انقسام‭ ‬حول‭ ‬عودة‭ ‬سوريا‭ ‬للجامعة‭ ‬وملك‭ ‬الأردن‭ ‬يؤكد‭ ‬أهمية‭ ‬التنسيق‭ ‬ في‭ ‬الاجتماع‭ ‬العربي‭ ‬الوزاري

عمان‭ – ‬الزمان‭ – ‬القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

أكد‭ ‬عاهل‭ ‬الأردن‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الثاني‭ ‬الأربعاء‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬السعودية‭ ‬والإمارات‭ ‬والبحرين‭ ‬والكويت‭ ‬ومصر‭ ‬في‭ ‬عمان‭ ‬أهمية‭ ‬التنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬تجاه‭ ‬أزمات‭ ‬المنطقة،‭ ‬وذلك‭ ‬قبيل‭ ‬اجتماع‭ ‬للوزراء‭ ‬الخميس‭. ‬وبحسب‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬أكد‭ ‬الملك‭ ‬“أهمية‭ ‬التنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬حيال‭ ‬مختلف‭ ‬القضايا‭ ‬والأزمات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬المنطقة،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬العمل‭ ‬العربي‭ ‬المشترك‭ ‬ويخدم‭ ‬مصالح‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬وشعوبها”‭. ‬والتقى‭ ‬الملك‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬الكويت‭ ‬الشيخ‭ ‬صباح‭ ‬خالد‭ ‬الحمد‭ ‬الصباح،‭ ‬ووزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإماراتي‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان،‭ ‬ووزير‭ ‬خارجية‭ ‬البحرين‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ووزير‭ ‬خارجية‭ ‬مصر‭ ‬سامح‭ ‬شكري،‭ ‬ووزير‭ ‬الدولة‭ ‬للشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودية‭ ‬عادل‭ ‬الجبير‭.‬

ووصل‭ ‬الوزراء‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬الأربعاء‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬تشاوري‭ ‬يضم‭ ‬ايضا‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬الاردن‭ ‬أيمن‭ ‬الصفدي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬البحر‭ ‬الميت‭ ‬(نحو‭ ‬50‭ ‬كلم‭ ‬غرب‭ ‬عمان)‭ ‬ل”بحث‭ ‬التطورات‭ ‬الراهنة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وسبل‭ ‬التعامل‭ ‬معها”،‭ ‬بحسب‭ ‬البيان‭. ‬وكشف‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لمراسل‭ ‬الزمان‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬ان‭ ‬مؤتمر‭ ‬وزراء‭ ‬الخارجية‭ ‬العرب‭ ‬الست‭ ‬الذى‭ ‬يعقد‭ ‬فى‭ ‬الاردن‭ ‬سيناقش‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬الملفات‭ ‬الهامة‭ ‬وعلى‭ ‬راسها‭ ‬عودة‭ ‬سوريا‭ ‬الى‭ ‬شغل‭ ‬موقعها‭ ‬بجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬بعد‭ ‬الانتصارات‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬الجيش‭ ‬السورى‭ ‬على‭ ‬المعارضة‭ ‬خلال‭ ‬المرحله‭ ‬الماضية،‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬يتوقف‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬تجاوب‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬مع‭ ‬الجهود‭ ‬الدبلوماسيه‭ ‬فى‭ ‬ايجاد‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬يلبي‭ ‬تطلعات‭ ‬الشعب‭ ‬السوري‭ ‬فى‭ ‬المشاركة‭ ‬فى‭ ‬السلطة‭ ‬،‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬استبعدت‭ ‬المعارضة‭ ‬تحقيقه‭ . ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬طالب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬السياسيين‭ ‬بضرورة‭ ‬ان‭ ‬يتخذ‭ ‬الزعماء‭ ‬العرب‭ ‬فى‭ ‬قمتهم‭ ‬القادمه‭ ‬قرار‭ ‬باعاده‭ ‬سوريا‭ ‬الى‭ ‬جامعه‭ ‬الدول‭ ‬العربيه‭ ‬فى‭ ‬اقرب‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‭ ‬لافتين‭ ‬ان‭ ‬قرار‭ ‬العزل‭ ‬سوف‭ ‬يجعلها‭ ‬عرضه‭ ‬للارتماء‭ ‬فى‭ ‬احضان‭ ‬دول‭ ‬اخرى‭ ‬كروسيا‭ ‬وايران‭ ‬منوهين‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬هى‭ ‬الدوله‭ ‬الوحيده‭ ‬القادرة‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬عودة‭ ‬سوريا‭ ‬للجامعه‭ ‬العربيه‭ ‬وفى‭ ‬هذا‭ ‬الاطار‭ ‬قال‭ ‬طارق‭ ‬فهمى‭ ‬استاذ‭ ‬العلوم‭ ‬السياسيه‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬انفتاحا‭ ‬عربيا‭ ‬تجاه‭ ‬سوريا‭ ‬واخرها‭ ‬عوده‭ ‬سفارتى‭ ‬البحرين‭ ‬والامارات‭ ‬للعمل‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬عودة‭ ‬خطوط‭ ‬الطيران‭ ‬بين‭ ‬تونس‭ ‬والاردن‭ ‬وسوريا‭.‬

‭ ‬واكد‭ ‬فهمى‭ ‬ان‭ ‬موقف‭ ‬مصر‭ ‬ثابت‭ ‬تجاه‭ ‬عودة‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬سوريا‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬الجيش‭ ‬العربى‭ ‬السوري‭. ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬انقساما‭ ‬عربيا‭ ‬حول‭ ‬اعاده‭ ‬سوريا‭ ‬الى‭ ‬الجامعة‭ ‬،فالبعض‭ ‬يرى‭ ‬اعادتها‭ ‬بلا‭ ‬شروط‭ ‬والبعض‭ ‬الاخر‭ ‬يرى‭ ‬ضرورة‭ ‬اقدام‭ ‬النظام‭ ‬السورى‭ ‬على‭ ‬اجراء‭ ‬حوار‭ ‬سياسى‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬القوى‭ ‬المجتمعية‭ ‬منوها‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬هى‭ ‬قوة‭ ‬الدفع‭ ‬الوحيده‭ ‬لانهاء‭ ‬اجراءات‭ ‬عوده‭ ‬مصر‭ ‬للجامعة‭ ‬العربية‭ ‬،‭ ‬و‭ ‬اكد‭ ‬جمال‭ ‬سلامه‭ ‬استاذ‭ ‬العلوم‭ ‬السياسية‭ ‬ان‭ ‬تجميد‭ ‬عضويه‭ ‬سوريا‭ ‬بالجامعة‭ ‬كان‭ ‬قرارا‭ ‬خاطئا‭ ‬وساهم‭ ‬فى‭ ‬فتح‭ ‬الباب‭ ‬امام‭ ‬تدخل‭ ‬القوى‭ ‬الخارجيه‭ ‬منوها‭ ‬انه‭ ‬رغم‭ ‬وجود‭ ‬خلاف‭ ‬مصرى‭ ‬سعودى‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬عوده‭ ‬سوريا‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬مواقف‭ ‬البلدين‭ ‬بدات‭ ‬تتقارب‭ ‬فى‭ ‬الآونه‭ ‬الاخيرة‭ ‬نتيجة‭ ‬التغيرات‭ ‬التى‭ ‬حدثت‭ ‬على‭ ‬الارض‭ ‬خلال‭ ‬الفتره‭ ‬الماضيه‭ ‬فيما‭ ‬اكد‭ ‬عاطف‭ ‬مغاورى‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬التجمع‭ ‬ان‭ ‬تجميد‭ ‬عضويه‭ ‬سوريا‭ ‬بالجامعه‭ ‬يعد‭ ‬مخالفه‭ ‬صريحه‭ ‬لميثاقها‭ ‬وجاء‭ ‬نتيجه‭ ‬رغبه‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬الاعضاء‭ ‬الموالية‭ ‬للولايات‭ ‬المتحده‭ .‬

وتشهد‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭ ‬نزاعات‭ ‬وأزمات‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬واليمن‭ ‬وغيرها‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬النزاع‭ ‬الأقدم‭ ‬بين‭ ‬اسرائيل‭ ‬والفلسطينيين‭.‬

ويأتي‭ ‬ترتيب‭ ‬لقاء‭ ‬البحر‭ ‬الميت‭ ‬وسط‭ ‬جدل‭ ‬قائم‭ ‬حاليا‭ ‬بشأن‭ ‬عودة‭ ‬سوريا‭ ‬إلى‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬خصوصا‭ ‬مع‭ ‬رجحان‭ ‬كفة‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬على‭ ‬الارض،‭ ‬مع‭ ‬استعادته‭ ‬مناطق‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المسلحين‭ ‬الجهاديين‭ ‬والمعارضين‭.‬

وتستضيف‭ ‬تونس‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬السنوية‭ ‬المقبلة‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬آذار/مارس‭ ‬2019‭.‬

وكان‭ ‬تم‭ ‬تعليق‭ ‬عضوية‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬عام‭ ‬2011‭. ‬وهي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬خارج‭ ‬الجامعة‭ ‬وسط‭ ‬استمرار‭ ‬انقسام‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬بشأن‭ ‬عودتها‭ ‬الى‭ ‬المنظمة‭.‬

ودعا‭ ‬العراق‭ ‬ولبنان‭ ‬وتونس‭ ‬الى‭ ‬عودة‭ ‬سوريا‭ ‬الى‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية،‭ ‬كما‭ ‬اعادت‭ ‬الامارات‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الاول/ديسمبر‭ ‬2018‭ ‬فتح‭ ‬سفارتها‭ ‬في‭ ‬دمشق،‭ ‬بعد‭ ‬قطع‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬منذ‭ ‬2012‭.‬

ويبدو‭ ‬ان‭ ‬السعودية‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬مترددة‭ ‬بشأن‭ ‬تطبيع‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬سوريا،‭ ‬وعودة‭ ‬سوريا‭ ‬للجامعة‭.‬

ودعا‭ ‬الأردن‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشعب‭ ‬السوري‭ ‬حمودة‭ ‬صباغ‭ ‬إلى‭ ‬حضور‭ ‬أعمال‭ ‬مؤتمر‭ ‬الاتحاد‭ ‬البرلماني‭ ‬العربي‭ ‬الذي‭ ‬سيعقد‭ ‬في‭ ‬عمان‭ ‬في‭ ‬آذار/مارس‭ ‬المقبل‭.‬

وأعلن‭ ‬الأردن‭ ‬ايضا‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬تعيين‭ ‬قائم‭ ‬بالأعمال‭ ‬جديد‭ ‬برتبة‭ ‬مستشار‭ ‬في‭ ‬سفارة‭ ‬المملكة‭ ‬لدى‭ ‬سوريا‭.‬

والأردن‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬قليلة‭ ‬أبقت‭ ‬على‭ ‬علاقاتها‭ ‬واتصالاتها‭ ‬مع‭ ‬سوريا‭ ‬عقب‭ ‬اندلاع‭ ‬النزاع‭ ‬السوري‭ ‬عام‭ ‬2011‭.‬

وكان‭ ‬الاردن‭ ‬وسوريا‭ ‬اعادا‭ ‬فتح‭ ‬معبر‭ ‬جابر–‭ ‬نصيب‭ ‬الحدودي‭ ‬الرئيسي‭ ‬بينهما‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬تشرين‭ ‬الأول/أكتوبر‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬إغلاقه‭.‬