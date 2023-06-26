انهيار الخدمات الصحية بمستشفى سوق الشيوخ – محمد سامر

محمد سامر

الى رئيس الوزراء محمد السوداني ..

انا مدير مستشفى سوق الشيوخ في ذي قار..

قامت الدنيا و لم تقعد من قبل اهالي سوق الشيوخ بسبب واقع المستشفى المنهار في هذا القضاء الكبير..

و سوف اضع الكلام في نقاط لترتيب الافكار..

١- معظم (ان لم يكن كل) ما يشكوا منه مواطنو القضاء من سوء الخدمة الصحية في المستشفى صحيح.. بل و أسوأ في بعض الجوانب..

٢- انا اكملت اليوم ثلاثة اسابيع كمدير لهذا المستشفى.. طرقت فيها عدة ابواب من السادة المسؤولين ولم احصل على حلول سريعة لأنعاش المستشفى كون الحلول التقليدية لن تفيد في هذا الواقع المنهار..

٣- المستشفى لا يملك الاموال الضرورية لديمومة تقديم الخدمات بصورة صحيحة.. و كنت احاول الحصول على لقاء مع المحافظ او الوصول لحضرتكم و لكن فشلت..

٤- المستشفى لا يمكنه تقديم خدماته بصورة صحيحة و مهنية لحين اقرار الموازنة.. ويحتاج معونة مالية عاجلة..

٥- واقع مستشفى الكاظمية افضل بعشرين مرة من واقع مستشفى سوق الشيوخ و مع ذلك تم اتخاذ اجراءات استثنائية لأعماره و نحن نطلب ان تجرى علينا هذه الاستثناءات لأننا بحاجة ماسة جدا لها..

٦- من واجبي كوني موظف في السلطة التنفيذية ان ابين لدولتكم الخطوات التي اتخذتها كمدير لهذا المستشفى خلال الثلاثة اسابيع

منذ تكليفي بالمنصب و لغاية اليوم..

أ- في اليوم الأول وقبل دخولي لغرفة الادارة اجتمعت بسواق الاسعاف و امرتهم باكمال تصليح جميع سيارات الاسعاف في الحال و من مالي الخاص..

ب- اجتمعت بمسؤول الطوارئ و ابلغني بعدم توفر اجهزة ضغط و سماعات و رؤوس اوكسجين صالحة للعمل في الطوارئ.. فأتصلت باحد الأشخاص اصحاب المكاتب و طلبت منه ارسال خمسة و عشرين جهاز ضغط و خمسة و عشرون سماعة طبية حالا.. و وصلت الى المستشفى مباشرة.. و تأخرت رؤوس الاوكسجين لعدم توفرها لديه و من المقرر ان تصل غدا..

ج- جهاز الاشعة عاطل و فيه مجلس تحقيقي و اردنا رفعه و جلب جهاز اخر من احد المؤسسات الصحية و لكن تم منعنا من تحريك الجهاز بناءا على شروط الشركة المجهزة للجهاز..

و لا نستطيع جلب الجهاز الاخر لعدم توفر غرفة خاصة له.. و لا نستطيع بناء غرفة خاصة له بسبب تعليمات الموازنة.. و بقينا ندور حول انفسنا..

د- جهاز المفراس.. عاطل منذ اكثر من شهر بسبب شروط وكلاء الشركة المجهزة الارتجالية و الغير صحيحة اداريا و التي جاريناها للنعاية بسبب انهم شركة بوكالة حصرية و في النهاية امتنعوا عن تصليح الجهاز ( عيني عينك)..

د- فحص المتزوجين معطل حاليا بسبب مشاكل مع المتعهد الأهلي و والوزارة و حاولنا شراء المواد على نفقتنا الخاصة و اصطدمنا بالاجراءات الادارية و القانونية و لم نستطع ان نتجاوزها..

ه- صالة الولادة..

اسرة الاولادة ممزقة و مكسرة.. و ايضا اتصلت باحد المكاتب و طلبت منه اسرة ولادة و لم يكن متوفر لديه الا سرير ولادة واحد و طلبته منه على الفور و تم تجهيزه للصاله و ابلغته بتجهيز خمسة اسرة اخرى..

ختاما..

خمسة وعشرون جهاز ضغط و خمسة وعشرون سماعة و خمسة عشر راس اوكسجين و ستة اسرة ولادة و تصليح سيارات الاسعاف كلها تمت على النفقات الخاصة على امل ان تصرف لاحقا و متأكد بانها لن تصرف لاحقا..

و لكن هذه الاعداد لا تعني شيئا لمستشفى يخدم ثاني او ثالث اكبر قضاء في العراق..

الموضوع يحتاج تدخلكم المباشر سيادة الرئيس..

الأمانة الأن نقلت لحضرتكم.. و هي في عنقكم..

شاكر لكم وقتكم الكريم.. و معتذرا عن اي اساءة في كلامي بحقكم..

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