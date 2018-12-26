بابا الفاتيكان يأمل بانتهاء الحرب والمجاعة في اليمن وعودة اللاجئين السوريين 

الفاتيكان- الزمان

آمل البابا فرنسيس في رسالته لمناسبة عيد الميلاد الثلاثاء أن تنهي الهدنة التي تمّ التوصّل إليها مؤخّرا في اليمن الحرب والمجاعة في هذا البلد.

وهو قال من شرفة كاتدرائية القديس بطرس “أخصّ اليمن في صلواتي على أمل أن تنهي الهدنة التي تمّ التوصّل إليها بواسطة الأسرة الدولية أخيرا معاناة الأطفال والسكان الذين أنهكتهم الحرب والمجاعة”.

ودعا البابا فرنسيس الأسرة الدولية الثلاثاء إلى “العمل بلا كلل” كي يتسنّى للاجئين السوريين “العودة إلى بلدهم للعيش بسلام”.

وقال الحبر الأعظم في رسالته لمناسبة عيد الميلاد “ليت الأسرة الدولية تعمل بلا كلل لإيجاد حلّ سياسي يضع جانبا الانقسامات والمصالح الحزبية، بحيث يتسنّى للشعب السوري عموما، ولهؤلاء الذين غادروا ديارهم بحثا عن ملجأ في الخارج خصوصا، العودة إلى بلدهم للعيش بسلام”. واعرب الحبر الاعظم عن تعاطفه مع مسيحيي أوكرانيا، داعيا إلى عودة السلام إلى المنطقة.

وقال الحبر الأعظم “أتعاطف مع مسيحيي المنطقة”، في وقت ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقيام كنيسة أرثوذوكسية مستقلّة عن موسكو في أوكرانيا. كما أعرب البابا فرنسيس الذي ركّز الثلاثاء في رسالته بمناسبة عيد الميلاد على مفهوم “الأخوّة” عن أمله في “استئناف الحوار” بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال بابا الفاتيكان من شرفة كاتدرائية القديس بطرس قبل أن يمنح بركته للمدينة والعالم “آمل أن يكون عيد الميلاد مناسبة ليستأنف الإسرائيليون والفلسطينيون الحوار ويسيروا على درب السلام لإنهاء نزاع” مستمرّ منذ سبعين عاما.

وكان ،انتقد البابا فرنسيس الإثنين “الجشع والشراهة” في يومنا هذا، ودعا الناس في عظة الميلاد الى أن تكون “المشاركة والعطاء” جزءا من حياتهم بشكل أكبر.

وقال راعي 1,3 مليار كاثوليكي في العالم أمام آلاف المؤمنين في ساحة القديس بطرس “لقد أصبح الإنسان جشعا وشرها”.

وأضاف “يبدو أن الامتلاك والامتلاء من الأشياء هو بالنسبة لكثيرين معنى الحياة”.

وتابع “جشع لا يشبع يخترق التاريخ، وصولاً إلى مفارقات اليوم، عندما يقيم قليلون المآدب وكثيرون لا يملكون الخبز ليحيوا”.

وقال البابا خلال قداس ليلة الميلاد إن مولد المسيح أشار الى طريقة جديدة للعيش “لا تلتهم ولا تدّخر، بل شارك وأعط”.

وحذّر بأنه “ينبغي علينا ان نتخطى قمة الأنانية وألا نسقط في الاستهلاك”