ايران‭: ‬روسيا‭ ‬عطّلت‭ ‬منظومة‭ ‬S-300‭ ‬خلال‭ ‬الهجوم‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬قرب‭ ‬دمشق

إردوغان‭ ‬يريد‭ ‬المنطقة‭ ‬الآمنة‭ ‬على‭ ‬حدود‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬أشهر

اسطنبول‭- ‬طهران‭ – ‬الزمان‭ ‬

دعا‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬الجمعة‭ ‬الى‭ ‬إقامة‭ ‬“منطقة‭ ‬آمنة“‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬السورية‭ ‬“في‭ ‬غضون‭ ‬بضعة‭ ‬أشهر“‭ ‬والا‭ ‬فان‭ ‬انقرة‭ ‬ستتكفل‭ ‬بذلك‭ ‬لوحدها‭. ‬وقال‭ ‬اردوغان‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬نقله‭ ‬التلفزيون‭ ‬“نتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬الالتزام‭ ‬بالوعد‭ ‬الذي‭ ‬قطع‭ ‬باقامة‭ ‬منطقة‭ ‬آمنة‭ ‬لحماية‭ ‬حدودنا‭ ‬من‭ ‬الارهابيين‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬بضعة‭ ‬أشهر،‭ ‬وإلا‭ ‬فسنتكفل‭ ‬بذلك‭ ‬بأنفسنا“‭. ‬وأضاف‭ ‬“للصبر‭ ‬حدود‭ ‬ولن‭ ‬ننتظر‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬نهاية‭ ‬بان‭ ‬يتم‭ ‬الوفاء‭ ‬بهذا‭ ‬الوعد“‭. ‬فيما‭ ‬اتهم‭ ‬رئیس‭ ‬لجنة‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬و‭ ‬السیاسة‭ ‬الخارجیة‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬الايراني،‭ ‬الجمعة،‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬الروسي‭ ‬بتعطيل‭ ‬منظومة‭ ‬S-300‭ ‬الروسية‭ ‬المنتشرة‭ ‬في‭ ‬الاراضي‭ ‬السورية‭ ‬خلال‭ ‬القصف‭ ‬الاسرائيلي‭. ‬وقال‭ ‬حشمت‭ ‬الله‭ ‬فلاحت‭ ‬بیشه،‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬اورته‭ ‬وكالة‭ ‬“ارنا“‭ ‬الايرانية‭ ‬الرسمية،‭ ‬إن‭ ‬“أنظمة‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬الروسیة‭ ‬S-300‭ ‬المنتشرة‭ ‬في‭ ‬سوریا‭ ‬یتم‭ ‬تعطیلها‭ ‬خلال‭ ‬الهجوم‭ ‬(الصهیوني)‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬البلد“‭. ‬ونفى‭ ‬المسؤول‭ ‬الايراني‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬القصف‭ ‬الحق‭ ‬اضرارا‭ ‬بقوات‭ ‬المستشارین‭ ‬الإیرانیین‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬السوریة“‭. ‬وأوضح‭ ‬بیشه،‭ ‬في‭ ‬تصريحه‭ ‬الذي‭ ‬ادلاه‭ ‬بعد‭ ‬عودته‭ ‬من‭ ‬أنقرة‭ ‬أن‭ ‬“هناك‭ ‬نقد‭ ‬جاد‭ ‬یوجه‭ ‬الى‭ ‬روسیا،‭ ‬حیث‭ ‬تقوم‭ ‬بتعطیل‭ ‬منظومة‭ ‬S‭ ‬300‭ ‬حین‭ ‬یشن‭ ‬الكیان‭ ‬الصهیوني‭ ‬هجماته‭ ‬على‭ ‬سوریا“‭. ‬وتابع‭ ‬قائلا‭ ‬“إذا‭ ‬كانت‭ ‬منظومة‭ ‬S-300‭ ‬الروسیة‭ ‬تعمل‭ ‬بشكل‭ ‬صحیح،‭ ‬فإن‭ ‬الكیان‭ ‬الصهیوني‭ ‬لا‭ ‬یستطیع‭ ‬شن‭ ‬هجماته‭ ‬على‭ ‬سوریا‭ ‬بسهولة“،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬“هناك‭ ‬نوعا‭ ‬من‭ ‬التنسیق‭ ‬بین‭ ‬الهجمات‭ ‬الصهیونیة‭ ‬والدفاع‭ ‬الجوی‭ ‬الروسي‭ ‬المتمركز‭ ‬فی‭ ‬سوریا“‭. ‬وأعلن‭ ‬فلاحت‭ ‬بیشه‭ ‬في‭ ‬جزء‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬تصریحاته،‭ ‬“كنت‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬ساعات‭ ‬قلیلة‭ ‬بعد‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬الهجمات‭ ‬الصهیونیة‭ ‬في‭ ‬المكان؛‭ ‬الأرقام‭ ‬التی‭ ‬یعلنها‭ ‬الصهاینة‭ ‬غیر‭ ‬صحیحة،‭ ‬وهذه‭ ‬التصریحات‭ ‬مجرد‭ ‬تخرصات“‭. ‬و‭ ‬اضاف:‭ ‬“إنهم‭ ‬یریدون‭ ‬إجبار‭ ‬إیران‭ ‬على‭ ‬الرد‭ ‬لخلق‭ ‬تحدٍ‭ ‬جدید‭ ‬في‭ ‬سوریا“‭. ‬كانت‭ ‬روسيا‭ ‬زودت‭ ‬سوريا،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬2018‭ ‬الماضي،‭ ‬بنظام‭ ‬إس-300‭ ‬الصاروخي‭ ‬رغم‭ ‬الاعتراضات‭ ‬القوية‭ ‬من‭ ‬إسرائيل،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬تحميل‭ ‬موسكو‭ ‬إسرائيل‭ ‬مسؤولية‭ ‬التسبب‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬إسقاط‭ ‬طائرة‭ ‬حربية‭ ‬روسية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬

وكان‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬اقترح‭ ‬منتصف‭ ‬كانون‭ ‬الثاني/يناير‭ ‬إقامة‭ ‬“منطقة‭ ‬آمنة‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬سوريا“‭ ‬وهي‭ ‬فكرة‭ ‬دعمتها‭ ‬السلطات‭ ‬التركية‭ ‬التي‭ ‬تقول‭ ‬إنها‭ ‬مستعدة‭ ‬لتطبيق‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭.‬

وتقول‭ ‬تركيا‭ ‬إن‭ ‬ذلك‭ ‬يستجيب‭ ‬للحاجة‭ ‬لإبعاد‭ ‬عن‭ ‬حدودها‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬التي‭ ‬تعتبرها‭ ‬“إرهابية“‭ ‬وتنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭.‬

لكن‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬قسم‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ ‬وهي‭ ‬حليفة‭ ‬واشنطن،‭ ‬ترفض‭ ‬هذا‭ ‬الاقتراح‭.‬

من‭ ‬جهتها‭ ‬دعت‭ ‬روسيا‭ ‬إحدى‭ ‬الجهات‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬السوري‭ ‬المستمر‭ ‬منذ‭ ‬2011،‭ ‬إلى‭ ‬عودة‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬المناطق‭ ‬بعد‭ ‬الانسحاب‭ ‬المقرر‭ ‬للقوات‭ ‬الأميركية‭.‬

في‭ ‬محادثة‭ ‬هاتفية‭ ‬الأحد‭ ‬اتفق‭ ‬ترامب‭ ‬وإردوغان‭ ‬على‭ ‬تسريع‭ ‬المباحثات‭ ‬الجارية‭ ‬بين‭ ‬جنرالات‭ ‬البلدين‭ ‬المعنيين‭ ‬بهذا‭ ‬المشروع‭.‬

وتعتبر‭ ‬تركيا‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية،‭ ‬الفرع‭ ‬السوري‭ ‬لحزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬الذي‭ ‬يشن‭ ‬تمردا‭ ‬داميا‭ ‬ضد‭ ‬أنقرة‭ ‬منذ‭ ‬1984‭ ‬وتخشى‭ ‬من‭ ‬إقامة‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬حدودها‭ ‬كيان‭ ‬كردي‭ ‬قد‭ ‬يعزز‭ ‬الطموحات‭ ‬الإنفصالية‭ ‬على‭ ‬أراضيها‭.‬

ويؤكد‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬ومسؤولون‭ ‬أتراك‭ ‬منذ‭ ‬أيام‭ ‬أن‭ ‬تركيا‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬التدخل‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬السورية‭ ‬إستنادا‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬وقعته‭ ‬في‭ ‬1998‭ ‬مع‭ ‬سوريا‭ ‬تعهدت‭ ‬بموجبه‭ ‬الأخيرة‭ ‬بمنع‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬من‭ ‬التحرك‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬أراضيها‭.‬

والاتفاق‭ ‬المعروف‭ ‬باسم‭ ‬“بروتوكول‭ ‬أضنة“‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬التركية‭ ‬لإنهاء‭ ‬أزمة‭ ‬بين‭ ‬أنقرة‭ ‬ودمشق‭ ‬كان‭ ‬سببها‭ ‬وجود‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬حينها‭ ‬زعيم‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬عبدالله‭ ‬أوجلان‭.‬

وترى‭ ‬تركيا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬البروتوكول‭ ‬يمنحها‭ ‬حق‭ ‬التدخل‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬السورية‭ ‬ضد‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬وحلفائه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬لم‭ ‬يتحرك‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬ضدهم‭.‬