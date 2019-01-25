ايران‭: ‬روسيا‭ ‬عطّلت‭ ‬منظومة‭ ‬S-300‭ ‬خلال‭ ‬الهجوم‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬قرب‭ ‬دمشق

إردوغان يريد المنطقة الآمنة على حدود سوريا في غضون أشهر
اسطنبول- طهران – الزمان
دعا الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الجمعة الى إقامة “منطقة آمنة“ على الحدود السورية “في غضون بضعة أشهر“ والا فان انقرة ستتكفل بذلك لوحدها. وقال اردوغان في خطاب نقله التلفزيون “نتوقع أن يتم الالتزام بالوعد الذي قطع باقامة منطقة آمنة لحماية حدودنا من الارهابيين في غضون بضعة أشهر، وإلا فسنتكفل بذلك بأنفسنا“. وأضاف “للصبر حدود ولن ننتظر إلى ما لا نهاية بان يتم الوفاء بهذا الوعد“. فيما اتهم رئیس لجنة الأمن القومي و السیاسة الخارجیة في البرلمان الايراني، الجمعة، الدفاع الجوي الروسي بتعطيل منظومة S-300 الروسية المنتشرة في الاراضي السورية خلال القصف الاسرائيلي. وقال حشمت الله فلاحت بیشه، في تصريح اورته وكالة “ارنا“ الايرانية الرسمية، إن “أنظمة الدفاع الجوي الروسیة S-300 المنتشرة في سوریا یتم تعطیلها خلال الهجوم (الصهیوني) على هذا البلد“. ونفى المسؤول الايراني ان يكون القصف الحق اضرارا بقوات المستشارین الإیرانیین على الأراضي السوریة“. وأوضح بیشه، في تصريحه الذي ادلاه بعد عودته من أنقرة أن “هناك نقد جاد یوجه الى روسیا، حیث تقوم بتعطیل منظومة S 300 حین یشن الكیان الصهیوني هجماته على سوریا“. وتابع قائلا “إذا كانت منظومة S-300 الروسیة تعمل بشكل صحیح، فإن الكیان الصهیوني لا یستطیع شن هجماته على سوریا بسهولة“، مشيرا الى أن “هناك نوعا من التنسیق بین الهجمات الصهیونیة والدفاع الجوی الروسي المتمركز فی سوریا“. وأعلن فلاحت بیشه في جزء آخر من تصریحاته، “كنت في غضون ساعات قلیلة بعد واحدة من الهجمات الصهیونیة في المكان؛ الأرقام التی یعلنها الصهاینة غیر صحیحة، وهذه التصریحات مجرد تخرصات“. و اضاف: “إنهم یریدون إجبار إیران على الرد لخلق تحدٍ جدید في سوریا“. كانت روسيا زودت سوريا، في وقت سابق من العام 2018 الماضي، بنظام إس-300 الصاروخي رغم الاعتراضات القوية من إسرائيل، وذلك بعد تحميل موسكو إسرائيل مسؤولية التسبب بشكل غير مباشر في إسقاط طائرة حربية روسية في سوريا.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اقترح منتصف كانون الثاني/يناير إقامة “منطقة آمنة على طول الحدود مع سوريا“ وهي فكرة دعمتها السلطات التركية التي تقول إنها مستعدة لتطبيق مثل هذا المشروع.
وتقول تركيا إن ذلك يستجيب للحاجة لإبعاد عن حدودها وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها “إرهابية“ وتنظيم الدولة الإسلامية.
لكن وحدات حماية الشعب الكردية التي تسيطر على قسم كبير من الأراضي في شمال سوريا وهي حليفة واشنطن، ترفض هذا الاقتراح.
من جهتها دعت روسيا إحدى الجهات الرئيسية في النزاع السوري المستمر منذ 2011، إلى عودة النظام السوري إلى هذه المناطق بعد الانسحاب المقرر للقوات الأميركية.
في محادثة هاتفية الأحد اتفق ترامب وإردوغان على تسريع المباحثات الجارية بين جنرالات البلدين المعنيين بهذا المشروع.
وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية، الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردا داميا ضد أنقرة منذ 1984 وتخشى من إقامة على طول حدودها كيان كردي قد يعزز الطموحات الإنفصالية على أراضيها.
ويؤكد الرئيس التركي ومسؤولون أتراك منذ أيام أن تركيا قادرة على التدخل على الأراضي السورية إستنادا إلى اتفاق وقعته في 1998 مع سوريا تعهدت بموجبه الأخيرة بمنع حزب العمال الكردستاني من التحرك في شمال أراضيها.
والاتفاق المعروف باسم “بروتوكول أضنة“ وقع في هذه المدينة التركية لإنهاء أزمة بين أنقرة ودمشق كان سببها وجود في سوريا في حينها زعيم حزب العمال عبدالله أوجلان.
وترى تركيا أن هذا البروتوكول يمنحها حق التدخل على الأراضي السورية ضد حزب العمال الكردستاني وحلفائه في حال لم يتحرك النظام السوري ضدهم.