ايران‭ ‬ترد‭ ‬على‭ ‬تعزيزات‭ ‬أمريكية‭:‬ أمن‭ ‬الخليج‭ ‬في‭ ‬عهدة‭ ‬بحريتنا‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬الجوار

مقتل‭ ‬خمسة‭ ‬من‭ ‬حرس‭ ‬الحدود‭ ‬الإيرانيين‭ ‬

طهران‭- ‬بيروت‭ – ‬الزمان

‭ ‬أكد‭ ‬مسؤول‭ ‬عسكري‭ ‬إيراني‭ ‬الأحد‭ ‬قدرة‭ ‬بلاده‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جيرانها‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬أمن‭ ‬مياه‭ ‬الخليج‭ ‬والملاحة‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬توتر‭ ‬متجدد‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الممر‭ ‬الحيوي‭. ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬المشتركة‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬اللواء‭ ‬محمد‭ ‬باقري‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬الإيرانية‭ ‬والدول‭ ‬جنوب‭ ‬الخليج‭ ‬الفارسي‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬لضمان‭ ‬سلامة‭ ‬الخليج‭ ‬الفارسي،‭ ‬مضيق‭ ‬هرمز‭ ‬وبحر‭ ‬عمان‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬عنه‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬رسمية‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬لا‭ ‬نحتاج‭ ‬الى‭ ‬الأجانب‭ ‬لضمان‭ ‬أمن‭ ‬المياه‭ ‬الإقليمية‮»‬‭. ‬وأتت‭ ‬تصريحات‭ ‬باقري‭ ‬خلال‭ ‬احتفال‭ ‬ترحيب‭ ‬بالمجموعة‭ ‬86‭ ‬التابعة‭ ‬للبحرية‭ ‬الإيرانية‭ ‬التي‭ ‬عادت‭ ‬من‭ ‬جولة‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬أعالي‭ ‬البحار‭ ‬امتدت‭ ‬ثمانية‭ ‬أشهر‭. ‬واعتبر‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬ناصر‭ ‬كنعاني‭ ‬خلال‭ ‬احتفال‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الاقتدار‭ ‬البحري‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬العناصر‭ ‬الأساسية‭ ‬للقوة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬دولة،‭ ‬والدول‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بهذا‭ ‬الاقتدار‭ ‬تستطيع‭ ‬أن‭ ‬تاخذ‭ ‬بزمام‭ ‬المبادرة‭ ‬في‭ ‬الصعيد‭ ‬الدولي‭ ‬وبما‭ ‬يشمل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المجالات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الدولية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬إن‭ ‬مهمة‭ ‬المجموعة‭ ‬86‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تكن‭ ‬اعتيادية،‭ ‬وقد‭ ‬جسدت‭ ‬مدى‭ ‬الاقتدار‭ ‬الذي‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬القوة‭ ‬البحرية‭ ‬للجمهورية‭ ‬الاسلامية‭ ‬الايرانية،‭ ‬وأثبتت‭ ‬أن‭ ‬الحظر‭ ‬الظالم‭ (‬العقوبات‭ ‬الاقتصادية‭) ‬والأحادي‭ ‬الجانب‭ ‬الذي‭ ‬تفرضه‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬البلاد،‭ ‬قابل‭ ‬للكسر‭ ‬تماما‮»‬‭.‬

كما‭ ‬جاءت‭ ‬تصريحات‭ ‬القائد‭ ‬العسكري‭ ‬الإيراني‭ ‬بعد‭ ‬قيام‭ ‬الأدميرال‭ ‬براد‭ ‬كوبر‭ ‬قائد‭ ‬الأسطول‭ ‬الأميركي‭ ‬الخامس،‭ ‬ومقره‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬بعبور‭ ‬مضيق‭ ‬هرمز‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬مدمّرة‭ ‬أميركية‭ ‬برفقة‭ ‬قادة‭ ‬بحريين‭ ‬فرنسيين‭ ‬وبريطانيين،‭ ‬لإظهار‭ ‬موقف‭ ‬موحّد‭ ‬حيال‭ ‬أمن‭ ‬الملاحة‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬بعد‭ ‬توترات‭ ‬مع‭ ‬القوات‭ ‬البحرية‭ ‬التابعة‭ ‬للجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭. ‬في‭ ‬جانب‭ ‬إيراني‭ ‬اخر‭ ‬،‭ ‬قتل‭ ‬خمسة‭ ‬أفراد‭ ‬من‭ ‬حرس‭ ‬الحدود‭ ‬الإيرانيين‭ ‬في‭ ‬اشتباكات‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬مسلحة‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬حدودية‭ ‬مع‭ ‬باكستان‭ ‬بجنوب‭ ‬شرق‭ ‬البلاد،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬الإعلام‭ ‬الرسمي‭ ‬الأحد‭.‬

وأوردت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الرسمية‭ ‬‮«‬إرنا‮»‬‭ ‬نبأ‭ ‬‮«‬استشهاد‭ ‬خمسة‭ ‬من‭ ‬كوادر‭ ‬قوات‭ ‬حرس‭ ‬الحدود‭ ‬الايرانية‭ ‬في‭ ‬اشتباك‭ ‬مسلح‭ ‬مع‭ ‬أوغاد‭ ‬ومجرمين‭ ‬مسلحين‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬سراوان‭ ‬بمحافظة‭ ‬سستان‭ ‬وبلوشستان‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬ميزان‭ ‬اونلاين‮»‬‭ ‬التابع‭ ‬للسلطة‭ ‬القضائية‭ ‬أفاد‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬القتلى‭ ‬من‭ ‬حرس‭ ‬الحدود‭ ‬بلغ‭ ‬ستة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعدّل‭ ‬الحصيلة‭ ‬الى‭ ‬خمسة‭.‬

وسيستان‭ ‬بلوشستان‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أفقر‭ ‬المحافظات‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬وتضم‭ ‬أقلية‭ ‬البلوش‭ ‬المسلمة‭ ‬السنية‭ ‬بمعظمها‭.‬

وتشهد‭ ‬المحافظة‭ ‬باستمرار‭ ‬اشتباكات‭ ‬بين‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬والمتمردين‭ ‬البلوش‭ ‬أو‭ ‬جماعات‭ ‬متطرفة‭ ‬من‭ ‬المسلمين‭ ‬السنة‭ ‬أو‭ ‬تجار‭ ‬مخدرات‭. ‬وندّد‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬ناصر‭ ‬كنعاني‭ ‬ب»العمل‭ ‬الإرهابي‭ ‬الجبان‮»‬،‭ ‬محمّلا‭ ‬مسؤوليته‭ ‬ل»الجماعات‭ ‬الإرهابية‭ ‬الشريرة‮»‬‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تسميتها‭. ‬وأدرج‭ ‬كنعاني‭ ‬الهجوم‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬استهداف‭ ‬المصالح‭ ‬الإيرانية‭ ‬والباكستانية‭ ‬‮«‬ي‭ ‬لا‭ ‬يسمحوا‭ ‬للحدود‭ ‬المشتركة‭ ‬بأن‭ ‬تكون‭ ‬حدود‭ ‬الصداقة‭ ‬والتعاون‭ ‬والحدود‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لشعبي‭ ‬البلدين‮»‬،‭ ‬داعيا‭ ‬إسلام‭ ‬أباد‭ ‬الى‭ ‬‮«‬تنفيذ‭ ‬اتفاقيات‭ ‬البلدين‭ ‬لقمع‭ ‬الجماعات‭ ‬الإرهابية‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‭ ‬وبذل‭ ‬الجهود‭ ‬لتعزيز‭ ‬أمن‭ ‬الحدود‭ ‬المشتركة‮»‬‭. ‬وأعلنت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬أنها‭ ‬ستتعزز‭ ‬وجودها‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬‮«‬تهديدات‮»‬‭ ‬إيرانية‭ ‬متزايدة‭ ‬لسفن‭ ‬في‭ ‬مياه‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الممرات‭ ‬المائية‭ ‬عالميا‭ ‬وتحظى‭ ‬بأهمية‭ ‬كبرى‭ ‬لإمدادات‭ ‬النفط‭. ‬وأتى‭ ‬الإعلان‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬احتجاز‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬ناقلة‭ ‬نفط‭ ‬ترفع‭ ‬علم‭ ‬بنما‭ ‬في‭ ‬مضيق‭ ‬هرمز،‭ ‬كانت‭ ‬أبحرت‭ ‬من‭ ‬دبي‭. ‬وكانت‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬في‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬أسبوع،‭ ‬اذ‭ ‬أعلنت‭ ‬البحرية‭ ‬التابعة‭ ‬للجيش‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬احتجاز‭ ‬ناقلة‭ ‬نفط‭ ‬ترفع‭ ‬علم‭ ‬جزر‭ ‬مارشال‭ ‬في‭ ‬مياه‭ ‬الخليج،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬‮«‬اصطدامها‮»‬‭ ‬بسفينة‭ ‬إيرانية‭.‬

وأوضحت‭ ‬البحرية‭ ‬الأميركية‭ ‬من‭ ‬جهتها‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الناقلة‭ ‬احتجزت‭ ‬‮«‬أثناء‭ ‬عبورها‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬خليج‭ ‬عمان‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬طريقها‭ ‬الى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

وكانت‭ ‬‮«‬المجموعة‭ ‬86‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬المدمّرة‭ ‬‮«‬دنا‮»‬‭ ‬وحاملة‭ ‬المروحيات‭ ‬‮«‬مكران‮»‬،‭ ‬أبحرت‭ ‬لمسافة‭ ‬65‭ ‬ألف‭ ‬كلم‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬ثمانية‭ ‬أشهر،‭ ‬وتوقفت‭ ‬في‭ ‬محطات‭ ‬عدة‭ ‬أبرزها‭ ‬البرازيل‭.‬

وأكد‭ ‬مسؤولون‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬أن‭ ‬المهمة‭ ‬كانت‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬وهي‭ ‬الأطول‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬البحرية‭ ‬الإيرانية‭.‬