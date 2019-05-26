انهاء‭ ‬اضراب‭ ‬السجناء‭ ‬عن‭ ‬الطعام‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬بعد‭ ‬دعوة‭ ‬أوجلان‭ ‬

الزعيم‭ ‬الكردي‭ ‬يريد‭ ‬فرصة‭ ‬للعب‭ ‬دور‭ ‬ايجابي‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬

اسطنبول‭ – ‬توركان‭ ‬اسماعيل‭ ‬

أنهى‭ ‬آلاف‭ ‬المعتقلين‭ ‬الاكراد‭ ‬في‭ ‬سجون‭ ‬تركيا‭ ‬حركة‭ ‬اضراب‭ ‬عن‭ ‬الطعام‭ ‬مستمرة‭ ‬منذ‭ ‬أشهر‭ ‬وذلك‭ ‬تلبية‭ ‬لدعوة‭ ‬القائد‭ ‬التاريخي‭ ‬لحركة‭ ‬التمرد‭ ‬الكردي‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬اوجلان‭ ‬الاحد،‭ ‬بعد‭ ‬الغاء‭ ‬منعه‭ ‬من‭ ‬مقابلة‭ ‬محاميه‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي‭.‬

وقال‭ ‬دنيز‭ ‬كايا‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نقلته‭ ‬وكالة‭ ‬انباء‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬«نوقف‭ ‬اضرابات‭ ‬الجوع‭ ‬(‭..‬)‭ ‬بطلب»‭ ‬من‭ ‬اوجلان‭.‬

وكان‭ ‬اوجلان‭ ‬قال‭ ‬بحسب‭ ‬نص‭ ‬قرأته‭ ‬محاميته‭ ‬نيروز‭ ‬وصال‭ ‬التي‭ ‬زارت‭ ‬اوجلان‭ ‬مرتين‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الشهر،‭ ‬بعد‭ ‬منعها‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬منذ‭ ‬2011،‭ ‬«اتوقع‭ ‬ان‭ ‬توقفوا‭ ‬تحرككم»‭ ‬مضيفا‭ ‬«هدفكم‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يخصني‭ ‬تحقق‭ ‬واريد‭ ‬أن‭ ‬اعبر‭ ‬لكم‭ ‬عن‭ ‬ودي‭ ‬وامتناني»‭.‬

وبحسب‭ ‬المحامية‭ ‬فان‭ ‬اوجلان‭ ‬شدد‭ ‬خلال‭ ‬لقائها‭ ‬به‭ ‬على‭ ‬«وجوب‭ ‬انهاء‭ ‬اضرابات‭ ‬الجوع‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬حققت‭ ‬هدفها»‭.‬

وجاء‭ ‬هذا‭ ‬الاعلان‭ ‬بعد‭ ‬الغاء‭ ‬حظر‭ ‬السلطات‭ ‬التركية‭ ‬على‭ ‬المحامين‭ ‬مقابلة‭ ‬موكلهم‭ ‬اوجلان‭ ‬مؤسس‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬منذ‭ ‬2011‭.‬

وتعتبر‭ ‬سلطات‭ ‬انقرة‭ ‬وحلفائها‭ ‬الغربيين،‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬منظمة‭ ‬«ارهابية»‭.‬

وبحسب‭ ‬حزب‭ ‬الشعوب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬فان‭ ‬نحو‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬سجين‭ ‬يخوضون‭ ‬اضرابا‭ ‬عن‭ ‬الطعام‭ ‬انضم‭ ‬معظمهم‭ ‬الى‭ ‬التحرك‭ ‬في‭ ‬الاشهر‭ ‬الاخيرة‭ ‬في‭ ‬الاشهر‭ ‬الاخيرة‭ ‬تضامنا‭ ‬مع‭ ‬النائب‭ ‬الكردية‭ ‬ليلى‭ ‬غوفن‭ ‬التي‭ ‬ترفض‭ ‬الغذاء‭ ‬منذ‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني/نوفمبر‭ ‬2018‭ ‬للاحتجاج‭ ‬على‭ ‬العزل‭ ‬المفروض‭ ‬على‭ ‬اوجلان‭.‬

وكان‭ ‬اثنان‭ ‬من‭ ‬محاميه‭ ‬تمكنا‭ ‬من‭ ‬زيارته‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬ايار/مايو‭ ‬في‭ ‬سجن‭ ‬جزيرة‭ ‬ايمرالي‭ ‬في‭ ‬بحر‭ ‬مرمرة‭ ‬قرب‭ ‬اسطنبول،‭ ‬ثم‭ ‬تمكنا‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬زيارته‭ ‬الاربعاء‭ ‬بعد‭ ‬رفع‭ ‬الحظر‭ ‬رسميا‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي‭.‬

ورغم‭ ‬العزلة‭ ‬شبه‭ ‬التامة‭ ‬التي‭ ‬فرضتها‭ ‬السلطات‭ ‬التركية‭ ‬عليه،‭ ‬يبقى‭ ‬اوجلان‭ ‬القيادة‭ ‬الاساسية‭ ‬للناشطين‭ ‬الاكراد‭ ‬في‭ ‬تركيا،‭ ‬حيث‭ ‬خلف‭ ‬النزاع‭ ‬المسلح‭ ‬بين‭ ‬السلطات‭ ‬والمقاتلين‭ ‬الاكراد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬الف‭ ‬قتيل‭ ‬منذ‭ ‬1984‭.‬

وينفذ‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المساجين‭ ‬اضرابا‭ ‬جزئيا‭ ‬عن‭ ‬الطعام‭ ‬حيث‭ ‬يمتنعون‭ ‬عن‭ ‬تناول‭ ‬الاطعمة‭ ‬الصلبة‭ ‬ويكتفون‭ ‬بمحاليل‭ ‬مملحة‭ ‬او‭ ‬محلاة‭.‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬يخوض‭ ‬ثلاثون‭ ‬منهم‭ ‬اضرابا‭ ‬أقسى‭ ‬عن‭ ‬الطعام‭ ‬ولا‭ ‬يتناولون‭ ‬الا‭ ‬ماء‭ ‬محلى‭ ‬او‭ ‬مالح‭.‬

وبحسب‭ ‬حزب‭ ‬الشعوب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬فان‭ ‬ثمانية‭ ‬منهم‭ ‬قضوا‭ ‬انتحارا‭ ‬في‭ ‬السجون‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬التحرك‭.‬