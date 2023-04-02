بابلو بيكاسو عملاق المزادات

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يشكل‭ ‬الرسام‭ ‬الإسباني‭ ‬بابلو‭ ‬بيكاسو،‭ ‬معلّم‭ ‬المدرسة‭ ‬التكعيبية،‭ ‬أحد‭ ‬الأسماء‭ ‬العملاقة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬المزاد،‭ ‬إذ‭ ‬تحقق‭ ‬أعماله‭ ‬باستمرار‭ ‬أرقاماً‭ ‬قياسية‭ ‬في‭ ‬صالات‭ ‬البيع‭.‬

ويحوز‭ ‬بيكاسو‭ (‬1881-1973‭) ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬عدد‭ ‬المزادات‭ ‬العملاقة،‭ ‬أياً‭ ‬كانت‭ ‬العتبة‭ ‬المحددة‭ ‬لتعريف‭ ‬المزاد‭ ‬العملاق‭. ‬فقد‭ ‬بيعت‭ ‬خمس‭ ‬من‭ ‬أعماله‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬مئة‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬و16‭ ‬منها‭ ‬بيعت‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬مليوناً،‭ ‬و39‭ ‬عملاً‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬وفق‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬تعتمدها‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬ولم‭ ‬يحقق‭ ‬أي‭ ‬فنان‭ ‬آخر‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭. ‬وأغلى‭ ‬لوحات‭ ‬بيكاسو‭ ‬في‭ ‬المزادات‭ ‬هي‭ “‬نساء‭ ‬الجزائر‭ (‬النسخة‭ ‬صفر‭)” ‬التي‭ ‬رُسمت‭ ‬سنة‭ ‬1955‭ ‬وبيعت‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬179،4‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬2015‭ ‬خلال‭ ‬مزاد‭ ‬لدار‭ ‬كريستيز‭ ‬في‭ ‬نيويورك،‭ ‬ما‭ ‬يوازي‭ ‬خمسة‭ ‬أضعاف‭ ‬من‭ ‬السعر‭ ‬الذي‭ ‬دفعه‭ ‬بائع‭ ‬اللوحة‭ ‬الذي‭ ‬اشتراها‭ ‬سنة‭ ‬1997‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬31،9‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭. ‬وشكّل‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬عند‭ ‬إقامته‭ ‬في‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬2015،‭ ‬أكبر‭ ‬مزاد‭ ‬فني‭ ‬في‭ ‬التاريخ،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يطيح‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬2017‭ ‬المزاد‭ ‬على‭ ‬لوحة‭ “‬سلفاتور‭ ‬موندي‭” ‬المنسوبة‭ ‬لليوناردو‭ ‬دا‭ ‬فنتشي،‭ ‬والتي‭ ‬بيعت‭ ‬بمبلغ‭ ‬450‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬وهو‭ ‬رقم‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تخطيه‭ ‬مذاك‭. ‬وخلال‭ ‬السنوات‭ ‬العشرين‭ ‬الأخيرة،‭ ‬حققت‭ ‬لوحتان‭ ‬أخريان‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬بيكاسو،‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬بيعهما‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬لأغلى‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬المزادات‭: ‬بداية‭ ‬مع‭ “‬الصبي‭ ‬والغليون‭” ‬التي‭ ‬بيعت‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬104،2‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬واحتفظت‭ ‬بلقب‭ ‬العمل‭ ‬الأغلى‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬بين‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬2004‭ ‬وشباط‭/‬فبراير‭ ‬2010،‭ ‬إلى‭ ‬لوحة‭ “‬عارية‭ ‬وأوراق‭ ‬خضراء‭ ‬وتمثال‭” ‬التي‭ ‬بيعت‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬106،5‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬واحتفظت‭ ‬باللقب‭ ‬بين‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬2010‭ ‬وأيار‭/‬مايو‭ ‬2012،‭ ‬وفق‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬

ومع‭ ‬احتساب‭ ‬كل‭ ‬المزادات‭ ‬مجتمعة،‭ ‬حققت‭ ‬مبيعات‭ ‬أعمال‭ ‬بيكاسو‭ ‬مبلغ‭ ‬4‭,‬7‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬العشر‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وفق‭ ‬بيانات‭ ‬جُمعت‭ ‬بالاعتماد‭ ‬على‭ ‬تقارير‭ ‬سنوية‭ ‬أصدرتها‭ ‬مجموعة‭ “‬آرت‭ ‬برايس‭”.‬

وهنا‭ ‬أيضاً،‭ ‬حقق‭ ‬بيكاسو‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬ينجح‭ ‬في‭ ‬تحقيقه‭ ‬أي‭ ‬فنان‭ ‬آخر،‭ ‬بفارق‭ ‬كبير‭ ‬عن‭ ‬صاحبي‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬أندي‭ ‬وارهول‭ (‬3,4‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭) ‬والثالث‭ ‬كلود‭ ‬مونيه‭ (‬2,6‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭).‬

ولا‭ ‬يقتصر‭ ‬نتاج‭ ‬بيكاسو‭ ‬على‭ ‬اللوحات،‭ ‬بل‭ ‬يشمل‭ ‬أيضاً‭ ‬منحوتات‭ ‬ورسومات‭ ‬وأعمال‭ ‬خزفية‭ ‬ونقوشاً‭ ‬وطباعة‭ ‬حجرية‭ ‬وكتباً‭ ‬مصورة‭ ‬وأزياء‭ ‬لرقص‭ ‬الباليه‭… ‬وقد‭ ‬بيعت‭ ‬أعماله‭ ‬31‭ ‬ألفاً‭ ‬و745‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬المزادات‭ ‬خلال‭ ‬عشر‭ ‬سنوات،‭ ‬أي‭ ‬بمعدل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬عمل‭ ‬سنوياً‭.‬