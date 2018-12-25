بابا نوئيل ومخيمات النزوح – كامل كريم الدليمي

يُحكى ان امرأة فقيرة للغاية ولها عائلة صغيرة ، هاتفت محطة أذاعية طلباً للمساعدة من الله ، وكان رجل مُلّحد يستمع لهذا البرنامج فقرر ان يسخر من هذه المرأة ، وبعد ان حصل على عنوانها طلب من سكرتيرته شراء كمية غذاء كبيرة والذهاب الى بيت الفقيرة وابلغها ان تمنح الغذاء للفقيرة ، وابلغ السكرتيرة عندما تسألك الفقيرة من أين جئت بهذا الطعام فأبلغيها انه من الشيطان !!!

نفذت السكرتيرة الإمر وذهبت الى بيت الفقيرة محملة بالطعام وفرحت الفقيرة كثيراً ، وعندما اكملت السكرتيرة توصيل الطعام توجهت لها بالسؤال لما لم تسأليني من اين هذا الطعام ؟

فأجابت الفقيرة بأيمان :

انا لا أهتم من اين هذا الطعام لان عندما يُقّدر الله امراً فحتى الشــــياطين تطيعه .

الحكمة ان ملحداً اراد ان ينتقص من المرأة فكان ردها مزلزلا” تقشعر له الابدان ايماناً منها بقضاء الله وقدره وتقدير الارزاق على البشر …

ونحن في العراق بلد الخير ، بلاد مابين النهرين ومع قرب بداية السنة الميلادية الجديدة عاجزون عن ان نقدم لمخيمات النزوح مايجعلهم يشعرون بأدميتهم ويحفظ لهم كرامتهم .. بل على العكس صراعات دامية تُستخدم فيها مخيمات النزوح كمادة اعلانية لناقصي الجاه تحت شعار ( صورني واني ما أدري ) لتنهال دموع التماسيح انهاراً امام كاميرات الفضائيات للتظاهر بالتأثر الشديد لما يتعرض له النازحون !!!

ألم يؤمن السادة المسؤولين .. بأن الله عندما يريد امراً فحتى المجرمين وسراق المال العام الذين يحاولون الاستعراض بالمهجرين يكونون منفذين لأمر الله .. لا اريد ان اتهم احداً بالكفر والالحاد بشريعة الله – لاسمح الله- ، ولكني أحملهم الكفر والالحاد بحقوق الناس.

بل انني مصر على تذكيرهم بجوهر ديننا الحنيف وقوله تعالى ( لن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى? تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ?…) صدق الله العظيم .

وأستفهامنا ؛ متى تتحرك الانسانية بداخلكم .. متى تشعرون بمعاناة الناس ؟ ومتى تصبحون مسؤولون قول وفعل؟

فأطفالنا ونساؤنا وشيوخنا يتضورون جوعاً في مخيمات النزوح ، ويتعرضون لشتى انواع التعذيب النفسي والأجتماعي كونهم معتقلين داخل سجن جماعي وهم في بلادهم ؟ ألا تحرككم قساوة الظروف الجوية التي يتعرضون لها ،

أو تحرككم دموع الاطفال ، أم أنين كبار السن وأستحياء النساء الذي يخفي حزناً يَهّد الجبال؟

ها نحن على اعتاب عام جديد تتفاءل به الناس ان يُقدر الله لها الافضل ،

ويحتفل العالم وكل حكومات وشعوب الارض لزرع الابتسامة والفرحة بقلوب الفقراء .. فهناك

«بابا نوييل» يدق الابواب ليزرع ابتسامة الفرح ، فمن سيزرع الابتسامة على شفاه اطفال المخيمات ، ومن سيدخل الفرحة الى قلوب النساء وكبار السن ، أم ترضون بأحتفالهم كل عام وهم يودعون عاما” ويستقبلون أخر جديد بالدموع ؟؟؟

اعتبروها صرخة مني في ضمائر ماتبقى من الخيرين .. أنقذوا هذة الشريحة المهمة واعيدوا لهما كرامتهما ، وعمروا لهم منازلهم ، وساعدوهم على الحفاظ على ما تبقى من كرامتهم كي يكونوا مواطنين صالحين ومؤمنين بألانتماء لهذا الوطن بعد أن تزعزعت منظومة الانتماء بداخلهم ، اجعلوهم معاول بناء ضمن اطار وطنهم لا أسرى في معسكرات داخل بلدهم ،

تحولوا كلكم – بابا نؤيل- وارسموا الفرح على وجوه لم تعرف إلا الدمع والنواح يتسامرون به ويندبون حظهم العاثر ،

وحتى – لاسمح الله – من يرغب ان يساعدهم من باب السخرية سنقبل به كونه بالنتيجة تسخير رباني

لمواطن نازح ولن يكون مادة انتخابية يستغلها ضعاف النفوس في مدة زمنية محددة ثم يتخلون عنها حال انتفاء الحاجة .

كرامة البلدان وأنسانيتها

تَكّمن بكرامة شعوبها وحرياتهم .