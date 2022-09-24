بأي ذنب قتلت ؟ – رسالة الحسن

زينب عصام الخزعلي فتاة عراقية تبلغ من العمر 15ربيعا استشهدت قبل يومين أثر اصابتها بطلق ناري من قبل القوات الاميركيه المتواجده في العراق في منطقة ابي غريب ، ويتحدث المواطنين من سكنة المنطقه أنها لم تكن الحالة الأولى بل إنهم تضرروا كثيرا من تواجد القوات الاميركيه وانشاء موقع للرمايه بالقرب من بيوتهم يثير الذعر للعوائل الآمنة علما بأنه لايجوز تواجد مواقع للرمي قرب المناطق السكنيه لما تسببه من أضرار بالارواح ولكن لاحياة لمن تنادي فنحن شعب محتل ويجب علينا الرضوخ للمحتل والسكوت ، يسجن الفلاحين في بيوتهم من الساعه 7 إلى 11 صباحا خوفا من اصابتهم بطلق ناري من موقع الرماية الأميركي علما بأنها منطقه زراعيه يمتهن ابناءها الزراعة وتربية الحيوانات التي لم تسلم من العيارات النارية حسب شهادة اهل المنطقه منذ عام كامل يعاني اهل منطقه ابي غريب من هذه الحالة وقدموا عدة شكاوي للجهات المختصة دون استجابة اليوم زينب ذهبت ضحية الرمي الأمريكي وغدا هدى وبعدها حنان ولانعرف لما السكوت على التجاوزات لحد الآن، اذا لم تكن لكم السلطه داخل بلدكم فأعلنوها للملأ بأن العراق أصبح ولاية تابعة لاميركا ولها الحق في قتل أبناءه ببرودة دم ولا تدعوا بأنكم أسياد في بلدكم .

الجنة والرضوان للفقيدة والصبر والسلوان لذويها .