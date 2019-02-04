الصحة تكشف عن أسماء 48 من شهداء سبايكر

بابل: الحبس الشديد لموظفة في التسجيل العقاري

بابل – الزمان

أصدرت محكمة الجنايات في بابل حكما بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق موظفة في دائرة التسجيل العقاري بعد ثبوت تلاعبها بسجلات الدائرة. وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى تلقته (الزمان) امس أن (حكما بالحبس الشديد لمدة سنتين أصدرته الهيئة الثانية في محكمة جنايات بابل ضد موظفة في دائرة التسجيل العقاري في بابل). وأضاف البيان أن (المتهمة ثبت تلاعبها بسجلات الدائرة واتلاف قيود عقارات عائدة لبلدية الحلة وتسجيلها بأسماء أشخاص آخرين). وتابع أن (الحكم يأتي استنادا إلى المادة 1/246 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47/ 48 / 49 منه).

دفعة جديدة

وأعلنت دائرة الطب العدلي التابعة لوزارة الصحة والبيئة عن اسماء دفعة جديدة من شهداء مجزرة سبايكر ضمت 48 شهيداً.وقالت دائرة الطب العدلي في بيان انه (بجهود مضنية وسواعد عراقية ودقة متناهية تم الانتهاء من إجراء فحص الحمض النووي DNA ومطابقة الدفعة السابعة والعشرين والبالغ عددها 48 شهيداً)، داعية ذوي الشهداء الى (مراجعة مركز تسلم وتسليم الشهداء في مطار المثنى). واوضحت ان(العدد الكلي للمطابقين بلغ 812 شهيداً بعد اعلان الدفعة الجديدة) مؤكدة ان(العمل لا يزال مستمرا من دون اي ملل او كلل لإكمال الحالات المتبقية برغم المعوقات والمصاعب). من جهة اخرى نفى نائب عن محافظة بابل صحة ماتردد عن تجوال قوات أمريكية شمال المحافظة.وقال فلاح الخفاجي في تصريح انه(لا صحة لهذه الانباء بشأن عسكرة قوات امريكية في قضاء المحاويل او تجول إرتال منها في المحافظة).كانت بعض وسائل الاعلام المحلية قد تناقلت انباء تفيد بتحرك ارتال امريكية في المحاويل وعسكرتها هناك. وأستشهد واصيب شرطيان في حصيلة نهائية لتعرض عصابات داعش الارهابية، على نقطة لحماية النفط في البزايز جنوب ناحية بهرز جنوب بعقوبة.واكد مصدر أمني امس ان (الأوضاع تحت السيطرة وقد وصلت تعزيزات الى المنطقة)، مشيرا الى(احباط قوات الحشد الشعبي لواء 110 محاولة تسلل لداعش في ريف خانقين في وقت متأخر من مساء اول امس السبت من دون خسائر في صفوف الحشد).

رواج شائعات

على صعيد آخر كشف المركز العراقي لمحاربة الشائعات عن ارتفاع رواج شائعات النصب والاحتيال لتحوز للمرة الاولى على نسبة 40 بالمئة من حجم الشائعات. وقال تقرير قسم العمليات التابع للمركز امس أن (شائعات النصب والاحتيال ارتفعت إلى نسبة 40 بالمئة من حجم الشائعات للشهر الجاري، وهي تتحدث عن زمالات دراسية اضافة الى توفير سكن خارج العراق).ولفت المركز إلى (تراجع عدد الشائعات التي تستهدف الوضع الامني والاقتصادي خلال نهاية الشهر الاول من العام الجاري بنسبة 53 بالمئة مقارنة بشهر كانون الاول الذي رصد فيه مايقارب 60 شائعة استهدفت الوضع الامني والاقتصادي والاجتماعي في العراق). وأضاف ان (وسائل التواصل الاجتماعي حافظت على دورها الرئيس كمصدر للمعلومة غير الصحيحة حيث شكلت مصدرا لـ60 شائعة بنسبة 80 بالمئة، فيما يستمر دور وسائل الاعلام بالتراجع للترويج بالشائعات حيث بلغت حصتها لهذا الشهر 3 شائعات بنسبة 15 بالمئة).وعزا التقرير تراجع الشائعات أولا الى (المؤتمرات الايجازية الاسبوعية التي تنظم لرئيس الوزراء حيث تركز هذه المؤتمرات على المعلومة الصحفية، وكذلك الوقت الكافي الممنوح للصحفيين للاجابة على اسئلتهم، وثانيا الحملات التثقيفية لوزارة الداخلية وجهودها في التثقيف ضد الاشاعات).