ايران تتهم بريطانيا والنروج بالتدخل في شؤونها ورئيسي يوصي بالحزم مع المتظاهرين

باريس‭ – ‬طهر‭ ‬ان‭ – ‬لندن‭ ‬

دعا‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬إبراهيم‭ ‬رئيسي‭ ‬سلطات‭ ‬إنفاذ‭ ‬القانون‭ ‬إلى‭ ‬التعامل‭ ‬‮«‬بحزم‮»‬‭ ‬مع‭ ‬المتظاهرين‭ ‬بعد‭ ‬تسعة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬على‭ ‬وفاة‭ ‬شابة‭ ‬أثناء‭ ‬توقيفها‭ ‬لدى‭ ‬الشرطة‭ ‬قُتل‭ ‬فيها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬شخصا‭.‬

ونُظمت‭ ‬تظاهرات‭ ‬دعما‭ ‬للاحتجاجات‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬عدة‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬كندا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وتشيلي‭ ‬وفرنسا‭ ‬وبلجيكا‭ ‬وهولندا‭ ‬والعراق‭.‬‮ ‬‭ ‬اندلعت‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر،‭ ‬يوم‭ ‬وفاة‭ ‬مهسا‭ ‬أميني‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬توقيفها‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬بتهمة‭ ‬‮«‬ارتداء‭ ‬ملابس‭ ‬غير‭ ‬لائقة‮»‬‭ ‬وخرقها‭ ‬قواعد‭ ‬لباس‭ ‬المرأة‭ ‬الصارمة‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬إيران‭ ‬الإسلامية‭.‬

وهذه‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬هي‭ ‬الأوسع‭ ‬منذ‭ ‬تظاهرات‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬2019‭ ‬التي‭ ‬نجمت‭ ‬عن‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬البنزين‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬الأزمة‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬وشملت‭ ‬حينها‭ ‬نحو‭ ‬مئة‭ ‬مدينة‭ ‬إيرانية‭ ‬وتعرضت‭ ‬لقمع‭ ‬شديد‭ (‬230‭ ‬قتيلاً‭ ‬بحسب‭ ‬الحصيلة‭ ‬الرسمية،‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬حسب‭ ‬منظمة‭ ‬العفو‭ ‬الدولية‭). ‬فيما‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬الأحد‭ ‬أنها‭ ‬استدعت‭ ‬سفير‭ ‬بريطانيا‭ ‬للاحتجاج‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬وصفته‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬تحريض‭ ‬على‭ ‬أعمال‭ ‬شغب‮»‬‭ ‬تنتهجه‭ ‬شبكات‭ ‬تلفزة‭ ‬معارضة‭ ‬للنظام‭ ‬الإيراني‭ ‬تبث‭ ‬من‭ ‬لندن‭ ‬باللغة‭ ‬الفارسية‭. ‬كذلك‭ ‬استدعت‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬سفير‭ ‬النروج‭ ‬لسؤاله‭ ‬بشأن‭ ‬‮«‬تصريحات‭ ‬غير‭ ‬بناءة‭ ‬شكّلت‭ ‬تدخلا‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬إيران‭ ‬الداخلية‮»‬‭ ‬أدلى‭ ‬بها‭ ‬رئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬النروجي‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬التظاهرات‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭. ‬وتشهد‭ ‬إيران‭ ‬موجة‭ ‬تظاهرات‭ ‬عنيفة‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬وفاة‭ ‬الشابة‭ ‬مهسا‭ ‬أميني‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬أثناء‭ ‬احتجازها‭ ‬لدى‭ ‬‮«‬شرطة‭ ‬الأخلاق‮»‬‭ ‬بسبب‭ ‬‮«‬لباسها‭ ‬غير‭ ‬المحتشم‮»‬‭. ‬وقُتل‭ ‬41‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬واعتقل‭ ‬المئات‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬خلال‭ ‬ثماني‭ ‬ليال‭ ‬من‭ ‬التظاهرات‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬وفاة‭ ‬أميني‭. ‬وأعلنت‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أنها‭ ‬استدعت‭ ‬السفير‭ ‬البريطاني‭ ‬لإبلاغه‭ ‬‮«‬احتجاج‭ ‬طهران‭ ‬الشديد‭ ‬على‭ ‬دولة‭ ‬بريطانيا‭ ‬والتي‭ ‬تستضيف‭ ‬وسائل‭ ‬اعلام‭ ‬وضعت‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬برامجها‭ ‬الرئيسية‭ ‬التحريض‭ ‬على‭ ‬اعمال‭ ‬الشغب‭ ‬وتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬الاضطرابات‭ ‬في‭ ‬البلاد‮»‬‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أوردت‭ ‬وكالة‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬للأنباء‭ ‬‮«‬إرنا‮»‬‭. ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬موقف‭ ‬لندن‭ ‬‮«‬شكل‭ ‬تدخلا‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬الداخلية‭ ‬وتحريضا‭ ‬على‭ ‬السيادة‭ ‬الوطنية‭ ‬للجمهورية‭ ‬الاسلامية‭ ‬الايرانية‮»‬‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يحدد‭ ‬شبكات‭ ‬التلفزة‭ ‬المقصودة‭. ‬وشبكة‭ ‬‮«‬بي‭.‬بي‭.‬سي‭ ‬فارسي‮»‬‭ ‬ومقرها‭ ‬لندن‭ ‬محظورة‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬وغالبا‭ ‬ما‭ ‬توجّه‭ ‬إليها‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬انتقادات‭. ‬وتنفي‭ ‬السلطات‭ ‬أي‭ ‬تورط‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬وفاة‭ ‬مهسا‭ ‬أميني‭ (‬22‭ ‬عاما‭) ‬المنحدرة‭ ‬من‭ ‬محافظة‭ ‬كردستان‭ (‬شمال‭ ‬غرب‭). ‬لكن‭ ‬منذ‭ ‬16‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر،‭ ‬يخرج‭ ‬إيرانيون‭ ‬غاضبون‭ ‬إلى‭ ‬الشوارع‭ ‬ليلا‭ ‬للتظاهر‭. ‬وبحسب‭ ‬حصيلة‭ ‬رسمية‭ ‬غير‭ ‬مفصّلة‭ ‬تشمل‭ ‬متظاهرين‭ ‬وعناصر‭ ‬أمن،‭ ‬قتل‭ ‬41‭ ‬شخصا‭. ‬لكن‭ ‬الحصيلة‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬أكبر،‭ ‬إذ‭ ‬أعلنت‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬حقوق الإنسان في‮ ‬‭ ‬إيران‮»‬‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬ومقرها‭ ‬أوسلو‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬54‭ ‬متظاهراً‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬الحملة‭ ‬القمعية‭. ‬وبينما‭ ‬وصف‭ ‬المتظاهرين‭ ‬بـ»المخلين‭ ‬بالأمن‮»‬،‭ ‬دعا‭ ‬الرئيس‭ ‬المحافظ‭ ‬إبراهيم‭ ‬رئيسي‭ ‬السبت‭ ‬السلطات‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬التعامل‭ ‬بحزم‭ ‬مع‭ ‬المخلين‭ ‬بالأمن‭ ‬العام‭ ‬واستقرار‭ ‬البلاد‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬عنه‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬ارنا‮»‬‭ ‬بالعربية‭.‬‮ ‬‭ ‬وأكد‭ ‬رئيسي‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬‮«‬التمييز‭ ‬بين‭ ‬الاحتجاج‭ ‬وتعطيل‭ ‬النظام‭ ‬العام‭ ‬والأمن‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬حملت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬عدوها‭ ‬اللدود‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مسؤولية‭ ‬الاضطرابات‭ ‬وحذرت‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المحاولات‭ ‬الرامية‭ ‬الى‭ ‬المساس‭ ‬بالسيادة‭ ‬الايرانية‭ ‬لن‭ ‬تمر‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رد‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬‮«‬إرنا‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬أما‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬أحمد‭ ‬وحيدي‭ ‬فقال‭ ‬وفق‭ ‬نفس‭ ‬المصدر‭ ‬إنه‭ ‬يتوقع‭ ‬‮«‬من‭ ‬السلطة‭ ‬القضائية‭ ‬أن‭ ‬تلاحق‭ ‬بسرعة‭ ‬المدبرين‭ ‬والمنفذين‭ ‬الرئيسيين‭ ‬لأعمال‭ ‬الشغب‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬إعلان‭ ‬الشرطة‭ ‬توقيف‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬700‭ ‬شخص‭.‬

ووفق‭ ‬لجنة‭ ‬حماية‭ ‬الصحافيين‭ ‬ومقرها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬اعتُقل‭ ‬17‭ ‬صحافيا‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬منذ‭ ‬19‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭. ‬على‭ ‬غرار‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي،‭ ‬ستنظم‭ ‬مسيرة‭ ‬مؤيدة‭ ‬للحكومة‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬بدعوة‭ ‬من‭ ‬السلطاتواندلعت‭ ‬تظاهرات‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬مدن‭ ‬إيرانية‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬العاصمة‭ ‬طهران‭ ‬حيث‭ ‬أظهر‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬امرأة‭ ‬تمشي‭ ‬ورأسها‭ ‬مكشوف‭ ‬وتلوح‭ ‬بحجابها‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬الشارع،‭ ‬منتهكة‭ ‬بذلك‭ ‬قواعد‭ ‬اللباس‭ ‬الصارمة‭. ‬ويتوجب‭ ‬على‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬تغطية‭ ‬شعرهن‭ ‬وجسمهن‭ ‬بلباس‭ ‬يتجاوز‭ ‬الركبتين‭ ‬في‭ ‬الفضاء‭ ‬العام،‭ ‬وعدم‭ ‬ارتداء‭ ‬السراويل‭ ‬الضيقة‭ ‬أو‭ ‬الجينز‭ ‬الممزق،‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أزياء‭ ‬أخرى‭. ‬وأظهرت‭ ‬صور‭ ‬انتشرت‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬إيرانيات‭ ‬يحرقن‭ ‬حجابهن‭ ‬خلال‭ ‬الاحتجاجات‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬حضّ‭ ‬حزب‭ ‬‮«‬اتحاد‭ ‬شعب‭ ‬إيران‭ ‬الإسلامي‮»‬‭ ‬الإصلاحي‭ ‬الدولة‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬إلغاء‭ ‬إلزامية‭ ‬ارتداء‭ ‬الحجاب‭ ‬وإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الموقوفين‭.‬

شهدت‭ ‬التظاهرات‭ ‬اشتباكات‭ ‬مع‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬وإضرام‭ ‬محتجين‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬سيارات‭ ‬شرطة‭ ‬مرددين‭ ‬شعارات‭ ‬مناهضة‭ ‬للحكومة،‭ ‬بحسب‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬ونشطاء‭.‬

وأظهرت‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬نشرت‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭ ‬مشاهد‭ ‬عنف‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬ومدن‭ ‬رئيسية‭ ‬أخرى‭ ‬مثل‭ ‬تبريز‭ (‬شمال‭ ‬غرب‭). ‬ويظهر‭ ‬بعضها‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬تطلق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬متظاهرين‭. ‬واتهمت‭ ‬منظمة‭ ‬العفو‭ ‬الدولية‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬بـ»تعمد‭… ‬إطلاق‭ ‬الذخيرة‭ ‬الحية‭ ‬على‭ ‬المتظاهرين‮»‬،‭ ‬داعية‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬تحرك‭ ‬دولي‭ ‬عاجل‭ ‬لإنهاء‭ ‬القمع‮»‬‭. ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬اتصالات‭ ‬الإنترنت‭ ‬معطلة‭ ‬السبت،‭ ‬مع‭ ‬توقف‭ ‬تطبيقي‭ ‬واتساب‭ ‬وإنستغرام‭ ‬خصوصا‭. ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬نتبلوكس‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يراقب‭ ‬حجب‭ ‬الإنترنت‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬تعطل‭ ‬تطبيق‭ ‬سكايب‭.‬‮ ‬

وحضّ‭ ‬المخرج‭ ‬الإيراني‭ ‬الحائز‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أوسكار‭ ‬أصغر‭ ‬فرهادي‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬جديد‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬إنستغرام‭ ‬شعوب‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬‮«‬التضامن‮»‬‭ ‬مع‭ ‬المتظاهرين‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬وأشاد‭ ‬بـ»النساء‭ ‬التقدميات‭ ‬والشجاعات‭ ‬اللواتي‭ ‬قدن‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حقوقهن‮»‬‭.‬