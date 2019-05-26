انهاء‭ ‬اضراب‭ ‬السجناء‭ ‬عن‭ ‬الطعام‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬بعد‭ ‬دعوة‭ ‬أوجلان‭ ‬

الزعيم الكردي يريد فرصة للعب دور ايجابي في سوريا
اسطنبول – توركان اسماعيل
أنهى آلاف المعتقلين الاكراد في سجون تركيا حركة اضراب عن الطعام مستمرة منذ أشهر وذلك تلبية لدعوة القائد التاريخي لحركة التمرد الكردي عبد الله اوجلان الاحد، بعد الغاء منعه من مقابلة محاميه الاسبوع الماضي.
وقال دنيز كايا في بيان نقلته وكالة انباء قريبة من حزب العمال الكردستاني «نوقف اضرابات الجوع (..) بطلب» من اوجلان.
وكان اوجلان قال بحسب نص قرأته محاميته نيروز وصال التي زارت اوجلان مرتين خلال هذا الشهر، بعد منعها من ذلك منذ 2011، «اتوقع ان توقفوا تحرككم» مضيفا «هدفكم في ما يخصني تحقق واريد أن اعبر لكم عن ودي وامتناني».
وبحسب المحامية فان اوجلان شدد خلال لقائها به على «وجوب انهاء اضرابات الجوع بعد ان حققت هدفها».
وجاء هذا الاعلان بعد الغاء حظر السلطات التركية على المحامين مقابلة موكلهم اوجلان مؤسس حزب العمال الكردستاني منذ 2011.
وتعتبر سلطات انقرة وحلفائها الغربيين، حزب العمال الكردستاني منظمة «ارهابية».
وبحسب حزب الشعوب الديمقراطي فان نحو ثلاثة آلاف سجين يخوضون اضرابا عن الطعام انضم معظمهم الى التحرك في الاشهر الاخيرة في الاشهر الاخيرة تضامنا مع النائب الكردية ليلى غوفن التي ترفض الغذاء منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2018 للاحتجاج على العزل المفروض على اوجلان.
وكان اثنان من محاميه تمكنا من زيارته للمرة الاولى في الثاني من ايار/مايو في سجن جزيرة ايمرالي في بحر مرمرة قرب اسطنبول، ثم تمكنا أيضا من زيارته الاربعاء بعد رفع الحظر رسميا الاسبوع الماضي.
ورغم العزلة شبه التامة التي فرضتها السلطات التركية عليه، يبقى اوجلان القيادة الاساسية للناشطين الاكراد في تركيا، حيث خلف النزاع المسلح بين السلطات والمقاتلين الاكراد أكثر من 40 الف قتيل منذ 1984.
وينفذ عدد كبير من المساجين اضرابا جزئيا عن الطعام حيث يمتنعون عن تناول الاطعمة الصلبة ويكتفون بمحاليل مملحة او محلاة.
في المقابل يخوض ثلاثون منهم اضرابا أقسى عن الطعام ولا يتناولون الا ماء محلى او مالح.
وبحسب حزب الشعوب الديمقراطي فان ثمانية منهم قضوا انتحارا في السجون منذ بداية التحرك.