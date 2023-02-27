بابل للأنيميشن يطلق فعالياته

بغداد – الزمان

افتتح امس الأول الاحد مهرجان بابل لسينما الأنيميشن بدورته الثالثة المهرجان الذي يقام بدعم من نقابة الفنانين العراقيين المركز العام وبتنظيم من جامعة بابل والذي يقدم العديد من الأعمال الفنية المميزة والمبتكرة وتجارب فنية مليئة بالإثارة وكذلك مشاركة عدد كبير من المخرجين والفنانين والمهتمين بعالم الأنيميشن، وقائمة من عروض ألافلام من جميع الأنواع والأنماط أفلام الرسوم المتحركة ثلاثية الأبجعاد والرسوم المتحركة اليدوية وغيرها. وحضر الافتتاح نقيب الفنانين جبار جودي وعدد من الشخصيات الرسمية والدبلوماسية والمخرجة رجاء كاظم عضو المجلس المركزي للنقابة والفنان سعد عبد الله رئيس الشعبة السينمائية في النقابة. شهد الافتتاح فعاليات فنية عدة وعرض فيلم الافتتاح اغتيال زهرة من إخراج المخرج حسين العكيلي كما وشهدت الفعاليات توقيع كتاب الفن الثامن للمخرج الأنس الموسوي الذي يتحدث عن صناعة الانميشن.