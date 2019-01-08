انقلاب عسكري في العراق؟

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فاتح عبد السلام
سرت في وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الاتصالات في العراق وخارجه بسرعة مذهلة في الأيام القريبة ، أنباء عن تحركات عسكرية واحاطة مناطق وتقدم آليات عسكرية أمريكية نحو معسكرات في بغداد وحولها، ،وتنوعت عمليات نقل الاخبارالى درجة الحديث عن تطويق المنطقة الخضراء فلا أحد يخرج ولا أحد يدخل . وانساق العراقيون طوال ليلة كاملة بسرعة مذهلة مع أحاديث تدور حول الانقلاب العسكري، في اندفاع المتعطش لحدث من اي نوع لتغيير صورة الوضع العراقي .
هناك مَن قال انّ زمن الانقلابات العسكرية قد ولّى الى غير رجعة ، ناسين عن جهل أو حسن نية أو خبث، حقيقة تفيد بأنّ الديمقراطية المصطنعة اليوم هي وليدة أكبر انقلاب عسكري في تاريخ العراق والمنطقة نفذه جورج دبليو بوش قبل ست عشرة سنة .
في الواقع لا توجد أية علامة من العلامات الصغرى أو الكبرى لحدوث انقلاب في بغداد ، ليس لأنّ زمن الانقلابات ولّى مثل ما يتوهم سياسيو الصُدف السعيدة ، ولكن لأنّ تلك العلامات لم تظهر بعد . الانقلابات كانت في العراق أو جميع الدول العربية احدى ادوات الدول الكبرى في احداث التغييرات المطلوبة لاجتياز مرحلة زمنية ومصالحية محددة . أمّا الشعوب فتهتف كمَن يهرف بما لايعرف ، فيصفقون للزعيم والثائر والأمين والقائد والرئيس وكل المسميات ، وطالما تركتهم القوى الخارجية السرية أو العلينة يفعلون ذلك من دون تدخل .
لذلك فإنّ الانقلابات العسكرية او المدنية هي سلاح مستمر بيد العمالقة الدوليين، لكنهم قد يلبسون تلك الانقلابات عمامة هنا بدل الكاسكيت وعقالاً هناك بدل القبعة .
الشائعات التي هي ابرز اسلوب بيد زعماء ودول واستخبارات ، كانت فاعلة ووجدت لها استجابة محببة في نفوس العراقيين ،لأنها ارتبطت بمفردة لم تغب عن هواجسهم ، وهي الانقلاب. ذلك هو الجديد في قراءة المشهد .
رئيس التحرير – الطبعة الدولية