اوردوغان في تركيا فوز العرب والمسلمين – مظفر عبد العال

بدلا من ان تحاول ان تطفئها الفتنه راحت المعارضة التركية تتوعد العرب بشكل خاص لانهم كانوا سببا في الاوضاع الاقتصادية التي تمر بها تركيا دون ان يفهم ان الازمة اقتصادية عالمية وراحت تتوعد العرب لانهم كانوا وراء ظاهرة الغلاء وانخفاض سعر الليرة التركية واسباب البطالة كونهم اي العرب شغلوا الوظائف في تركيا خاصة المهنيين منهم الذين يعملون في القطاع الخاص والذين كانوا خيرا على البلاد وليس كما ادعت المعارضة ، لسنا بهذا الصدد فذلك شان تركي ولكن ان تكال لك التهم فهذا باطل ولم يرضا بها الله . لذلك وقف الرئيس اوردوغان بوجه هذه الادعاءات وبدلا من يتوعد الملايين الذين ضيفتهم تركية بالترحيل قال ان اخوتنا مخيرين بين البقاء او الترحيل الطوعي لبلادهم حين تستقر الامور وهنا يقصد السوريين. لقد استهانت المعارضةبذلك وادعت زورا ان اسباب ما تعانيه تركيا كنا بسبب تواجد العرب ولكن وعي الشعب التركي وثقافته رد بوعي ومسؤولية تجاه هذه الادعاءات فكان فوز الرئيس اوردوغان الرد القوي ليهزم زعيمهم الذي ابتعد مع شديد الاسف عن فهم الواقع بفعل الدعم والساسة الغربيين والامريكان ، لقد نجح الرئيس اوردوغان في هزيمة قوة والشر ووقف على شرفت القصر الجمهوري يحيي شعبه الذي انتخبه لولاية ثانية بعد ان خبره وخبر قدرته على صنع الانجازات التي حولت من تركيا الى بلد يفتخر به كل العرب والمسلمين في العالم كل الاتراك والعرب كل الاتراك والعرب كذلك والمسلمين في كل مكان ولتكن الديمقراطية التركية نموذج يجب ان يتصدر النماذج الانسانية في العالم لما ظهر من حسن الاداء وانضباط الشعب وممارسته لحقه في ابداء رايه بحرية وقناعة وفق الله الجميع وليكن نموذج تركيا شاخصا امام كل الدول الاسلامية واخص منهم العرب والله الموفق كذلك والمسلمين في كل مكان ولتكن الديمقراطية التركية نموذجا يجب ان يتصدر النماذج الانسانية في العالم لما ظهر من حسن الاداء وانضباط الشعب وممارسته لحقه في ابداء رايه بحرية وقناعة وفق الله الجميع وليكن نموذج تركيا شاخصا امام كل الدول الاسلامية واخص منهم العرب والله الموفق