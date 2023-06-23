انطلاق مهرجان موسيقى العالم في الصويرة

الصويرة‭ (‬المغرب‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬افُتتح‭ ‬مهرجان‭ ‬كناوة‭ ‬وموسيقى‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الصويرة‭ ‬المغربية‭ ‬بصيغته‭ ‬الأصلية‭ ‬بعد‭ ‬توقفه‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬بسبب‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد،‭ “‬ليكرس‭ ‬القيم‭ ‬الإنسانية‭” ‬التي‭ ‬تميزه،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قالت‭ ‬مديرته‭ ‬ومنتجته‭ ‬نائلة‭ ‬التازي‭.‬

وشددت‭ ‬التازي‭ ‬في‭ ‬كلمتها‭ ‬خلال‭ ‬افتتاح‭ ‬الدورة‭ ‬الرابعة‭ ‬والعشرين‭ ‬للمهرجان‭ ‬على‭ ‬أنه‭ “‬يعود‭ ‬بقوة‭ ‬ليكرس‭ ‬القيم‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬ميزته‭ ‬دائماً‭ ‬والمتمثلة‭ ‬في‭ ‬قيم‭ ‬التضامن‭ ‬والتعايش‭ ‬والإخاء‭”.‬

ونجحت‭ ‬هذه‭ ‬التظاهرة‭ ‬الفنية‭ ‬المجانية‭ ‬على‭ ‬مرّ‭ ‬السنين‭ ‬في‭ ‬إبراز‭ ‬الفن‭ ‬الكناوي‭ ‬القديم‭ ‬وجعله‭ ‬معروفاً‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الربط‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬أنواع‭ ‬موسيقية‭ ‬أخرى‭ ‬كالجاز‭ ‬والبلوز‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬استقطاب‭ ‬شباب‭ ‬المدن‭.‬‮ ‬

وأدرجت‭ ‬االيونسكو‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬التراث‭ ‬الثقافي‭ ‬غير‭ ‬المادي‭ ‬للبشرية‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬موسيقى‭ ‬كناوة‭ ‬الصوفية‭ ‬التي‭ ‬أدخلها‭ ‬إلى‭ ‬المغرب‭ ‬عبيد‭ ‬من‭ ‬أفريقيا‭ ‬جنوب‭ ‬الصحراء‭ ‬وحافظ‭ ‬عليها‭ ‬المتحدرون‭ ‬منهم‭. ‬ومن‭ ‬أبرز‭ ‬محطات‭ ‬برنامج‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬حفلات‭ ‬لعازف‭ ‬الغيتار‭ ‬الكوبي‭ ‬في‭ ‬فرقة‭ “‬بوينا‭ ‬فيستا‭ ‬سوشل‭ ‬كلوب‭” ‬الشهيرة‭ ‬‮ ‬إيليادس‭ ‬أوشوا،‭ ‬والمغني‭ ‬الباكستاني‭ ‬فايز‭ ‬علي‭ ‬فايز‭ ‬وعازفة‭ ‬الريغي‭ ‬البلجيكية‭ ‬سيلا‭ ‬سو‭.‬‮ ‬

ويشمل‭ ‬البرنامج‭ ‬أيضاً‭ ‬حفلات‭ ‬لمعلمين‭ ‬كناويين‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬عبدالسلام عليكان‭ ‬مع‭ ‬عازف‭ ‬الجاز‭ ‬الألماني‭ ‬تورستن دي‮ ‬فينكل‭. ‬واشارت‭ ‬التازي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المهرجان‭ “‬يعود‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ (…) ‬ليسحر‭ ‬الجمهور‭ ‬ويأخذه‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬الماضي‭ ‬والحاضر‭ ‬والمستقبل‭ ‬الواعد‭ ‬على‭ ‬نغمات‭ ‬السلام‭”.‬

وافتُتح‭ ‬المهرجان‭ ‬بموكب للموسيقيين‭ ‬الكناويين‭ ‬حول‭ ‬مدينة‭ ‬الصويرة‭ ‬القديمة‭.‬‮ ‬

وكان‭ ‬المنظمون‭ ‬ارتأوا‭ ‬العام‭ ‬الفائت‭ ‬اعتماد‭ ‬صيغة‭ “‬مهرجان‭ ‬متنقل‭” ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬هذا‭ ‬الحدث،‭ ‬وكانت‭ ‬له‭ ‬محطات‭ ‬عدة‭ ‬بعد‭ ‬الصويرة‭ ‬هي‭ ‬مراكش‭ ‬والدار‭ ‬البيضاء‭ ‬والرباط‭.‬‮ ‬

ولم‭ ‬تغير‭ ‬مدينة‭ ‬الصويرة‭ ‬من‭ ‬عاداتها‭ ‬هذه‭ ‬السنة،‭ ‬واستقبلت‭ ‬ضيوفها‭ ‬برياح‭ ‬قوية‭ (‬الشرقي‭) ‬كما‭ ‬تعودوا‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬خلال‭ ‬دورات‭ ‬مهرجان‭ ‬كناوة‭ ‬الماضية‭.‬وعرفت‭ ‬عاصمة‭ ‬الرياح،‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ (‬22‭ ‬يونيو‭)‬،‭ ‬انطلاق‭ ‬الدورة‭ ‬ال24‭ ‬من‭ ‬المهرجان،‭ ‬حيث‭ ‬انطلق‭ ‬موكب‭ ‬لمعلمين‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬الدكالة‭ ‬إلى‭ ‬ساحة‭ ‬مولاي‭ ‬الحسن،‭ ‬معلنين‭ ‬بذلك‭ ‬انطلاق‭ ‬الحفل‭ ‬الكبير‭.‬وستعرف‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬40‭ ‬حفلات‭ ‬موسيقيا،‭ ‬موزعا‭ ‬بين‭ ‬منصتي‭ ‬ساحة‭ ‬مولاي‭ ‬الحسن،‭ ‬وشاطئ‭ ‬المدينة،‭ ‬وبالأمسيات‭ ‬الخاصة‭ ‬المقامة‭ ‬بمقرات‭ ‬الزوايا‭ ‬الصوفية،‭ ‬وبيت‭ ‬الذاكرة‭ ‬ودار‭ ‬الصويري‭ ‬وببرج‭ ‬باب‭ ‬مراكش‭.‬كما‭ ‬سيشهد‭ ‬المهرجان‭ ‬حضور‭ ‬فنانين‭ ‬مغاربة‭ ‬وعالميين،‭ ‬لاغناء‭ ‬مهرجان‭ ‬كناوة‭ ‬وموسيقى‭ ‬العالم‭.‬