ايران ترحب بالآلية الأوروبية للتجارة معها وتعدها “خطوة أولى”

طهران- الزمان –

في تطور جديد يعطي املاً لطهران في مواجهة ماسمّاه الرئيس حسن روحاني اقوى حرب اقتصادية منذ اربعين عاماً ، وصفت إيران الخميس ب”الخطوة الأولى” الهيئة الجديدة التي وضع الاتحاد الأوروبي تصورها للتجارة مع إيران رغم العقوبات الأميركية المفروضة على الجمهورية الاسلامية بعد انسحب واشنطن من الاتفاق النووي مع طهران.

وقال نائب وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية إن “قناة الاتصالات المالية” التي ستتم المصادقة عليها الخميس من قبل الاتحاد الأوروبي هي “اولى الخطوات ضمن مجموعة الوعود التي تعهد بها الاوروبيون تجاه ايران ونتطلع الى تنفيذها بشكل تام ومن دون نقص”.