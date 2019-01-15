ايران‭ ‬تفشل‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬قمرها‭ ‬الصناعي‭ ‬

طهران‭ ‬‭- ‬بيروت‭ – ‬الزمان‭ ‬

فشلت‭ ‬إيران‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬قمر‭ ‬صناعي‭ ‬في‭ ‬المدار‭ ‬بعد‭ ‬إطلاقه‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬حذرت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬طهران‭ ‬بشأنها،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬وزير‭ ‬الاتصالات‭ ‬محمد‭ ‬جواد‭ ‬آذري‭ ‬جهرمي‭ ‬للتلفزيون‭ ‬الرسمي‭.‬

وسارعت‭ ‬إسرائيل‭ ‬إلى‭ ‬إدانة‭ ‬عملية‭ ‬الاطلاق‭ ‬معتبرة‭ ‬أنها‭ ‬غطاء‭ ‬لاختبار‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬لصاروخ‭ ‬بالستي‭ ‬عابر‭ ‬للقارات‭.‬وقال‭ ‬جهرمي‭ ‬إن‭ ‬“الصاروخ‭ ‬+سفير+‭ ‬الناقل‭ ‬للقمر‭ ‬الصناعي‭ ‬+بيام+‭ ‬قطع‭ ‬بنجاح‭ ‬المرحلتين‭ ‬الأولى‭ ‬والثانية‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬للمرحلة‭ ‬الثالثة،‭ ‬وبالتالي‭ ‬فإن‭ ‬+بيام+‭ ‬لم‭ ‬يستقر‭ ‬في‭ ‬المدار”‭. ‬وأوضح‭ ‬الوزير‭ ‬أن‭ ‬القمر‭ ‬الصناعي‭ ‬“بيام”‭ ‬(الرسالة)‭ ‬والصاروخ‭ ‬الناقل‭ ‬له‭ ‬اجتازا‭ ‬بنجاح‭ ‬المرحلتين‭ ‬الأوليين‭ ‬لكن‭ ‬القمر‭ ‬الصناعي‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬بلوغ‭ ‬“السرعة‭ ‬الضرورية”‭ ‬حين‭ ‬انفصل‭ ‬عن‭ ‬الصاروخ‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭. ‬وكان‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬وضع‭ ‬القمر‭ ‬الصناعي‭ ‬في‭ ‬مدار‭ ‬حول‭ ‬الأرض‭ ‬على‭ ‬علو‭ ‬600‭ ‬كلم،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬التلفزيون‭ ‬الرسمي‭ ‬الإثنين‭. ‬وأعلن‭ ‬وزير‭ ‬الاتصالات‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬اختبار‭ ‬“بيام”‭ ‬وقمر‭ ‬صناعي‭ ‬آخر‭ ‬هو‭ ‬“دوستي”‭ ‬(صداقة)‭ ‬بنجاح‭ ‬وأن‭ ‬“أنباء‭ ‬جيدة”‭ ‬ستصدر‭ ‬قريبا‭. ‬وأوضح‭ ‬الوزير‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬عنه‭ ‬وكالة‭ ‬“تسنيم”‭ ‬أن‭ ‬القمر‭ ‬الصناعي‭ ‬“دوستي”‭ ‬الذي‭ ‬سيوضع‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬علوه‭ ‬250‭ ‬كلم‭ ‬سيكون‭ ‬مكلفا‭ ‬المهمة‭ ‬ذاتها‭ ‬مثل‭ ‬“بيام”،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬الزراعة‭. ‬وأعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬الإثنين‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬بناء‭ ‬القمرين‭ ‬الصناعيين‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬أمير‭ ‬كبير‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬وأنهما‭ ‬سيوضعان‭ ‬في‭ ‬المدار‭ ‬“خلال‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة”

ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬مهر‭ ‬للأنباء‭ ‬عن‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬أحمد‭ ‬معتمدي‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬الجامعة‭ ‬تلقت‭ ‬طلبية‭ ‬بديلة‭.‬

وأكد‭ ‬وزير‭ ‬الاتصالات‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬إيران‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬مصممة‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬“دوستي”،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يحدد‭ ‬تاريخ‭ ‬إطلاقه‭ ‬مكتفيا‭ ‬بالقول‭ ‬“سنبذل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعنا‭ ‬لوضعه‭ ‬في‭ ‬المدار”‭.‬

وأكدت‭ ‬إيران‭ ‬مرارا‭ ‬إن‭ ‬برنامجها‭ ‬الفضائي،‭ ‬مثل‭ ‬برنامجها‭ ‬للصواريخ‭ ‬البالستية،‭ ‬هو‭ ‬لأغراض‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬والدفاع‭ ‬فقط‭.‬

وقال‭ ‬روحاني‭ ‬إن‭ ‬القمر‭ ‬الصناعي‭ ‬سيقوم‭ ‬بجمع‭ ‬معلومات‭ ‬حول‭ ‬البيئة‭ ‬في‭ ‬إيران‭.‬

لكن‭ ‬إسرائيل‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تعتبران‭ ‬برنامج‭ ‬إيران‭ ‬الفضائي‭ ‬غطاء‭ ‬لتطوير‭ ‬صواريخ‭ ‬بالستية‭ ‬بعيدة‭ ‬المدى‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬حمل‭ ‬رؤوس‭ ‬نووية‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتانياهو‭ ‬بعد‭ ‬فشل‭ ‬عملية‭ ‬إطلاق‭ ‬الصاروخ‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬“إيران‭ ‬تكذب‭ ‬الآن‭ ‬بالقول‭ ‬إنها‭ ‬أطلقت‭ ‬قمرا‭ ‬اصطناعيا‭ ‬بريئا‭ ‬في‭ ‬الفضاء”‭.‬

وأضاف‭ ‬خلال‭ ‬مراسم‭ ‬تولي‭ ‬قائد‭ ‬الأركان‭ ‬الجديد‭ ‬أفيف‭ ‬كوخافي‭ ‬مهامه‭ ‬في‭ ‬تل‭ ‬ابيب‭ ‬“إنها‭ ‬(إيران)‭ ‬في‭ ‬الحقيقة‭ ‬تريد‭ ‬إنجاز‭ ‬أول‭ ‬مرحلة‭ ‬لصاروخ‭ ‬عابر‭ ‬للقارات،‭ ‬في‭ ‬انتهاك‭ ‬لجميع‭ ‬الاتفاقات‭ ‬الدولية”‭.‬

وتابع‭ ‬“نحن‭ ‬ندعم‭ ‬بالكامل‭ ‬معارضة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الحازم‭ ‬لهذا‭ ‬التصرف‭ ‬العدواني”‭.‬

وحذرت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬كانون‭ ‬الثاني/يناير‭ ‬من‭ ‬إرسال‭ ‬أقمار‭ ‬صناعية‭ ‬إلى‭ ‬الفضاء،‭ ‬معتبرة‭ ‬أن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬تعد‭ ‬انتهاكا‭ ‬لقرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬حول‭ ‬برنامج‭ ‬طهران‭ ‬النووي‭.‬

وصرح‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الاميركي‭ ‬مايك‭ ‬بومبيو‭ ‬أن‭ ‬الصواريخ‭ ‬الحاملة‭ ‬للأقمار‭ ‬الصناعية‭ ‬الإيرانية‭ ‬تستخدم‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬“مطابقة‭ ‬تقريباً”‭ ‬لتكنولوجيا‭ ‬الصواريخ‭ ‬البالستية‭ ‬القادرة‭ ‬على‭ ‬حمل‭ ‬رؤوس‭ ‬نووية،‭ ‬والتي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تشتمل‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬على‭ ‬صواريخ‭ ‬بعيدة‭ ‬المدى‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

وأضاف‭ ‬“نحن‭ ‬ننصح‭ ‬النظام‭ ‬بإعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬الإطلاق‭ ‬الاستفزازية‭ ‬هذه‭ ‬وبوقف‭ ‬جميع‭ ‬النشاطات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالصواريخ‭ ‬البالستية‭ ‬لتجنب‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬العزلة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والدبلوماسية”‭.‬

وانسحب‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الموقع‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬والدول‭ ‬الست‭ ‬الكبرى‭ ‬باعتباره‭ ‬شديد‭ ‬التساهل‭ ‬حيال‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية،‭ ‬وأعاد‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬اقتصادية‭ ‬قاسية‭ ‬عليها‭.‬

ونفت‭ ‬طهران‭ ‬الإثنين‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬نشاطاتها‭ ‬الفضائية‭ ‬تشكل‭ ‬انتهاكا‭ ‬للقرار‭ ‬الدولي‭ ‬2231‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬بهرام‭ ‬قاسمي‭ ‬إن‭ ‬“القمر‭ ‬الصناعي‭ ‬يندرج‭ ‬ضمن‭ ‬مشروع‭ ‬مدني‭ ‬ذي‭ ‬أهداف‭ ‬علمية‭ ‬صرف‭. ‬إيران‭ ‬لن‭ ‬تنتظر‭ ‬إذنا‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬بلد‭ ‬لتنفيذ‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المشاريع‭ ‬العلمية”،‭ ‬وقف‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬إيسنا‭ ‬شبه‭ ‬الرسمية‭ ‬للأنباء‭.‬

ويدعو‭ ‬القرار‭ ‬2231‭ ‬إيران‭ ‬للامتناع‭ ‬عن‭ ‬إجراء‭ ‬تجارب‭ ‬على‭ ‬صواريخ‭ ‬مصممة‭ ‬لتكون‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬حمل‭ ‬سلاح‭ ‬نووي،‭ ‬لكنه‭ ‬لا‭ ‬يمنع‭ ‬بالتحديد‭ ‬إيران‭ ‬من‭ ‬إجراء‭ ‬عمليات‭ ‬إطلاق‭ ‬صواريخ‭.‬