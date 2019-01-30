انقسام‭ ‬حول‭ ‬عودة‭ ‬سوريا‭ ‬للجامعة‭ ‬وملك‭ ‬الأردن‭ ‬يؤكد‭ ‬أهمية‭ ‬التنسيق‭ ‬ في‭ ‬الاجتماع‭ ‬العربي‭ ‬الوزاري

عمان – الزمان – القاهرة – مصطفى عمارة
أكد عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني الأربعاء خلال لقاء مع وزراء خارجية السعودية والإمارات والبحرين والكويت ومصر في عمان أهمية التنسيق المشترك تجاه أزمات المنطقة، وذلك قبيل اجتماع للوزراء الخميس. وبحسب بيان صادر عن الديوان الملكي أكد الملك “أهمية التنسيق المشترك حيال مختلف القضايا والأزمات التي تواجه المنطقة، بما يعزز العمل العربي المشترك ويخدم مصالح الدول العربية وشعوبها”. والتقى الملك نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، ووزير خارجية مصر سامح شكري، ووزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية عادل الجبير.
ووصل الوزراء إلى المملكة الأربعاء للمشاركة في لقاء تشاوري يضم ايضا وزير خارجية الاردن أيمن الصفدي في منطقة البحر الميت (نحو 50 كلم غرب عمان) ل”بحث التطورات الراهنة في المنطقة وسبل التعامل معها”، بحسب البيان. وكشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى فى تصريحات خاصة لمراسل الزمان في القاهرة ان مؤتمر وزراء الخارجية العرب الست الذى يعقد فى الاردن سيناقش عدداً من الملفات الهامة وعلى راسها عودة سوريا الى شغل موقعها بجامعة الدول العربية بعد الانتصارات التي حققها الجيش السورى على المعارضة خلال المرحله الماضية، الا ان هذا القرار يتوقف على مدى تجاوب النظام السوري مع الجهود الدبلوماسيه فى ايجاد حل سياسي يلبي تطلعات الشعب السوري فى المشاركة فى السلطة ، الامر الذي استبعدت المعارضة تحقيقه . فى السياق ذاته طالب عدد من الخبراء السياسيين بضرورة ان يتخذ الزعماء العرب فى قمتهم القادمه قرار باعاده سوريا الى جامعه الدول العربيه فى اقرب وقت ممكن لافتين ان قرار العزل سوف يجعلها عرضه للارتماء فى احضان دول اخرى كروسيا وايران منوهين ان مصر هى الدوله الوحيده القادرة على رفع عودة سوريا للجامعه العربيه وفى هذا الاطار قال طارق فهمى استاذ العلوم السياسيه ان هناك انفتاحا عربيا تجاه سوريا واخرها عوده سفارتى البحرين والامارات للعمل فضلا عن عودة خطوط الطيران بين تونس والاردن وسوريا.
واكد فهمى ان موقف مصر ثابت تجاه عودة العلاقات مع سوريا والحفاظ على الجيش العربى السوري. واضاف ان هناك انقساما عربيا حول اعاده سوريا الى الجامعة ،فالبعض يرى اعادتها بلا شروط والبعض الاخر يرى ضرورة اقدام النظام السورى على اجراء حوار سياسى بين كل القوى المجتمعية منوها ان مصر هى قوة الدفع الوحيده لانهاء اجراءات عوده مصر للجامعة العربية ، و اكد جمال سلامه استاذ العلوم السياسية ان تجميد عضويه سوريا بالجامعة كان قرارا خاطئا وساهم فى فتح الباب امام تدخل القوى الخارجيه منوها انه رغم وجود خلاف مصرى سعودى على قرار عوده سوريا الا ان مواقف البلدين بدات تتقارب فى الآونه الاخيرة نتيجة التغيرات التى حدثت على الارض خلال الفتره الماضيه فيما اكد عاطف مغاورى نائب رئيس حزب التجمع ان تجميد عضويه سوريا بالجامعه يعد مخالفه صريحه لميثاقها وجاء نتيجه رغبه بعض الدول الاعضاء الموالية للولايات المتحده .
وتشهد منطقة الشرق الأوسط منذ سنوات طويلة نزاعات وأزمات في العراق وسوريا واليمن وغيرها إلى جانب النزاع الأقدم بين اسرائيل والفلسطينيين.
ويأتي ترتيب لقاء البحر الميت وسط جدل قائم حاليا بشأن عودة سوريا إلى الجامعة العربية خصوصا مع رجحان كفة الجيش السوري على الارض، مع استعادته مناطق كبيرة من المسلحين الجهاديين والمعارضين.
وتستضيف تونس القمة العربية السنوية المقبلة في 31 آذار/مارس 2019.
وكان تم تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية مع بداية النزاع في هذا البلد عام 2011. وهي لا تزال خارج الجامعة وسط استمرار انقسام الدول العربية بشأن عودتها الى المنظمة.
ودعا العراق ولبنان وتونس الى عودة سوريا الى الجامعة العربية، كما اعادت الامارات في كانون الاول/ديسمبر 2018 فتح سفارتها في دمشق، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية منذ 2012.
ويبدو ان السعودية لا تزال مترددة بشأن تطبيع العلاقات مع سوريا، وعودة سوريا للجامعة.
ودعا الأردن رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ إلى حضور أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الذي سيعقد في عمان في آذار/مارس المقبل.
وأعلن الأردن ايضا الاسبوع الماضي تعيين قائم بالأعمال جديد برتبة مستشار في سفارة المملكة لدى سوريا.
والأردن بين دول عربية قليلة أبقت على علاقاتها واتصالاتها مع سوريا عقب اندلاع النزاع السوري عام 2011.
وكان الاردن وسوريا اعادا فتح معبر جابر– نصيب الحدودي الرئيسي بينهما في 15 تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد نحو ثلاث سنوات على إغلاقه.