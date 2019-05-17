انهيار‭ ‬المحادثات‭ ‬بين‭ ‬حزبَي‭ ‬المحافظين‭ ‬والعمال‭ ‬بشأن‭ ‬بريكست

لندن‭ ‬‭- ‬الزمان

أعلنت‭ ‬المعارضة‭ ‬العمالية‭ ‬البريطانية‭ ‬الجمعة‭ ‬وقف‭ ‬المفاوضات‭ ‬مع‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬بشأن‭ ‬بريكست‭ ‬بعد‭ ‬ستة‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬المحادثات‭ ‬غير‭ ‬المثمرة،‭ ‬ملقية‭ ‬اللوم‭ ‬على‭ ‬تلاشي‭ ‬سلطاتها‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬نهاية‭ ‬رئاستها‭ ‬للحكومة‭. ‬وفي‭ ‬رسالة‭ ‬الى‭ ‬ماي،‭ ‬قال‭ ‬زعيم‭ ‬المعارضة‭ ‬العمالية‭ ‬جيريمي‭ ‬كوربن‭ ‬«لم‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬سد‭ ‬ثغرات‭ ‬سياسية‭ ‬كبرى‭ ‬بيننا»،‭ ‬وإنه‭ ‬ليس‭ ‬لديه‭ ‬ثقة‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬سيخلفها‭ ‬في‭ ‬منصبها‭ ‬سيلتزم‭ ‬بأي‭ ‬اتفاق‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتوصل‭ ‬إليه‭ ‬الطرفان‭. ‬واضاف‭ ‬أن‭ ‬المفاوضات‭ ‬«ذهبت‭ ‬الى‭ ‬أقصى‭ ‬حد‭ ‬ممكن»،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬«عدم‭ ‬استقرار‭ ‬وضعف‭ ‬حكومتك‭ ‬المتزايد‭ ‬يعني‭ ‬أنه‭ ‬ليست‭ ‬هناك‭ ‬ثقة‭ ‬في‭ ‬ضمان‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬التوصل‭ ‬إليه‭ ‬بيننا»‭. ‬وقال‭ ‬كوربن‭ ‬إنه‭ ‬نتيجة‭ ‬لذلك‭ ‬فسيواصل‭ ‬حزبه‭ ‬معارضة‭ ‬اتفاق‭ ‬بريكست‭ ‬بوضعه‭ ‬الحالي‭.‬

وهذه‭ ‬المحادثات‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬نيسان/ابريل‭ ‬بمبادرة‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬كانت‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬تسوية‭ ‬قبل‭ ‬بريكست،‭ ‬بعدما‭ ‬رفض‭ ‬النواب‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬اتفاق‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬الذي‭ ‬أبرمته‭ ‬ماي‭ ‬مع‭ ‬بروكسل‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني/نوفمبر‭. ‬وأجبر‭ ‬رفض‭ ‬البرلمان‭ ‬للاتفاق‭ ‬ماي‭ ‬على‭ ‬ارجاء‭ ‬موعد‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬إلى‭ ‬تشرين‭ ‬الاول/اكتوبر‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬مقرراً‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬آذار/مارس‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يصوت‭ ‬البرلمان‭ ‬مرة‭ ‬رابعة‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭ ‬مطلع‭ ‬حزيران/يونيو‭.‬

وقالت‭ ‬ماي‭ ‬التي‭ ‬بدت‭ ‬شاحبة‭ ‬أن‭ ‬اعضاء‭ ‬البرلمان‭ ‬سيواجهون‭ ‬«خيارا‭ ‬حاسما‭ ‬هو‭ ‬التصويت‭ ‬لصالح‭ ‬بريكست‭ ‬أو‭ ‬رفضه‭ ‬مرة‭ ‬أخرى»‭. ‬وبشأن‭ ‬اعلان‭ ‬كوربن‭ ‬قالت‭ ‬«لم‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬نتغلب‭ ‬على‭ ‬حقيقة‭ ‬أن‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬ليس‭ ‬لديه‭ ‬موقف‭ ‬موحد‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬يريد‭ ‬تنفيذ‭ ‬بريكست‭ ‬أو‭ ‬اجراء‭ ‬استفتاء‭ ‬ثان‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يلغيه»‭.‬

وكانت‭ ‬ماي‭ ‬تتحدث‭ ‬في‭ ‬تجمع‭ ‬انتخابي‭ ‬نادر‭ ‬قبل‭ ‬انتخابات‭ ‬البرلمان‭ ‬الأوروبي‭ ‬التي‭ ‬ستجري‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬الخميس‭. ‬واشارت‭ ‬استطلاعات‭ ‬الرأي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حزب‭ ‬المحافظين‭ ‬سيأتي‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الخامسة‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الانتخابات‭.‬

وكان‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬ألا‭ ‬تشارك‭ ‬بريطانيا‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الانتخابات،‭ ‬ولكنها‭ ‬اضطرت‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬بسبب‭ ‬تأجيل‭ ‬بريكست‭.‬

–‭ ‬الجدول‭ ‬الزمني‭ ‬لخروج‭ ‬ماي–

يأتي‭ ‬انهيار‭ ‬المحادثات‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬موافقة‭ ‬ماي‭ ‬على‭ ‬تحديد‭ ‬جدول‭ ‬زمني‭ ‬لخروجها‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬عقب‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬بريكست‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬والمقرر‭ ‬أن‭ ‬يجري‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الذي‭ ‬يبدأ‭ ‬في‭ ‬3‭ ‬حزيران/يونيو‭.‬

وتمت‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬الترتيب‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬مع‭ ‬لجنة‭ ‬1922‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬المحافظين‭.‬

ويُعتقد‭ ‬أن‭ ‬ماي‭ ‬ستطلق‭ ‬سباقا‭ ‬على‭ ‬رئاسة‭ ‬الحكومة‭ ‬فور‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬بريكست‭ ‬سواء‭ ‬بالرفض،‭ ‬وهو‭ ‬الأرجح،‭ ‬أو‭ ‬الموافقة‭.‬

وصرح‭ ‬تيم‭ ‬بايل‭ ‬استاذ‭ ‬السياسة‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬كوين‭ ‬ماري‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬«من‭ ‬الصعب‭ ‬أن‭ ‬نراها‭ ‬تستمر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أسبوعين‭ ‬أو‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع،‭ ‬وفرص‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬خطتها‭ ‬الآن‭ ‬تقترب‭ ‬من‭ ‬الصفر»‭.‬

ويعني‭ ‬الجدول‭ ‬الزمني‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬أن‭ ‬الزعيم‭ ‬الجديد‭ ‬لحزب‭ ‬المحافظين،‭ ‬الذي‭ ‬سيصبح‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الجديد،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتولى‭ ‬منصبه‭ ‬قبل‭ ‬المؤتمر‭ ‬السنوي‭ ‬للحزب‭ ‬في‭ ‬أيلول/سبتمبر‭.‬

وتشير‭ ‬الترجيحات‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون،‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السابق،‭ ‬سيخلف‭ ‬ماي‭ ‬في‭ ‬منصبها‭. ‬وأعلن‭ ‬الخميس‭ ‬دخوله‭ ‬السباق‭ ‬على‭ ‬رئاسة‭ ‬الوزراء‭.‬

-»حان‭ ‬وقت‭ ‬القرار»-

قال‭ ‬سايمون‭ ‬اشروود‭ ‬من‭ ‬كلية‭ ‬السياسة‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬ساري،‭ ‬ان‭ ‬نهاية‭ ‬ماي‭ ‬لا‭ ‬تعني‭ ‬نهاية‭ ‬اتفاق‭ ‬بريكست‭ ‬الذي‭ ‬توصلت‭ ‬إليه‭.‬

واوضح‭ ‬«لا‭ ‬يزال‭ ‬ذلك‭ ‬هو‭ ‬الاتفاق‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬عليه‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬مؤشر‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬يرغب‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬التفاوض‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬جزء‭ ‬منه‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬جديد»‭.‬

وقال‭ ‬إنه‭ ‬لتجنب‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬بدون‭ ‬اتفاق‭ ‬«ربما‭ ‬يتعين‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬ماي‭ ‬التي‭ ‬أعدته»‭.‬

وتضمنت‭ ‬وثيقة‭ ‬مسربة‭ ‬من‭ ‬المفاوضات‭ ‬الفاشلة‭ ‬بين‭ ‬الحزبين‭ ‬أرسلت‭ ‬إلى‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الاربعاء،‭ ‬خطة‭ ‬للنواب‭ ‬لإجراء‭ ‬عمليات‭ ‬تصويت‭ ‬حرة‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬خيارات‭ ‬بريكست‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬روابط‭ ‬دائمة‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الجمركي‭ ‬أو‭ ‬روابط‭ ‬أضعف‭.‬

وبحسب‭ ‬الوثيقة‭ ‬التي‭ ‬اطلعت‭ ‬عليها‭ ‬صحيفة‭ ‬«لندن‭ ‬ايفننغ‭ ‬ستاندرد»‭ ‬فإن‭ ‬النواب‭ ‬سيرتبون‭ ‬هذه‭ ‬الخيارات‭ ‬حسب‭ ‬الأفضلية،‭ ‬بحيث‭ ‬يتم‭ ‬إقصاء‭ ‬الخيارات‭ ‬الأقل‭ ‬شعبية‭ ‬حتى‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الخطة‭ ‬المطلوبة‭.‬

كما‭ ‬ستجري‭ ‬عمليات‭ ‬تصويت‭ ‬حزبيه‭ ‬على‭ ‬بريكست‭ ‬والتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬ينهي‭ ‬حرية‭ ‬الحركة‭ ‬ويضع‭ ‬قواعد‭ ‬للتجارة‭ ‬الحرة‭ ‬بين‭ ‬بريطانيا‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬الوثيقة‭ ‬أنه‭ ‬سيجري‭ ‬تصويت‭ ‬حر‭ ‬منفصل‭ ‬قبل‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬حول‭ ‬إجراء‭ ‬استفتاء‭ ‬ثان‭ ‬على‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭.‬

وانخفض‭ ‬الجنيه‭ ‬الاسترليني‭ ‬إلى‭ ‬أدنى‭ ‬مستوياته‭ ‬بسبب‭ ‬تجدد‭ ‬المخاوف‭ ‬من‭ ‬خروج‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬دون‭ ‬اتفاق‭.‬