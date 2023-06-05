انقاذ متسلق من منطقة الموت في جبل إيفرست

كاتماندو‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أحجم‭ ‬مرشد‭ ‬نيبالي‭ ‬عن‭ ‬إكمال‭ ‬مهمّته‭ ‬مع‭ ‬زبون‭ ‬كان‭ ‬يُرشده‭ ‬لتسّلق‭ ‬جبل‭ ‬إيفرست‭ ‬عندما‭ ‬كانا‭ ‬على‭ ‬وشك‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬قمّة‭ ‬أعلى‭ ‬جبل‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إنقاذ‭ ‬متسلق‭ ‬جبال‭ ‬ماليزي‭ ‬كان‭ ‬عالقاً‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬يُطلق‭ ‬عليه‭ “‬منطقة‭ ‬الموت‭”‬،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬نهاية‭ ‬موسم‭ ‬تسلق‭ ‬الجبال‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬مصرع‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الرواد‭.‬

وكان‭ ‬غيليي‭ ‬شيربا‭ (‬30‭ ‬عاماً‭) ‬يتولّى‭ ‬إرشاد‭ ‬متسلق‭ ‬جبال‭ ‬صيني‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬قمة‭ ‬أعلى‭ ‬جبل‭ ‬في‭ ‬العالم‭ (‬8849‭ ‬متراً‭) ‬ويعتزم‭ ‬مساعدته‭ ‬للنزول‭ ‬من‭ ‬الجبل‭ ‬عبر‭ ‬مظلة‭.‬

لكن‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬مئات‭ ‬الأمتار‭ ‬من‭ ‬قمة‭ ‬الجبل‭ ‬وعلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬8‭ ‬آلاف‭ ‬متر،‭ ‬صادفا‭ ‬رجلاً‭ ‬وحيداً‭ ‬يرتجف‭ ‬من‭ ‬البرد‭ ‬ومعلّقاً‭ ‬بحبل‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬يُطلق‭ ‬عليه‭ ‬تسمية‭ “‬منطقة‭ ‬الموت‭” ‬ويشكل‭ ‬ممراً‭ ‬صعباً‭ ‬يلفح‭ ‬فيه‭ ‬الهواء‭ ‬فيما‭ ‬تزيد‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬المنخفضة‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬حدوث‭ ‬أي‭ ‬طارئ‭.‬

وقال‭ ‬شيربا‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ “‬عندما‭ ‬وجدته‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬لم‭ ‬يسعني‭ ‬أن‭ ‬أتركه‭ ‬هناك‭”.‬

وكان‭ ‬متسلقون‭ ‬آخرون‭ ‬مرّوا‭ ‬قبل‭ ‬شيربا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬ولم‭ ‬يوفّروا‭ ‬مساعدة‭ ‬للمتسلق‭ ‬الماليزي‭.‬

واضاف‭ ‬شيربا‭ “‬أهم‭ ‬ما‭ ‬يفكر‭ ‬فيه‭ ‬متسلق‭ ‬الجبال‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬هو‭ ‬كيف‭ ‬سيبقى‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭”. ‬ولم‭ ‬يتردد‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يُعلِم‭ ‬زبونه‭ ‬الذي‭ ‬تكلّف‭ ‬45‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬لتسّلق‭ ‬إيفرست‭ ‬أنهما‭ ‬لن‭ ‬يُكملا‭ ‬مسارهما‭ ‬نحو‭ ‬القمة‭. ‬وتابع‭ “‬عندما‭ ‬قررت‭ ‬النزول‭ ‬من‭ ‬الجبل،‭ ‬لم‭ ‬يوافق‭ ‬الزبون‭ ‬بدايةً،‭ ‬فمن‭ ‬الواضح‭ ‬أنه‭ ‬أنفق‭ ‬مبلغاً‭ ‬كبيراً‭ ‬على‭ ‬مهمّة‭ ‬كان‭ ‬يحلم‭ ‬بإنجازها‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭”.‬

وقال‭ ‬أيضا‭ “‬غضب‭ ‬متسلق‭ ‬الجبال‭ ‬الصيني‭ ‬وقال‭ ‬إنه‭ ‬يرغب‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬القمة،‭ ‬لكن‭ ‬كان‭ ‬عليّ‭ ‬أن‭ ‬أبلغه‭ ‬بأنه‭ ‬يُفترض‭ ‬أن‭ ‬ينزل‭ ‬من‭ ‬الجبل‭ ‬تحت‭ ‬مسؤوليتي‭ ‬وأنه‭ ‬لا‭ ‬يستطيع‭ ‬تسلّق‭ ‬القمة‭ ‬من‭ ‬دوني،‭ ‬فغضب‭”. ‬وأصرّ‭ ‬شيربا‭ ‬على‭ ‬مساعدة‭ ‬الماليزي‭ ‬لينزل‭ ‬بسلام‭ ‬من‭ ‬الجبل‭.‬

فوفّر‭ ‬له‭ ‬الاكسجين‭ ‬لكي‭ ‬تتحسّن‭ ‬حالته،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬متسلّق‭ ‬الجبال‭ ‬أظهر‭ ‬صعوبة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬المشي‭. ‬فتعيّن‭ ‬على‭ ‬النيبالي‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬طوله‭ ‬1،60‭ ‬متر‭ ‬ووزنه‭ ‬55‭ ‬كيلوغراماً،‭ ‬حمله‭ ‬على‭ ‬مسارات‭ ‬في‭ ‬الجبل‭ ‬تنطوي‭ ‬على‭ ‬خطورة‭ ‬كبيرة‭.‬

وقال‭ ‬شيربا‭ “‬من‭ ‬الصعب‭ ‬جداً‭ ‬أن‭ ‬تساعد‭ ‬شخصاً‭ ‬للنزول‭ ‬من‭ ‬الجبل‭ ‬عبر‭ ‬حمله،‭ ‬وبما‭ ‬أنّ‭ ‬بعض‭ ‬المسارات‭ ‬صخرية‭ ‬كان‭ ‬جرّه‭ ‬عملية‭ ‬مستحيلة‭”.‬

استغرقت‭ ‬عملية‭ ‬الإنقاذ‭ ‬هذه‭ ‬نحو‭ ‬ست‭ ‬ساعات،‭ ‬قبل‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المخيّم‭ ‬الرقم‭ ‬4‭.‬

وفي‭ ‬المخيم‭ ‬المذكور،‭ ‬ساعده‭ ‬مرشد‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬نزوله‭ ‬برفقة‭ ‬المتسلق‭ ‬الماليزي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬ملفوفاً‭ ‬بحقائب‭ ‬نوم‭ ‬مثبتة‭ ‬بحبال،‭ ‬مما‭ ‬جعل‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬جرّه‭ ‬فوق‭ ‬منحدرات‭ ‬ثلجية‭ ‬وحمله‭ ‬عند‭ ‬الحاجة‭.‬

وعندما‭ ‬وصلوا‭ ‬إلى‭ ‬المخيّم‭ ‬الرقم‭ ‬3‭ ‬البالغ‭ ‬ارتفاعه‭ ‬7162‭ ‬متراً،‭ ‬تولّت‭ ‬مروحية‭ ‬نقل‭ ‬الماليزي‭ ‬إلى‭ ‬المخيّم‭ ‬الرئيسي‭.‬

ولم‭ ‬يلتق‭ ‬شيربا‭ ‬متسلق‭ ‬الجبال‭ ‬بعدما‭ ‬أنقذ‭ ‬حياته،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬تلقى‭ ‬رسالة‭ ‬شكر‭ ‬منه‭.‬

وقال‭ ‬شيربا‭ “‬لقد‭ ‬كتب‭ ‬لي‭ ‬في‭ ‬الرسالة‭: ‬أنقذت‭ ‬حياتي،‭ ‬أنت‭ ‬إله‭ ‬في‭ ‬نظري‭”.‬