بائع‭ ‬الحكمة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الهرج‮ ‬-قيس الدباغ

إشتقت عبارة “سوق الهرج” من عبارة الهرج والمرج، وهي دلالة لفظية على شدة الازدحام وعلو الأصوات فلا تكاد حواس الزائر أن تلتقط صورة واضحة ومفهومة عن أي شيء وتكاد اغلبية البضائع المعروضة إن لم يكن جميعها من البضائع الرخيصة والمعاد تدويرها أو تصليحها وترقيعها.
ويلحق بسوق الهرج سوق أخرى لبيع الحيوانات بشتى أصنافها ومعظم تلك الحيوانات، اما قد استنفدت الإنجاب أو مريضة أو أو.. وفي وسط ذلك الفوران والهيجان العالي يقف رجل حاملا بيده كتاباً من كتب الحكمة، وقرب قدميه مجموعة أخرى ينادي بصوت مبحوح على بضاعته.
وأثناء الازدحام تأتي العربات فتدهس كتبه وتبعثرها ولايبدي سائق العربة أي إعتذار أو اهتمام أو مبالاة لما حدث، بينما بائع الحكمة يلملم كتبه من على الأرض وينظفها ويربت عليها بحنو، كأنه يداعب أطفاله الصغار. وتقفل السوق، ولم يبع كتابا واحدا إلى أن جاءه رجل عظيم الكرش يحمل على كتفيه رأسا كبيرا ووجها ينبئ بالبلادة والغباء، وسأل بائع الكتب بعد أن انتقى كتابين كبيرين ذوي صفحات عريضة:
يابائع الحكمة بكم تبيع هذين الكتابين؟
أجاب البائع: وهل تعرف فردريك نيتشه؟
أجاب الغبي فورا: لماذا هل من ذكرت قريبك على ما اظن أنه خدم معي في الجيش وكان صديقي المقرب والكلام في سرك طالما كنا نسكر سوية.
بعصبية واضحة، سحب بائع الحكمة الكتب من يد الغبي وسأله:
بالله عليك ماذا تعمل انت؟ أجاب الغبي:
والله انا اشتغل عدة شغلات آخرها تكون في الليل ابيع الفول السوداني والسسّي أمام دور السينما على منضدة خشبية صنعتها بنفسي خفيفة وسهلة الحمل لأني بعد انتهاء عملي احملها عائدا لبيتي القريب من دور السينما.
عندها فقط، شبك بائع الحكمة يديه على رأسه، وصاح بأعلى صوته باكيا واويلاه ياويلتي وياويلي أوراق الفلسفة والحكمة تباع لغرض عمل اكياس ورقيه يعبأ بها الفول السوداني والسسّي وحب القرع الاحمر وحب البطيخ.
حمل بائع الحكمة كتبه وذهب لبيته، ولم يخرج من الدار لعدة أيام حتى نفد الخبز والطعام من داره، فذهب الرجل الى سوق المكتبات واشترى مجموعة هائلة من كراسات “جلب الحبيب” و”ألف رسالة غرامية” و”مليون نكتة أجنبية” و”كيف تصبح مليونيرا في 7أيام”.
ولم يصل بها إلى سوق الهرج حتى نفدت نسخها جميعها، وبسرعة هائلة وبالسعر الذي طلبه دون أي مساومة.
ذهب بائع الحكمة واشترى لحما وخضرة وفاكهة، ولسان حاله يلعن الحكمة والفلسفة.
وعند حلول المساء رأى الجميع بائع الحكمة يحمل الجنبر(المنضدة ) على متنه واقفا أمام دور السينما يصيح بصوت جهوري ( حب، علج، سكائر ، كرزات معبأة بأكياس الحكمة لأعظم الفلاسفة نيتشه تولستوي دستوفسكي تشارلز ديكنز علي الوردي برنارد شو كافكا واللي يعجبكم كلها عالملح كلها عالملح ومعاهم هدية كيس سسي صغير )
ملاحظة: السسّي من نوع الكرزات وهي ثمار لنبات شوكي بري يكثر في شمال وشمال غرب العراق.
الآن بائع الحكمة صاحب أكبر معمل لتوريد الكرزات، ورحم الله الحكمة التي ماتت في العراق مع الوطنية والأمل في سماحة أهلنا.