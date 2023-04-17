انطلاق الرحلة التجريبية لأقوى صاروخ في الفضاء

ستاربايس‭ (‬الولايات‭ ‬المتحدة‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تجري‮ ‬شركة‭ “‬سبايس‭ ‬اكس‭” ‬الاثنين‭ ‬أول‭ ‬رحلة‭ ‬مدارية‭ ‬تجريبية‭ ‬لصاروخها‭ “‬ستارشيب‭” ‬الأكبر‭ ‬والأقوى‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬والمُخصص‭ ‬للرحلات‭ ‬إلى‭ ‬القمر‭ ‬والمريخ‭.‬

من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يقلع‭ ‬الصاروخ‭ ‬العملاق‭ ‬قرابة‭ ‬الساعة‭ ‬8‭.‬00‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭ (‬13.00‭ ‬بتوقيت‭ ‬غرينتش‭) ‬من‭ ‬قاعدة‭ “‬ستاربايس‭” ‬للفضاء‭ ‬في‭ ‬أقصى‭ ‬جنوب‭ ‬تكساس‭ ‬الأميركية‭. ‬ويبدو‭ ‬أنّ‭ ‬الأحوال‭ ‬الجوية‭ ‬مُناسبة‭ ‬لعملية‭ ‬الإطلاق‭ ‬هذه‭. ‬وينتمي‭ ‬الصاروخ‭ ‬البالغ‭ ‬طوله‭ ‬120‭ ‬متراً‭ ‬إلى‭ ‬فئة‭ ‬الصواريخ‭ ‬القادرة‭ ‬على‭ ‬حمل‭ ‬مركبات‭ ‬قد‭ ‬يصل‭ ‬وزنها‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مئة‭ ‬طن‭. ‬ويُفترض‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬قوتها‭ ‬في‭ ‬الإقلاع‭ ‬أكبر‭ ‬بمرتين‭ ‬من‭ ‬قوة‭ ‬صاروخ‭ “‬ساتورن‭ ‬5‭” ‬الخاص‭ ‬بمهمات‭ ‬أبولو‭. ‬وتنشر‭ ‬الشركة‭ ‬المملوكة‭ ‬للملياردير‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك‭ ‬منذ‭ ‬أيام‭ ‬صوراً‭ ‬للصاروخ‭ ‬الأسود‭ ‬والفضي‭ ‬وهو‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬الإطلاق‭ ‬الخاصة‭ ‬به،‭ ‬فيما‭ ‬يبدي‭ ‬هواة‭ ‬الفضاء‭ ‬حماسة‭ ‬كبيرة‭ ‬لإطلاق‭ “‬ستارشيب‭” ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬بالأكسجين‭ ‬السائل‭ ‬والميثان‭.‬

ولم‭ ‬تُجرَ‭ ‬بعد‭ ‬أي‭ ‬رحلة‭ ‬تجريبية‭ ‬للصاروخ‭ ‬بطبقتيه،‭ ‬ومنهما‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬اسم‭ “‬سوبر‭ ‬هيفي‭”.‬‮ ‬

واقتصرت‭ ‬الرحلات‭ ‬التي‭ ‬أجريت‭ ‬إلى‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬المركبة‭ “‬ستارشيب‭”‬،‭ ‬وهي‭ ‬الطبقة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬الصاروخ،‭ ‬إذ‭ ‬نفذت‭ ‬رحلات‭ ‬تجريبية‭ ‬دون‭ ‬مدارية‭ (‬حتى‭ ‬علو‭ ‬حوالى‭ ‬عشرة‭ ‬كيلومترات‭). ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تنفصل‭ ‬طبقة‭ “‬سوبر‭ ‬هيفي‭” ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬ثلاث‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬إقلاع‭ ‬الصاروخ‭ ‬وتسقط‭ ‬في‭ ‬مياه‭ ‬خليج‭ ‬المكسيك،‭ ‬فيما‭ ‬ستستمر‭ ‬مركبة‭ “‬ستارشيب‭” ‬بالتحليق‭ ‬وحدها‭ ‬وتجري‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬دورة‭ ‬كاملة‭ ‬بقليل‭ ‬حول‭ ‬الأرض‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تسقط‭ ‬في‭ ‬المحيط‭ ‬الهادئ‭. ‬وأوضحت‭ “‬سبايس‭ ‬إكس‭” ‬أنّ‭ ‬ما‭ ‬سبق‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ “‬أفضل‭ ‬سيناريو‭”‬،‭ ‬لأنّ‭ ‬نتيجة‭ ‬عملية‭ ‬الإطلاق‭ ‬غير‭ ‬مضمونة‭. ‬وغرّد‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬صفحته‭ ‬عبر‭ ‬تويتر‭ “‬ربما‭ ‬لن‭ ‬ننجح‭ ‬غداً‭ ‬إن‭ ‬كان‭ ‬النجاح‭ ‬يعني‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المدار‭”‬،‭ ‬مضيفاً‭ “‬إذا‭ ‬لاحظنا‭ ‬أي‭ ‬تفصيل‭ ‬يبعث‭ ‬بالقلق‭ ‬فسنؤجل‭ ‬عملية‭ ‬الإطلاق‭”. ‬وأبدى‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬ألا‭ ‬تؤدي‭ ‬عملية‭ ‬الإطلاق،‭ ‬إن‭ ‬نجحت،‭ ‬إلى‭ ‬تدمير‭ ‬منصة‭ ‬الإطلاق‭. ‬ويخشى‭ ‬ماسك‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬ينفجر‭ ‬أحد‭ ‬محركات‭ “‬سوبر‭ ‬هيفي‭” ‬الثلاثة‭ ‬والثلاثين‭ ‬ويتسبّب‭ ‬بانفجار‭ ‬المحركات‭ ‬الأخرى‭. ‬

صاروخ‭ ‬قابل‭ ‬لإعادة‭ ‬الاستخدام‭ ‬بأكمله

وقال‭ “‬في‭ ‬حال‭ ‬حدث‭ ‬ذلك‭ ‬وأدى‭ ‬إلى‭ ‬تدمير‭ ‬منصة‭ ‬الإطلاق،‭ ‬فستستغرق‭ ‬إعادة‭ ‬بنائها‭ ‬أشهراً‭ ‬عدة‭”‬،‭ ‬مضيفاً‭ “‬إذا‭ ‬ابتعد‭ ‬الصاروخ‭ ‬عن‭ ‬المنصة‭ ‬لمسافة‭ ‬كافية‭ ‬قبل‭ ‬تسجيل‭ ‬أي‭ ‬مشكلة،‭ ‬فسنعتبر‭ ‬ذلك‭ ‬بمثابة‭ ‬نجاح‭”. ‬ويتمثل‭ ‬الهدف‭ ‬الأساسي‭ ‬من‭ ‬إطلاق‭ ‬الصاروخ‭ ‬في‭ ‬جمع‭ ‬أكبر‭ ‬قدر‭ ‬من‭ ‬البيانات‭ ‬للاستفادة‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬النماذج‭ ‬التالية‭.‬

وستُتابع‭ ‬وكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الأميركية‭ “‬ناسا‭” ‬من‭ ‬كثب‭ ‬تفاصيل‭ ‬هذه‭ ‬الرحلة‭ ‬التجريبية،‭ ‬إذ‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬اختارت‭ ‬مركبة‭ “‬ستارشيب‭” ‬لنقل‭ ‬رواد‭ ‬الفضاء‭ ‬التابعين‭ ‬لها‭ ‬إلى‭ ‬القمر‭ ‬خلال‭ ‬مهمة‭ “‬أرتيميس‭ ‬3‭” ‬التي‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬رسمياً‭ ‬إطلاقها‭ ‬سنة‭ ‬2025‭.‬

وسيقلع‭ ‬رواد‭ ‬الفضاء‭ ‬بشكل‭ ‬منفصل‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬صاروخ‭ “‬اس‭ ‬ال‭ ‬اس‭” ‬الضخم‭ ‬التابع‭ ‬لـ‭”‬ناسا‭” (‬ارتفاعه‭ ‬98‭ ‬متراً‭ ‬ويتمتع‭ ‬بقوة‭ ‬إقلاع‭ ‬أضعف‭ ‬بنحو‭ ‬مرتين‭ ‬قوة‭ “‬ستارشيب‭”).‬

وستحمل‭ ‬كبسولة‭ “‬أوريون‭” ‬هؤلاء‭ ‬إلى‭ ‬القمر،‭ ‬وستلتحم‭ ‬بمركبة‭ “‬ستارشيب‭” ‬الفضائية‭ ‬التي‭ ‬تكون‭ ‬قد‭ ‬وُضعت‭ ‬في‭ ‬المدار‭ ‬القمري،‭ ‬مما‭ ‬سيتيح‭ ‬لرواد‭ ‬الفضاء‭ ‬الهبوط‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬القمر‭. ‬وبالتالي،‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تنفيذ‭ ‬مهمة‭ “‬أرتيميس‭ ‬3‭” ‬من‭ ‬دون‭ ‬مركبة‭ “‬ستارشيب‭”.‬

ويُفترض‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الصاروخ‭ ‬قابلاً‭ ‬مستقبلاً‭ ‬لإعادة‭ ‬الاستخدام‭ ‬بأكمله‭. ‬وستعود‭ ‬طبقة‭ “‬سوبر‭ ‬هيفي‭” ‬إلى‭ ‬منصة‭ ‬الإطلاق‭.‬

أما‭ ‬مركبة‭ “‬ستارشيب‭” ‬فيُفترض‭ ‬أن‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬الأرض‭ ‬بواسطة‭ ‬صاروخ‭ ‬كابح‭. ‬وسبق‭ ‬لـ‭”‬ستارشيب‭” ‬أن‭ ‬خضعت‭ ‬لاختبارات‭ ‬عامي‭ ‬2020‭ ‬و2021‭ ‬انتهت‭ ‬بانفجارات،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تنجح‭ ‬أخيراً‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تحط‭ ‬بسلام‭.‬

ويهدف‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استراتيجية‭ ‬إنتاج‭ ‬صاروخ‭ ‬قابل‭ ‬لإعادة‭ ‬الاستخدام‭ ‬بأكمله،‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬سعر‭ ‬منخفض‭. ‬وقال‭ ‬الأحد‭ ‬إنّ‭ ‬كل‭ ‬رحلة‭ ‬للمركبة‭ ‬قد‭ ‬تكلف‭ “‬بضعة‭ ‬ملايين‭” ‬من‭ ‬الدولارات‭ ‬فقط‭.‬

وستتم‭ ‬أول‭ ‬رحلة‭ ‬مأهولة‭ ‬لصاروخ‭ “‬ستارشيب‭” ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬الملياردير‭ ‬الأميركي‭ ‬جاريد‭ ‬ايزاكمان،‭ ‬فيما‭ ‬سبق‭ ‬للملياردير‭ ‬الياباني‭ ‬يوساكو‭ ‬مايزاوا‭ ‬ولرجل‭ ‬الأعمال‭ ‬الأميركي‭ ‬دينيس‭ ‬تستو‭ ‬أن‭ ‬أعلنا‭ ‬عزمهما‭ ‬على‭ ‬إجراء‭ ‬رحلات‭ ‬حول‭ ‬القمر‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصاروخ‭.‬

إلا‭ ‬أنّ‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك‭ ‬يرى‭ ‬أنّ‭ “‬ستارشيب‭” ‬هو‭ ‬بالدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬الصاروخ‭ ‬الذي‭ ‬سيتيح‭ ‬للبشر‭ ‬أن‭ ‬يصلوا‭ ‬إلى‭ ‬كواكب‭ ‬أخرى،‭ ‬وقال‭ “‬أمامنا‭ ‬طريق‭ ‬شاق‭ ‬لعامين‭ ‬أو‭ ‬ثلاثة‭ ‬أعوام‭ (…) ‬لكن‭ ‬يُفترض‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لدينا‭ ‬شيء‭ ‬يتيح‭ ‬لنا‭ ‬إنشاء‭ ‬قاعدة‭ ‬على‭ ‬القمر‭ ‬والمريخ‭”.‬