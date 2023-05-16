انطلاق حماسي لمهرجان كان وجوني ديب إلى السينما من البوابة الواسعة

كان‭ (‬فرنسا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬انطلق‭ ‬مهرجان‭ ‬كان‭ ‬السينمائي‭ ‬امس‭ ‬بنسخته‭ ‬السادسة‭ ‬والسبعين،‭ ‬بمشاركة‭ ‬كوكبة‭ ‬من‭ ‬نجوم‭ ‬الفن‭ ‬السابع‭ ‬العالميين،‭ ‬بينهم‭ ‬خصوصاً‭ ‬الممثل‭ ‬جوني‭ ‬ديب‭ ‬الذي‭ ‬يعود‭ ‬من‭ ‬بوابة‭ ‬الحدث‭ ‬الفرنسي‭ ‬العريق‭ ‬بعدما‭ ‬شكّل‭ ‬موضع‭ ‬خلاف‭ ‬كبير‭ ‬منذ‭ ‬المسلسل‭ ‬القضائي‭ ‬الذي‭ ‬تواجه‭ ‬فيه‭ ‬مع‭ ‬زوجته‭ ‬السابقة‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬اتهامات‭ ‬بالعنف‭ ‬الأسري‭.‬

وقبل‭ ‬حفلة‭ ‬الافتتاح‭ ‬التي‭ ‬تقدّمها‭ ‬الممثلة‭ ‬كيارا‭ ‬ماستروياني،‭ ‬والتي‭ ‬قد‭ ‬يستخدمها‭ ‬معارضو‭ ‬إصلاح‭ ‬نظام‭ ‬التقاعد‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬منصة‭ ‬لإيصال‭ ‬رسائلهم،‭ ‬يحظى‭ ‬مرور‭ ‬النجوم‭ ‬على‭ ‬السجادة‭ ‬الحمراء‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬باهتمام‭ ‬خاص‭. ‬وتتجه‭ ‬الأنظار‭ ‬خصوصاً‭ ‬نحو‭ ‬الممثل‭ ‬جوني‭ ‬ديب‭ ‬الذي‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬المشهد‭ ‬من‭ ‬الباب‭ ‬العريض‭ ‬بعدما‭ ‬أقصته‭ ‬الاستوديوهات‭ ‬الهوليوودية‭ ‬عن‭ ‬أعمالها‭. ‬ويحضر‭ ‬نجم‭ ‬فيلم‭ “‬بايرتس‭ ‬أوف‭ ‬ذي‭ ‬كاريبيين‭” ‬البالغ‭ ‬59‭ ‬عاماً،‭ ‬بفضل‭ ‬أدائه‭ ‬شخصية‭ ‬الملك‭ ‬لويس‭ ‬الخامس‭ ‬عشر،‭ ‬وهو‭ ‬دور‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬الافتتاح‭ “‬Jeanne‭ ‬du Barry‭”‬‭ (“‬جان‭ ‬دو‭ ‬باري‭”) ‬للمخرجة‭ ‬مايوين‭ ‬التي‭ ‬تؤدي‭ ‬فيه‭ ‬أيضاً‭ ‬الدور‭ ‬الرئيسي‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬عودة‭ ‬النجم‭ ‬الأميركي‭ ‬إلى‭ ‬جادة‭ ‬لا‭ ‬كروازيت،‭ ‬بعدما‭ ‬قدّم‭ ‬نفسه‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬ضحية‭ “‬لثقافة‭ ‬الإلغاء‭” ‬وللتصلب‭ ‬لدى‭ ‬صنّاع‭ ‬السينما‭ ‬خلال‭ ‬حقبة‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ #‬مي‭_‬تو‭ ‬حيال‭ ‬الضالعين‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬عنف،‭ ‬مفترضة‭ ‬أو‭ ‬مثبتة،‭ ‬ترتدي‭ ‬طابعاً‭ ‬رمزياً‭.‬

ورداً‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬حول‭ ‬اختيار‭ ‬الفيلم‭ ‬لافتتاح‭ ‬مهرجان‭ ‬كان،‭ ‬أكد‭ ‬المندوب‭ ‬العام‭ ‬للمهرجان‭ ‬تييري‭ ‬فريمو‭ ‬اهتمامه‭ ‬بجوني‭ ‬ديب‭ “‬كممثل‭”‬،‭ ‬واصفاً‭ ‬أداءه‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬بأنه‭ “‬استثنائي‭”. ‬وقال‭ “‬لدي‭ ‬سلوك‭ ‬واحد‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬هو‭ ‬حرية‭ ‬التفكير‭ ‬والتحدث‭ ‬والعمل‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬القانون‭”. ‬ويؤكد‭ ‬فريمو‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يتابع‭ ‬المسلسل‭ ‬القضائي‭ ‬الذي‭ ‬حظي‭ ‬بتغطية‭ ‬إعلامية‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الاتهامات‭ ‬المتبادلة‭ ‬بالعنف‭ ‬الأسري‭ ‬والتشهير‭ ‬بين‭ ‬جوني‭ ‬ديب‭ ‬وطليقته‭ ‬الممثلة‭ ‬أمبير‭ ‬هيرد‭.‬

وقد‭ ‬فاز‭ ‬جوني‭ ‬ديب‭ ‬أخيراً‭ ‬في‭ ‬محاكمة‭ ‬التشهير‭ ‬التي‭ ‬أُجريت‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬لكنّ‭ ‬أمبير‭ ‬هيرد‭ ‬واجهت‭ ‬سيلاً‭ ‬من‭ ‬الهجمات‭ ‬التي‭ ‬اتّسمت‭ ‬بطابع‭ ‬ذكوري‭ ‬في‭ ‬أحيان‭ ‬كثيرة‭. ‬وقد‭ ‬غابت‭ ‬الممثلة‭ ‬مذاك‭ ‬عن‭ ‬المشهد‭ ‬العام،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ “‬فقدت‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬القضائي‭ ‬الأميركي‭”.‬

عندما‭ ‬سألتها‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬عن‭ ‬قرارها‭ ‬الاستعانة‭ ‬بجوني‭ ‬ديب،‭ ‬أوضحت‭ ‬مايوين‭ ‬أنها‭ ‬صورت‭ ‬فيلمها‭ “‬الصيف‭ ‬الماضي،‭ ‬بُعيد‭ ‬انتهاء‭ ‬محاكمته‭ ‬الثانية‭”. ‬وقالت‭ “‬راودتني‭ ‬مخاوف‭ ‬كثيرة،‭ ‬وسألت‭ ‬نفسي‭: ‬كيف‭ ‬ستصبح‭ ‬صورته؟‭”.‬

على‭ ‬نطاق‭ ‬أوسع،‭ ‬أشارت‭ ‬المخرجة‭ ‬إلى‭ ‬إنها‭ “‬كانت‭ ‬تعرف‭ ‬جيداً‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬تعرّض‭ ‬نفسها‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إسناد‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬إلى‭ ‬الممثل‭ ‬الأميركي‭”. ‬وتابعت‭ ‬قائلة‭ “‬كانت‭ ‬لدينا‭ ‬نقاط‭ ‬مشتركة‭ ‬وقلت‭ ‬لنفسي‭ (…) ‬من‭ ‬الأفضل‭ ‬الاستعانة‭ ‬بممثل‭ ‬يتقمص‭ ‬الشخصية‭ ‬جسداً‭ ‬وروحاً‭ ‬للدور‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يذهب‭ ‬إليها‭ ‬بأطراف‭ ‬أصابعه‭”. ‬وقد‭ ‬واجهت‭ ‬مايوين‭ ‬نفسها‭ ‬مشكلة‭ ‬مع‭ ‬القانون،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬هاجمت‭ ‬أخيراً‭ ‬رئيس‭ ‬شبكة‭ “‬ميديابارت‭” ‬الإعلامية‭ ‬إدوي‭ ‬بلينيل‭ ‬داخل‭ ‬أحد‭ ‬المطاعم‭. ‬لكن‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬كله،‭ ‬يمثّل‭ ‬عرض‭ ‬فيلم‭ “‬جان‭ ‬دو‭ ‬باري‭” ‬الانطلاقة‭ ‬الرسمية‭ ‬للدورة‭ ‬76‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬مهرجان‭ ‬سينمائي‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬والذي‭ ‬ستقدم‭ ‬حفلة‭ ‬افتتاحه‭ ‬الممثلة‭ ‬كيارا‭ ‬ماستروياني،‭ ‬فيما‭ ‬تتربع‭ ‬صورة‭ ‬لوالدتها‭ ‬النجمة‭ ‬كاترين‭ ‬دونوف‭ ‬على‭ ‬الملصق‭ ‬الرسمي‭ ‬للحدث‭ ‬هذا‭ ‬العام‭. ‬وبعدما‭ ‬كانت‭ ‬مفاجأة‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬المهرجان‭ ‬إدلاء‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬بمداخلة‭ ‬عبر‭ ‬الفيديو‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا،‭ ‬قد‭ ‬يشهد‭ ‬انطلاق‭ ‬الحدث‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬مفاجأة‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬آخر،‭ ‬بعدما‭ ‬وعد‭ ‬الاتحاد‭ ‬العمالي‭ ‬العام‭ ‬باستخدام‭ ‬المهرجان‭ ‬منصة‭ ‬لإيصال‭ ‬صوته‭ ‬والتعبير‭ ‬عن‭ ‬معارضته‭ ‬لإصلاح‭ ‬نظام‭ ‬التقاعد‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭. ‬وبعد‭ ‬الاحتفالات،‭ ‬ينطلق‭ ‬السباق‭ ‬على‭ ‬السعفة‭ ‬الذهبية‭ ‬الأربعاء‭ ‬بعرض‭ ‬فيلم‭ “‬مونستر‭” ‬للمخرج‭ ‬الياباني‭ ‬هيروكازو‭ ‬كوري‭ ‬إيدا‭ ‬الذي‭ ‬يسعى‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬ثانية‭ ‬في‭ ‬المهرجان‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬فيلمه‭ “‬شوبليفترز‭” ‬بالسعفة‭ ‬الذهبية‭ ‬عام‭ ‬2018‭. ‬وتعقد‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم،‭ ‬برئاسة‭ ‬السينمائي‭ ‬السويدي‭ ‬روبن‭ ‬أوستلوند،‭ ‬أول‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬انطلاق‭ ‬المهرجان‭. ‬وإلى‭ ‬جانب‭ ‬أوستلوند‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬بسعفته‭ ‬الذهبية‭ ‬الثانية‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بفضل‭ ‬فيلمه‭ “‬تراينغل‭ ‬أوف‭ ‬سادنس‭”‬،‭ ‬تضم‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬السينمائيين‭ ‬الثلاثينيين‭ ‬بينهم‭ ‬الممثل‭ ‬الأميركي‭ ‬بول‭ ‬دانو‭ (“‬ذي‭ ‬فيبلمانز‭” ‬و‭”‬ذير‭ ‬ويل‭ ‬بي‭ ‬بلاد‭”)‬،‭ ‬ومواطنته‭ ‬بري‭ ‬لارسون‭ (“‬كابتن‭ ‬مارفل‭”)‬،‭ ‬والمخرجة‭ ‬الفرنسية‭ ‬جوليا‭ ‬دوكورنو‭ (‬السعفة‭ ‬الذهبية‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬عن‭ “‬تيتان‭”).‬‮ ‬

وفي‭ ‬المجموع،‭ ‬يتنافس‭ ‬21‭ ‬فيلما‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬على‭ ‬السعفة‭ ‬الذهبية،‭ ‬سبعة‭ ‬منها‭ ‬تحمل‭ ‬توقيع‭ ‬مخرجات،‭ ‬وهو‭ ‬رقم‭ ‬قياسي‭.‬