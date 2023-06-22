ايطاليا تدعم رئاسة الإمارات لمؤتمر كوب28

دبي (أ ف ب) – أكّد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني دعم بلاده لرئاسة الإمارات لمؤتمر الأطراف حول المناخ “كوب28” الذي يُعقد في دبي أواخر العام الحالي، وذلك من خلال تبادل الخبرات في قطاعات عدة “لضمان نجاح الحدث”، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وأشار تاجاني في تصريحات للوكالة على هامش زيارته الإمارات، إلى “الفرص الواعدة بين مجتمعي الأعمال في كل من إيطاليا ودولة الإمارات العربية المتحدة لا سيما تلك المتعلقة بالاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي، وبما يتماشى مع دور الإمارات كدولة مضيفة لمؤتمر كوب28”.

وأكد على عمق علاقات الصداقة بين البلدين “وأهمية التعامل مع قضايا تغير المناخ بشكل عملي”.

وقال إن لقاءه مع نظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان كان “إيجابياً للغاية، حيث تمت مناقشة الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى استعراض الوضع في المنطقة”.

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