ايران‭ ‬تصلح‭ ‬علاقتها‭ ‬بفرنسا‭ ‬وتأمل‭ ‬بإنجاز‭ ‬آلية‭ ‬أوربا‭ ‬لتجنب‭ ‬العقوبات

اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬العربية‭ ‬برئاسة‭ ‬الامارات‭ ‬تدين‭ ‬التدخلات‭ ‬الايرانية‭ ‬

القاهرة‭ – ‬فيينا‭ ‬ــ‭ ‬طهران‭ – ‬الزمان‭ ‬

أعلنت‭ ‬مصادر‭ ‬رسمية‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬فرنسا‭ ‬وإيران‭ ‬قررت‭ ‬تعيين‭ ‬سفير‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬الآخر‭ ‬بعد‭ ‬أزمة‭ ‬دبلوماسية‭ ‬استمرت‭ ‬عدة‭ ‬أشهر‭.‬

وعين‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬بهرام‭ ‬قاسمي‭ ‬سفيرا‭ ‬لإيران‭ ‬في‭ ‬باريس،‭ ‬وفق‭ ‬مصدر‭ ‬رسمي‭ ‬إيراني‭. ‬من‭ ‬جهتها‭ ‬نشرت‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬الفرنسية‭ ‬الأربعاء‭ ‬مرسوم‭ ‬تعيين‭ ‬فيليب‭ ‬تييبو‭ ‬«سفيرا‭ ‬مفوضا‭ ‬فوق‭ ‬العادة‭ ‬للجمهورية‭ ‬الفرنسية‭ ‬لدى‭ ‬جمهورية‭ ‬إيران‭ ‬الإسلامية»‭.‬

وتييبو‭ ‬سفير‭ ‬فرنسا‭ ‬في‭ ‬باكستان‭ ‬الدولة‭ ‬المجاورة‭ ‬لإيران‭ ‬من‭ ‬2011‭ ‬إلى‭ ‬2014‭ ‬والذي‭ ‬يشغل‭ ‬مقعدا‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الدولة‭ ‬حاليا،‭ ‬كان‭ ‬ممثلا‭ ‬لفرنسا‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬حكام‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬بين‭ ‬2000‭ ‬و2005‭. ‬وخلال‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭ ‬طرحت‭ ‬القضية‭ ‬النووية‭ ‬الإيرانية‭ ‬التي‭ ‬سممت‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬طهران‭ ‬والأسرة‭ ‬الدولية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تم‭ ‬إبرام‭ ‬اتفاق‭ ‬دولي‭ ‬حول‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬تموز/يوليو‭ ‬2015‭ ‬في‭ ‬فيينا‭.‬

أما‭ ‬قاسمي‭ ‬فقد‭ ‬كان‭ ‬سفيرا‭ ‬لإيران‭ ‬في‭ ‬اسبانيا‭ ‬وإيطاليا‭. ‬فيما‭ ‬أعلن‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬عباس‭ ‬عراقجي‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬فيينا‭ ‬أن‭ ‬إيران‭ ‬تأمل‭ ‬في‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬إعداد‭ ‬الجزء‭ ‬الخاص‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬الآلية‭ ‬الأوروبية‭ ‬التي‭ ‬تسمح‭ ‬لها‭ ‬بالالتفاف‭ ‬على‭ ‬العقوبات‭ ‬الأميركية،‭ ‬خلال‭ ‬أسبوعين‭.‬

وصرح‭ ‬للصحافيين‭ ‬في‭ ‬فيينا‭ ‬«نأمل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬ذلك‭ ‬بحلول‭ ‬نهاية‭ ‬السنة‭ ‬الإيرانية»‭ ‬التي‭ ‬تنتهي‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬آذار/مارس‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬إيران‭ ‬أصبح‭ ‬لديها‭ ‬الآن‭ ‬«صورة‭ ‬أوضح»‭ ‬عن‭ ‬كيفية‭ ‬عمل‭ ‬الآلية‭ ‬الجديدة‭ ‬المعروفة‭ ‬باسم‭ ‬«انستكس»،‭ ‬وأن‭ ‬مديرها‭ ‬سيزور‭ ‬طهران‭ ‬لإجراء‭ ‬محادثات‭ ‬قريبا‭.‬

‭ ‬وعقد‭ ‬وزراء‭ ‬الخارجية‭ ‬العرب‭ ‬اجتماعا‭ ‬الاربعاء‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬الدورة‭ ‬الـ151‭ ‬لمجلس‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬برئاسة‭ ‬الصومال،‭ ‬وكانت‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬والأوضاع‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬وسوريا‭ ‬واليمن‭ ‬في‭ ‬مقدم‭ ‬الملفات‭ ‬التي‭ ‬بحثوها‭.‬

وفي‭ ‬كلمته‭ ‬أمام‭ ‬المجلس‭ ‬قال‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجامعة‭ ‬العربية‭ ‬أحمد‭ ‬أبو‭ ‬الغيط‭ ‬«لا‭ ‬زالت‭ ‬بعض‭ ‬دولنا‭ ‬(العربية)‭ ‬تعيش‭ ‬أزماتٍ‭ ‬ممتدة‭ ‬لها‭ ‬تبعاتٌ‭ ‬إنسانية‭ ‬وأمنية‭ ‬تتجاوز‭ ‬حدودها،‭ ‬وتُلقي‭ ‬بظلالها‭ ‬على‭ ‬الوضع‭ ‬العربي‭ ‬برمته»‭.‬

وعلى‭ ‬هامش‭ ‬الاجتماع‭ ‬الوزاري،‭ ‬التقت‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬العربية‭ ‬الرباعية‭ ‬المعنية‭ ‬بمتابعة‭ ‬تطورات‭ ‬الازمة‭ ‬مع‭ ‬ايران‭ ‬والتي‭ ‬تضم‭ ‬مصر‭ ‬والسعودية‭ ‬والبحرين‭ ‬وتترأسها‭ ‬الامارات‭.‬

ودانت‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬عقب‭ ‬اجتماعها‭ ‬«استمرار‭ ‬التدخلات‭ ‬الإيرانية‭ ‬في‭ ‬الـشؤون‭ ‬الداخلية‭ ‬للدول‭ ‬العربية»‭.‬

واستنكرت‭ ‬«التصريحات‭ ‬الاستفزازية‭ ‬المستمرة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المسؤولين‭ ‬الإيرانيين‭ ‬ضد‭ ‬الدول‭ ‬العربية»‭.‬

لكن‭ ‬عراقجي‭ ‬اوضح‭ ‬أنه‭ ‬عندما‭ ‬يتم‭ ‬تنفيذ‭ ‬الآلية‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬فإنه‭ ‬سيكون‭ ‬بإمكان‭ ‬إيران‭ ‬تقييم‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬«تعمل‭ ‬بالشكل‭ ‬الملائم‭ ‬وتأتي‭ ‬بالنتائج‭ ‬المرجوة،‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬تسهل‭ ‬الدفعات‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬والدول‭ ‬الأوروبية»‭.‬

ويزور‭ ‬عراقجي‭ ‬العاصمة‭ ‬النمساوية‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬«لجنة‭ ‬مشتركة»‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬ممثلون‭ ‬للصين‭ ‬وروسيا‭ ‬وبريطانيا‭ ‬وألمانيا‭ ‬وفرنسا،‭ ‬وهي‭ ‬جميعاً‭ ‬دول‭ ‬موقعة‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭ ‬الدولي‭ ‬بشأن‭ ‬البرنامج‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭ ‬والموقع‭ ‬في‭ ‬2015‭.‬

وتعتبر‭ ‬الآلية‭ ‬مهمة‭ ‬لجهود‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬بين‭ ‬طهران‭ ‬والدول‭ ‬الكبرى‭.‬

والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬هي‭ ‬كذلك‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الموقعة‭ ‬على‭ ‬الاتفاق،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬أعلن‭ ‬الانسحاب‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬في‭ ‬أيار/مايو،‭ ‬وفي‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني/نوفمبر‭ ‬فرض‭ ‬مجموعة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬على‭ ‬إيران‭.‬

وقال‭ ‬عراقجي‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬«دعما‭ ‬قويا‭ ‬جدا»‭ ‬للاتفاق‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬إيران‭ ‬تتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬العمل‭ ‬بالآلية‭ ‬في‭ ‬«جميع‭ ‬السلع‭ ‬والبضائع،‭ ‬وليس‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬السلع‭ ‬الإنسانية»‭.‬

وأضاف‭ ‬«عندما‭ ‬يتم‭ ‬إرساء‭ ‬الأنماط‭ ‬المحددة،‭ ‬سيتم‭ ‬إضافة‭ ‬سلع‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬سلع‭ ‬فرضت‭ ‬عليها‭ ‬عقوبات‭ ‬—‭ ‬والنفط‭ ‬بالطبع—‭ ‬إلى‭ ‬الآلية»‭.‬

وتابع‭ ‬«هذه‭ ‬خطوة‭ ‬في‭ ‬الاتجاه‭ ‬الصحيح‭ ‬رغم‭ ‬تأخرها»‭.‬

وأطلقت‭ ‬آلية‭ ‬«انستكس»‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬كانون‭ ‬الثاني/يناير‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬بريطانيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬وألمانيا،‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬إشرافي‭ ‬يترأسه‭ ‬بريطاني،‭ ‬وهي‭ ‬مسجلة‭ ‬في‭ ‬باريس‭.‬