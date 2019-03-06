ايران‭ ‬تصلح‭ ‬علاقتها‭ ‬بفرنسا‭ ‬وتأمل‭ ‬بإنجاز‭ ‬آلية‭ ‬أوربا‭ ‬لتجنب‭ ‬العقوبات

اللجنة الوزارية العربية برئاسة الامارات تدين التدخلات الايرانية
القاهرة – فيينا ــ طهران – الزمان
أعلنت مصادر رسمية الأربعاء أن كلا من فرنسا وإيران قررت تعيين سفير في البلد الآخر بعد أزمة دبلوماسية استمرت عدة أشهر.
وعين المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي سفيرا لإيران في باريس، وفق مصدر رسمي إيراني. من جهتها نشرت الجريدة الرسمية الفرنسية الأربعاء مرسوم تعيين فيليب تييبو «سفيرا مفوضا فوق العادة للجمهورية الفرنسية لدى جمهورية إيران الإسلامية».
وتييبو سفير فرنسا في باكستان الدولة المجاورة لإيران من 2011 إلى 2014 والذي يشغل مقعدا في مجلس الدولة حاليا، كان ممثلا لفرنسا في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بين 2000 و2005. وخلال تلك الفترة طرحت القضية النووية الإيرانية التي سممت العلاقات بين طهران والأسرة الدولية إلى أن تم إبرام اتفاق دولي حول النووي الإيراني في تموز/يوليو 2015 في فيينا.
أما قاسمي فقد كان سفيرا لإيران في اسبانيا وإيطاليا. فيما أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأربعاء في فيينا أن إيران تأمل في الانتهاء من إعداد الجزء الخاص بها من الآلية الأوروبية التي تسمح لها بالالتفاف على العقوبات الأميركية، خلال أسبوعين.
وصرح للصحافيين في فيينا «نأمل في أن يتم ذلك بحلول نهاية السنة الإيرانية» التي تنتهي في 20 آذار/مارس.
وقال إن إيران أصبح لديها الآن «صورة أوضح» عن كيفية عمل الآلية الجديدة المعروفة باسم «انستكس»، وأن مديرها سيزور طهران لإجراء محادثات قريبا.
وعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا الاربعاء في القاهرة في اطار الدورة الـ151 لمجلس جامعة الدول العربية برئاسة الصومال، وكانت القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن في مقدم الملفات التي بحثوها.
وفي كلمته أمام المجلس قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط «لا زالت بعض دولنا (العربية) تعيش أزماتٍ ممتدة لها تبعاتٌ إنسانية وأمنية تتجاوز حدودها، وتُلقي بظلالها على الوضع العربي برمته».
وعلى هامش الاجتماع الوزاري، التقت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الازمة مع ايران والتي تضم مصر والسعودية والبحرين وتترأسها الامارات.
ودانت اللجنة في بيان عقب اجتماعها «استمرار التدخلات الإيرانية في الـشؤون الداخلية للدول العربية».
واستنكرت «التصريحات الاستفزازية المستمرة من قبل المسؤولين الإيرانيين ضد الدول العربية».
لكن عراقجي اوضح أنه عندما يتم تنفيذ الآلية بشكل كامل فإنه سيكون بإمكان إيران تقييم ما إذا كانت «تعمل بالشكل الملائم وتأتي بالنتائج المرجوة، ويمكن أن تسهل الدفعات بين إيران والدول الأوروبية».
ويزور عراقجي العاصمة النمساوية للمشاركة في اجتماع «لجنة مشتركة» يشارك فيها ممثلون للصين وروسيا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، وهي جميعاً دول موقعة على الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني والموقع في 2015.
وتعتبر الآلية مهمة لجهود الاتحاد الأوروبي للحفاظ على الاتفاق النووي بين طهران والدول الكبرى.
والولايات المتحدة هي كذلك من الدول الموقعة على الاتفاق، إلا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن الانسحاب من الاتفاق في أيار/مايو، وفي تشرين الثاني/نوفمبر فرض مجموعة جديدة من العقوبات على إيران.
وقال عراقجي إن هناك «دعما قويا جدا» للاتفاق من جميع المشاركين في الاجتماع.
وأكد أن إيران تتوقع أن يتم العمل بالآلية في «جميع السلع والبضائع، وليس فقط في السلع الإنسانية».
وأضاف «عندما يتم إرساء الأنماط المحددة، سيتم إضافة سلع أخرى من بينها سلع فرضت عليها عقوبات — والنفط بالطبع— إلى الآلية».
وتابع «هذه خطوة في الاتجاه الصحيح رغم تأخرها».
وأطلقت آلية «انستكس» في نهاية كانون الثاني/يناير من قبل بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الأعضاء في مجلس إشرافي يترأسه بريطاني، وهي مسجلة في باريس.