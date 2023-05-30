بألف خطأ -عبد الحكيم مصطفى

لا احد يختلف مع مدير الكرة بنادي القوة الجوية احمد خضير عندما يطالب المكتب التنفيذي للاتحاد العراقي لكرة القدم ولجنتي الانضباط والاستئناف، بتخفيف جديد لعقوبة اللاعب إبراهيم بايش من جهة ان بايش ثروة وطنية، ويجب تخفيف العقوبة ضده ، وان بايش (على حد قول مدير الكرة بنادي القوة الجوية ) بوضع نفسي صعب جراء تواصل ابتعاده عن اللعب بعد العقوبة ، وتابع مدير الكرة انه بسبب الظرف النفسي الصعب لبايش ، تم منحه إجازة يومين من التدريبات. ولكن من يتفق مع مدير الفريق الجوي حول السلوك الاداري غير المتوقع لبايش في مباراة القوة الجوية امام فريق نادي الكهرباء ، عندما بالغ في الاعتراض على قرارات حكم تلك المباراة الدولي مهند قاسم .. والتساؤل هنا هو كيف يخطأ لاعب بهذه الدرجة العالية من النجومية ، وتّوج في بطولة كأس الخليج العربي “25 بلقب أفضل لاعب فيها .. اين الخبرة السابقة لابراهيم بايش ، ولماذا لم يتحسب لرد فعل اللاعبين الذين يعّدونه قدوة لهم ..نعم هناك اكثر من مدرب ولاعب بنجومية بايش ، ارتكبوا الخطأ نفسه ، واعترضوا بشدة على قرارات الحكام في مباريات بطولة دوري اندية الدرجة الممتازة في الموسم الجاري ، ومنهم من فقد فرصة الاستمرار في عمله لمدد زمنية مختلفة ، ولكن اخطاء الاخرين ليست مبرراً لتكرارها ..ثم أن عدم التحسب لتداعيات التصرف الخاطىء للاعب يعني وجود فجوة في الاعداد المعنوي للاعب يجب ان تردم لصالح اللاعب والفريق وانصار الفريق والنادي لان استمراراللاعب النجم في اللعب الايجابي المعزز بالمردود النوعي هدف رئيس لجميع الاطراف السالفة الذكر .. وتساءل البعض اين الثبات الانفعالي للاعبين والمدربين الذين تجاوز عمرهم الرياضي عقداً من الزمان ، ولماذا لم يتحمكوا بانفعالاتهم في الحالات التي تستدعي الى ذلك ، وانا اقول الثبات الانفعالي يأتي بالتدريب عبر مختص نفسي وعبر اعداد نفسي منتظم .وأعود الى عقوبة بايش وأشير الى رأي اكاديمي مختص في علم النفس الرياضي الذي يقول ان العقوبة التي تفرض على الرياضي ليست دائماً لها آثار سلبية على ادائه ومردوده ، لان العقوبة هي تقويمية في غالب الاحيان ، يتعلم منها الرياضي نجماً كان او من لا يحمل هذه الصفة ، لاحقا ، و الثبات الانفعالي كما اسلفت تمرين له محتوى علمي ، وليس كلام فقط وهي مهمة المختص النفسي وهو عضو اصيل في الكوادر التدريبية لكل الفرق المتقدمة المستوى قي العالم وعلى صعيد كل الالعاب ، وليس كما يحصل في وسطنا الرياضي غير المواكب للكثير من المستجدات ، حيث يغّيب دور المختص النفسي بقرار مدرب الفريق غالباً ، وبقرار ادارة النادي أحياناً .

لست مع اي عقوبة تفرض على أي لاعب أو مدرب ولكن الخطأ وارد ، ولن يختفي أبداً ، ولا بد من معالجة الخطأ بالجزاء المناسب ، واللاعب النجم مطالب بان يتحكم في انفعالاته ، و يعرف ان الخطأ الذي يرتكبه بألف خطأ كما يقولون.