناصب ، بالمقابل ستقتصر مهمات مجلس النواب على الرقابة فقط ، وكشف الإخفاقات التي تقع بها الحكومة ، وفي ضوء ذلك سيقرر الشعب منح رئيس الوزراء ولاية جديدة ام لا . لا طريق في تقديري غير هذا الطريق للتخلص من سرطان المحاصصة ، ويبقى ذلك مرهون بمفوضية حقيقية للانتخابات ، وليس تشكيلها على هوى الرعاة والقريبين الى القلب والمقاولين، أرى في هذا بابا من أبواب الحل ، لكني لا أتوقع مبادرة ممن لم يعد يحرق قلوبهم وطن يحتضر ، ربما يكون ذلك من بوابة رجال القانون ، والرأي لكم .