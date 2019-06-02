بأي حال عدت ياعيد؟ – عبد المحسن عباس الوائلي

مشكلتي اني اخلو مع نفسي كثيرا وارى ما لايراه غيري واشكو بثني وحزني الى الله فكم أحاول جاهدا ان اتفاءل ولكن ذلك خارج عن سيطرتي وها هو شهر رمضان الكريم سينتهي بعيد سعيد وانا اكتب لنفسي هذه الخواطر فأقول.

اولا، كل عام وانتم بخير، فالعيد على الابواب، ونهاية السنة على الابواب.

ولو تأملنا ما مضى من الايام نجد ان رمضان كان ضيفا خفيفا على القلوب، وها نحن ذا نعود الى سالف عهدنا في حياة رتيبة وروتين يكرر سلوكنا صباح مساء ويشدنا الى طاحونة الحياة التي لاتكف عن الدوران.

والعــــيد في هذا الزمان غيـــــر العــــيد الذي عرفنــــاه ونحن صغار، فقد كان لكل شيء في ذلك الزمان غير العيد الذي عرفناه ونحن صغار، فقد كان لكل شيء في ذلك الزمان طعمه ومذاقه الخاص.

فكنا نفرح بالـــــــعيدية، على الرغم من قلتها، اما الان فان اطفال اليوم يجمع الواحد منهم في يوم العيد ما يعادل راتب موظف لسنة كاملة ثم يصرف المبلغ في طرفة عين على العاب كثيــــــرة يقوم بتكسيرها بدل الاحتفاظ بها، عكس ما كان الحال عليه في ايامنا، فقد كنا نحتفظ بالعيدية لتتحــــــول الى مخـــــزون احتياطي عــــــندما يمتنع الوالد عن اعطائنا المصروف، تحت اية حجة، وكم كانت طلباتنا متواضعة ومصاريفنا متواضعة، والشيء الوحيد الكبير لدينا هو احلامنا التي كان يضيق عنها الافق، اما مطالبنا فلا تكاد تذكر.

وكان لحلوى العيد مذاق مميز، والناس غير الناس، على الرغم مما كانوا عليه من ضــــــــيق ذات اليد، فقد كانوا اغنـــــــياء بتواصلهم ومحبتهم لبعضهم بعضا والتزامهم بالقيم والمثل العليا، وكان اكثرهم اميين ولكنهم يتفوقون على حملة الشهادات الان في معرفتهم لاصول دينهم واعراف وتقاليد مجتمعهم او احترامهم لقيم المجتمع وقوانينه، من دون وجود من يلزمهم بذلك سوى ضــــــمائرهم الحية وقلـــــــوبهم النقية من امراض عصرنا التي تتنــــــوع بين الحسد والقطيعة والحقد، وقائـــــــمة طويلة تقابلها امراض بدنية ناشئة عنها مثل الضغط والسكر وامراض القلب والعلل النفسية من اكتئاب وهستيريا وغيرها، فلم يعرف الجيل السابق ايا من تلك الامراض، لان الناس كانوا محصنين ضدها بما نشؤوا عليه.. وقد كان بحق مجتمعا فاضلا.

وها نحن ذا، مع ما نحن فيه من ترف ونعيم، نعاني من الصراع على الماديات، والتناحر بين الاخ واخيه والابن ووالده، حتى ضاعت في زحمة هذه الصراعات قيم نبيلة كانت تشكل لفترة طويلة سلوكا اجتماعيا جماعيا.

ولايدرك ما نحن فيه من كوارث الا من عاش مرحلة، ولو قليلة، مع الجيل السابق، ولا اعلم ماذا تخبئ لنا الايام المقبلة ولكني لا اظن ان السنوات القادمة ستكون افضل حالا من الماضية، اللهم الا اذا حدثت معجزة.

ولان الايام القادمـــــة ايام عيد فمن الافــــــضل ان نتفــــــاءل ونتخلى عن التفكير السلبي، فالتغــــــــيير المطـــــــلوب يحـــــتاج منا، اولا وقبــــــــل كل شيء، الى التــــــــفاؤل والنظر للحيــــاة بمنظار الوانها المتنوعة، على الرغم من تنـــــــاقشها، فالحـــــــياة ليست لونا واحــــــــدا، بل هي مزيج من الالوان المتــــداخلة، وعلـــــــينا نحن ان نختار منها ما يناسبنا، وارجو ان تكون الوان هذا العيـد بيضاء ناصعة، وان تكون ايامكم –ايها القراء الاعــــــزاء مليئة بالوان الفرح.

وكل عام وانتم بخير. ونسأل الله تعالت قدرته ان يخلصنا من المفسدين والطامعين وسارقي الاموال العامة والله اعرف واعلم بهم ولايفلتون من عقابه ابدا.