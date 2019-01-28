انها ليست قضية زراعة؟

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فاتح عبد السلام

في‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬انتعش‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي‭ ‬بخطوات‭ ‬بسيطة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بعض‭ ‬الفعاليات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬صغار‭ ‬المزارعين‭ ‬والناس‭ ‬العاديين‭ .‬

من‭ ‬بين‭ ‬تلك‭ ‬الخطوات‭ ‬الجمعيات‭ ‬الاهلية‭ ‬للمزارعين‭ ‬والتجمعات‭ ‬الصغيرة‭ ‬بين‭ ‬انتاج‭ ‬أربعة‭ ‬أو‭ ‬خمسة‭ ‬مزارع‭ ‬،‭ ‬بعدها‭ ‬يقومون‭ ‬بالتضامن‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬المكننة‭ ‬فيما‭ ‬بينهم‭ ‬،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬التصنيع‭ ‬الزراعي‭ ‬عبر‭ ‬تعليب‭ ‬وتسويق‭ ‬المنتوجات‭ ‬بطريقة‭ ‬تضامنية‭ ‬تكفل‭ ‬عدم‭ ‬تلف‭ ‬المحاصيل‭ ‬وحسن‭ ‬بيعها‭ ‬في‭ ‬اسواق‭ ‬جديدة‭ ‬دائماً‭ .‬

ابتدأوا‭ ‬من‭ ‬خطوات‭ ‬صغيرة‭ ‬،‭ ‬لم‭ ‬يلتفتوا‭ ‬الى‭ ‬الدعم‭ ‬الحكومي‭ ‬بوصفه‭ ‬يقرر‭ ‬مصيرهم‭ ‬،‭ ‬وانما‭ ‬طالبوا‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتوقفوا‭ ‬عنده‭ .‬

الزراعة‭ ‬تطورت‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬بلدان‭ ‬العالم‭ ‬إلاّ‭ ‬في‭ ‬بلاد‭ ‬النهرين‭ . ‬هذا‭ ‬أمر‭ ‬جدي‭ ‬،‭ ‬تجاهلته‭ ‬الحكومات‭ ‬المتعاقبة‭ ‬،‭ ‬ولم‭ ‬نسمع‭ ‬مسؤولاً‭ ‬واحداً‭ ‬يتحدث‭ ‬عن‭ ‬ازمة‭ ‬انتاج‭ ‬المحاصيل‭ ‬وسبل‭ ‬دعم‭ ‬صغار‭ ‬الفلاحين‭ ‬وكيفية‭ ‬جلب‭ ‬انواع‭ ‬متقدمة‭ ‬من‭ ‬البذور‭ ‬والبحث‭ ‬عن‭ ‬وسائل‭ ‬تسويق‭ ‬الناتج‭ ‬بطريقة‭ ‬صحيحة‭ ‬تضمن‭ ‬الحقوق‭ ‬بين‭ ‬المحافظات،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬التصدير‭ ‬أيضاً‭ ‬،‭ ‬مثلما‭ ‬نجد‭ ‬زعماء‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬وأوروبية‭ ‬يقومون‭ ‬بزيارات‭ ‬رسمية‭ ‬لبلدان‭ ‬اخرى‭ ‬بحثاً‭ ‬عن‭ ‬مجالات‭ ‬تسويق‭ ‬محاصيلهم‭ ‬الزراعية‭ ‬لضمان‭ ‬استمرارية‭ ‬مزارعيهم‭ .‬

هل‭ ‬يفعل‭ ‬أحد‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬ذلك‭ ‬؟،‭ ‬بل‭ ‬هل‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬يفكر‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬؟‭. ‬لا‭ ‬كلام‭ ‬الاّ‭ ‬في‭ ‬النفط‭ ‬وأسعاره‭ ‬وتهريبه‭ ‬والعمولات‭ ‬الخاصة‭ ‬ببيعه‭ ‬والانتاج‭ ‬الشرعي‭ ‬وغير‭ ‬الشرعي‭ ‬،‭ ‬وكلها‭ ‬أحاديث‭ ‬تشغل‭ ‬جميع‭ ‬السياسيين‭ ‬في‭ ‬السر‭ ‬والعلن‭ .‬

اعرف‭ ‬انّ‭ ‬هناك‭ ‬كثيراً‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬يقرأون‭ ‬هذه‭ ‬السطور‭ ‬ويقولون‭ ‬:‭ ‬انها‭ ‬خربانة‭ ‬،‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬زراعة‭ ‬يتحدث‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬يستورد‭ ‬الفجل‭ ‬والبصل‭ ‬وتتكاثر‭ ‬فيه‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬مافيات‭ ‬تهريب‭ ‬النفط‭ ‬والفساد‭ ‬عنوان‭ ‬على‭ ‬جباه‭ ‬السياسيين‭ ‬؟

رئيس التحرير – الطبعة الدولية